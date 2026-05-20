Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szuverenitásvédelmi hivatal tisza párt gulyás gergely alaptörvény

Gulyás Gergely figyelmeztetett: „A Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot”

2026. május 20. 20:53

A frakcióvezető kiemelte, hogy az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat több kérdést vet fel, mint amennyit rendez.

2026. május 20. 20:53
null

A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza – írta Gulyás Gergely, a Fidesz-frakcióvezetője legújabb bejegyzésében. Kiemelte, hogy bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg. Hozzátette: „az Alaptörvény módosítására benyújtott javaslat, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat több kérdést vet fel, mint amennyit rendez.” 

Ezt is ajánljuk a témában

A legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése. Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg. 

– emelte ki Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy „ebből az következik, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz–KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás” – emlékeztetett a frakcióvezető, végül hozzátette: „aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást.”

Nyitókép forrása: Facebook/Gulyás Gergely

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aabcehmu
2026. május 20. 23:39
Gulyáskám, ilyen gyagyás szöveggel a fideszeseket nem tudod felrázni. Vagy ugrándozz a zászlórudakon, mint a majomberci, vagy találj ki értelmesebb témákat. Különben rajtad is csak röhögni fognak mint a gyalogkakukk németbazsin.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. május 20. 22:57
A Szuverenásvédelmi hivatal soha nem foglalkozott migrációs kérdésekkel. Gulyás hülyeségeket beszél.
Válasz erre
0
2
mai nap
2026. május 20. 22:50
Három millió háromszázezer várom ezt akarta, nem?
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. május 20. 22:46
🧡🇭🇺 Na ezért kell elküldeni a külföldi munkavállalókat!!! Kell a dolgozni akaró kecskebaszóknak és mindent is baszóknak a heky!!!💯❗🤬
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!