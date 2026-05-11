keleti pályaudvar rendőr akció kábítószer pályaudvar

Lecsapott a rendőrség a Keleti pályaudvar dílereire (VIDEÓ)

2026. május 11. 09:00

Buszon és aluljáróban árulhatták a kristályt a Keleti pályaudvarnál.

Összehangolt rendőrségi akcióban csaptak le a VII. kerületi rendőrök a Keleti pályaudvar környékén terítő feltételezett kábítószer kereskedőkre. A nyomozók bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján május 5-én fogták el B. Dánielt, P. Roxánát és P. Zoltánt – olvasható a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

A gyanú szerint a három ember a 112-es buszon, fényes nappal árulta a kristály néven ismert, rendkívül veszélyes kábítószert. A rendőrségi akcióban az erzsébetvárosi rendőrök mellett a BRFK több egysége, valamint a BKV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának munkatársai is részt vettek.

A rendőrök összesen mintegy 17 gramm droggyanús anyagot foglaltak le. 

A hatóságok szerint ennek eladásából akár 200 és 300 ezer forint közötti illegális bevételük is származhatott volna. A gyanú szerint a bűntársak hónapok óta teríthették a kiszámíthatatlan hatású szert a Keleti pályaudvar környékén. Nem ez volt az első ilyen rendőrségi fogás a környéken, néhány héttel korábban egy 18 éves nőt, Gy. Beátát is elfogták, aki a gyanú szerint aluljárókban és az utcán árulta a kristályt.

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem miatt folytatja az eljárásokat. Mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

Nyitókép forrása: A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

Összesen 14 komment

krokodilgenya
2026. május 11. 10:35
Magyar Péter felszólította a drogdílereket, hogy mondjanak le, azok pedig jobb híján kénytelenek voltak lemondani.
chief Bromden
2026. május 11. 09:50
Kinek dolgoztak? Eddig is szem előtt voltak.
billysparks
2026. május 11. 09:48
Nem kapkodta el a rendőrség ...
csapláros
2026. május 11. 09:34
A cigányok között vannak bunkók, akiknek fingjuk nincs a bekamerázott boltokról, utcákról, járművekről. Aztán pofára esnek, amikor lebuknak (pl. lopásért is) és még csak nem is sejtik, hogy miért !? ... Bruhahaha
