Sokkolta a magyar gazdákat, hogy Magyar Péterék beengedik az ukrán gabonát

Nem húzta az időt a kormány: már az első döntésével hatalmas szívességet tett Ukrajnának
Megszűnt a magyar gazdák piaci helyzetét védő importtilalom, bár ezt Magyar Péterék nem verték nagy dobra.
Már egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.
A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes importszabályok érvényesek Magyarországon is. Mindez azt jelenti, hogy az új Országgyűlés döntése szerint a behozatalt be kell ugyan jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), de ez eddig is kötelező volt.
Az Agroinform szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a
A Fidesz-frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát – mondta a nap folyamán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban. A politikus kifejtette: „a Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai”, a kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.
Megszólalt az ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági kamara is, amely szerint meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent.
A magyar gazdáknak szigorú élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, ám ezek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer-maradványok lehetnek a termékekben. A NAK emiatt azt kéri, hogy garantálja törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát – olvasható a közleményben.
Az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium a Világgazdaságnak elárulta, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása. Mint írták,
jogalkotási hiba miatt került sor a szankciók törlésére.
Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy a Tisza-kormány, miért tartja a Fidesz-kormányt felelősnek érte, hiszen az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén fogadták el a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt – emlékeztet a gazdasági portál. A Tisza Párt képviselője, Melléthei-Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály – áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit – egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg.
Az agrárminiszter úr által megküldött válaszból ezért az is következik, hogy a Tisza Párt nincs tisztában azzal, hogy milyen jogszabályokat terjeszt elő és azoknak milyen hatása van a magyar társadalomra és a gazdaságra
– közölte a Világgazdasággal a legnagyobb ellenzéki párt.
