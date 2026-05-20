volkswagen sebestyén géza németország

Brutális válságban Németország: félmillió munkahely szűnt meg, a szakértő szerint Magyarországot sem kíméli a krízis

2026. május 20. 14:50

Rémhír érkezett a német iparról, és bizony van is okunk megijedni a magyaroknak is, véli Sebestyén Géza.

Németország munkaerőpiaca egyre mélyebb válságba süllyed – írta meg a Bild. A német lap arról számolt be, hogy a statisztikai hivatal szerint 2026 első negyedévében mindössze mintegy 45,6 millió ember volt foglalkoztatott Németországban, s ami különösen aggasztó: 

január és március között 486 000 munkahely szűnt meg.

Ez pedig, írja a lap, a harmadik egymást követő ilyen negyedév, s különösen sújtja mindez az ipart: az előző év azonos negyedévéhez képest 171 ezerrel több munkahely szűnt meg a gyárakban és az ipari vállalatoknál, az építőiparban 27 ezer ez a szám. 

Mindeközben új munkahelyek létrejöttek ugyan, így ennek nagy részét ellensúlyozták, de szinte kizárólag az állami és a szociális szektorban.

„A német munkanélküliségi ráta nagyon magas, 

hárommillió munkanélküli van Németországban, rosszabb a helyzet, mint a COVID alatt volt,

ami nem független attól, hogy a német gazdaság is négy éve eyg csökkenő trendet mutat, ipari termelésben és a GDP reálértékét tekintve is – fogalmaz megkeresésünkre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. 

Hozzáteszi:

  • a vállalati csődök száma is évtizedes csúcson van,

  • a kilátások is rosszak, akár a vállalati, akár a lakossági bizalmi indexeket nézzük,
  • a cégek pedig leépítésekben gondolkoznak a jövő tekintetében is. 

Tehát a Volkswagen is a következő 4 évben 30 ezer munkahelyet próbál felszámolni, és még ez sem garantálja, hogy a cég ismét nyereséges lehet.

Mint közölte: „Az egész német gazdaság az az szenved”, aminek több oka van, nyilván a magas energiaárak a kereskedelmi háborúk, az elhibázott európai uniós gazdaságpolitika.

Ugyanakkor mindez indirekt módon Magyarországra is begyűrűzik, hiszen a német gazdaság az első számú kereskedelmi partnerünk, minden negyedik eurónyi exportunk Németországba megy, de ez csökken, ami visszafogja a magyar GDP-mutatókat is – mutat rá a szakértő.

„Egész eddig megúsztuk, hogy nálunk növekedjen a munkanélküliségi ráta – a magyar foglalkoztatottsági mutatók továbbra is magas, a bérnövekedés is jónak számít, de ha a német helyzet nem oldódik meg, akkor a magyar gazdaságpolitikának meg kell találni a belső válaszokat” – teszi hozzá. 

Mint sebestyén kiemeli: eddig a belső fogyasztás tudta valamennyire eddig ezt a rossz külgazdasági helyzetet kompenzálni, „hogy mi jön ezután az az új kormány felelőssége, de nem igazán látja, hogy mi lesz az a magyar gazdaságpolitikai eszköz, ami tompítja majd a negatív világpiaci hatásokat.

Nyitókép: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 20. 16:01
Itt a tiszaszarok mennek először a levesbe, a sok selejtes proli aki képtelen a munkára, csak a segélyért ácsingózik...
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:57
"Ez a fideszes fegyver is besült: összeomlott az Aranykonvoj-ügy hivatalos indoklása" bortonbe mentek
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:54
Konnyeden szarbanra foghato, hisz o akart osszeszerelo uzemet meg munka alapu gizdasagot
Türelem
2026. május 20. 15:51
Hazugság...Mária néni ott dolgozik WC-s néniként, s változatlanul elegáns jattot kap.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!