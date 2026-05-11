Lecsapott a rendőrség a Keleti pályaudvar dílereire (VIDEÓ)

Összehangolt rendőrségi akcióban csaptak le a VII. kerületi rendőrök a Keleti pályaudvar környékén terítő feltételezett kábítószer kereskedőkre. A nyomozók bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján május 5-én fogták el B. Dánielt, P. Roxánát és P. Zoltánt – olvasható a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

A gyanú szerint a három ember a 112-es buszon, fényes nappal árulta a kristály néven ismert, rendkívül veszélyes kábítószert. A rendőrségi akcióban az erzsébetvárosi rendőrök mellett a BRFK több egysége, valamint a BKV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának munkatársai is részt vettek.