Gulyás Gergely figyelmeztetett: „A Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot”

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
A frakcióvezető kiemelte, hogy az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat több kérdést vet fel, mint amennyit rendez.
A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza – írta Gulyás Gergely, a Fidesz-frakcióvezetője legújabb bejegyzésében. Kiemelte, hogy bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg. Hozzátette: „az Alaptörvény módosítására benyújtott javaslat, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat több kérdést vet fel, mint amennyit rendez.”
A legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése. Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg.
– emelte ki Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy „ebből az következik, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot”.
„Ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz–KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás” – emlékeztetett a frakcióvezető, végül hozzátette: „aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást.”
