tisza párt világgazdaság Magyar Péter

Sokkolta a magyar gazdákat, hogy Magyar Péterék beengedik az ukrán gabonát

2026. május 20. 21:39

Már egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.

2026. május 20. 21:39
null

A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes importszabályok érvényesek Magyarországon is. Mindez azt jelenti, hogy az új Országgyűlés döntése szerint a behozatalt be kell ugyan jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), de ez eddig is kötelező volt.

Az Agroinform szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

  • búza,
  • kukorica,
  • napraforgómag,
  • repcemag,
  • liszt,
  • baromfihús,
  • tojás.

A Fidesz-frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát – mondta a nap folyamán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban. A politikus kifejtette: „a Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai”, a kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását. 

Megszólalt az ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági kamara is, amely szerint meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent.

A magyar gazdáknak szigorú élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, ám ezek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer-maradványok lehetnek a termékekben. A NAK emiatt azt kéri, hogy garantálja törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát – olvasható a közleményben.

Az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium a Világgazdaságnak elárulta, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása. Mint írták, 

jogalkotási hiba miatt került sor a szankciók törlésére.

Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy a Tisza-kormány, miért tartja a Fidesz-kormányt felelősnek érte, hiszen az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén fogadták el a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt – emlékeztet a gazdasági portál. A Tisza Párt képviselője, Melléthei-Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály – áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit – egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg.

Az agrárminiszter úr által megküldött válaszból ezért az is következik, hogy a Tisza Párt nincs tisztában azzal, hogy milyen jogszabályokat terjeszt elő és azoknak milyen hatása van a magyar társadalomra és a gazdaságra

– közölte a Világgazdasággal a legnagyobb ellenzéki párt.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Salitis
2026. május 20. 23:32
Aki nem tud törvénykezni ne törvénykezzen. Rengeteg munka van, amit ilyen tiszás aggyal is, mint amit a kólás doboz gyűjtemény fel tud mutatni, el lehet végezni: pizza kihordás, takarítás, kapálás...
Agricola
2026. május 20. 23:07
Nem kell félni, nem fog fájni. Teher alatt nő a pálma. Az acélt megedzik.
Búvár Kund
2026. május 20. 22:40
Rá szavazott a nagy részük. Nem is egyet ismerek, aki tapsikolt örömében a tsz győzelemkor. Remélem mindet majd az amcsik dolgoztatják a saját földjeiken éhbérért!
frankie-bunn
2026. május 20. 22:37
Az volt a baj, hogy nem szólt senki erről nekik.... ja, bocs, nem ide
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.