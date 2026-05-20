Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt alaptörvény orbán viktor

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását

2026. május 20. 19:08

Az első módosítás Orbán Viktor személye, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a közérdekű vagyonkezelők ellen irányul, visszamenőleges jogalkotással.

2026. május 20. 19:08
null

Benyújtotta a Tisza Párt az Alaptörvény 16. módosítására vonatkozó előterjesztését az Országgyűlésnek. A dokumentum benyújtója Hantosi István és Melléthei-Barna Márton képviselők, utóbbi Magyar Péter sógora, ezért végül nem ő lett a kormány igazságügyi minisztere.

Korlátozzák a kormányfő hivatali idejét

Az Alaptörvény módosító javaslatából kiderül, a kormány a kétharmados, alkotmányozó többségével élve már most korlátozná, hogy ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget. Az előterjesztés nem meglepő, Magyar Péter miniszterelnök már többször is jelezte, Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke. A szöveg szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

A hivatalban lévő miniszterelnök megbízatása is megszűnik, ha eléri a 8 évet. Az indoklás szerint e módosítás a jogállamiság helyreállításához alapvető fontosságú és a demokrácia alapja, hogy a közhatalom gyakorlása időben korlátozott.

Megszűnik a Szuverenitásvédelmi hivatal

Az előterjesztés szerint hatályát veszti az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdése: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”

Ez azt jelenti, hogy a módosítás megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal tervezett megszüntetését. 

Az indoklás szerint „fontos továbbá, hogy megszűnjenek az alkotmányos demokráciában mindazok az intézmények, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, továbbá működésükkel sértik a személyek alapvető jogait”.

A kormány dönthet a vagyonkezelő alapítványokról

Az Alaptörvény hatályos szövege szerint jelenleg sarkalatos törvény rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásáról és működéséről, valamint a közfeladatáról. A módosítást követően a kormány gyakorolhatná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogait és dönthetne ezek megszüntetéséről. A megszüntetett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány egyetemes jogutódja az állam lenne.

A kormány bármikor megszüntetheti ezeket az alapítványokat.

„A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik. Ennek érdekében a Kormány részére biztosítja az alapítói jogok gyakorlását, a megszüntetés lehetőségét, valamint rögzíti, hogy megszűnés esetén az állam általános jogutódként lép az alapítvány helyébe” – olvasható az indoklásban.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 146 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. május 20. 20:07
🧡🇭🇺 Hozhatnak nemzetellenes törvényeket és szüntethetnek meg szuverenitási hivatalokat, a Fideszt nem tudják beszüntetni és abban ott volt, van és lesz Orbán Viktor miniszterelnök úr!!! Így mindegy ki lesz a következő Fidesz kormány hivatalos miniszterelnöke!!! 💯😊👍✌️👏🇭🇺❗
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. május 20. 20:06
Nagy segítség ez a megemelkedő banki költségeket és törlesztőket nyögő családoknak.
Válasz erre
0
0
johnny
2026. május 20. 20:06
És még azt mondjátok hogy nem tartja be az ígéreteit. Persze meg lehetne majd változtatni másik 2/3 dal csak az a kérdés a fidesz hogy szedi össze magát ehhez , legutóbbi felmérések szerint népszerűbb most a Tisza mint mikor választások voltak. Soha többé Orbán kormányt!!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. május 20. 20:05 Szerkesztve
Naja, és aki azzal jön, hogy ez rá is vonatkozik, azt elszomorítom.Nagy Testvér vagy Örökös Elnökké keneti fel magát, vagy ő lesz a Legfőbb Vezető. A miniszterelnököket meg majd váltogatja. De az is lehet, hogy egy idő után rendel a temun egy nejlon pávatrónt, és sahinsahhá koronázza önmagát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!