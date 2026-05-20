Sokkolta a magyar gazdákat, hogy Magyar Péterék beengedik az ukrán gabonát

búza,

kukorica,

napraforgómag,

repcemag,

liszt,

baromfihús,

tojás.

A Fidesz-frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát – mondta a nap folyamán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban. A politikus kifejtette: „a Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai”, a kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.

Megszólalt az ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági kamara is, amely szerint meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent.