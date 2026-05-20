Brutális válságban Németország: félmillió munkahely szűnt meg, a szakértő szerint Magyarországot sem kíméli a krízis

Mint közölte: „Az egész német gazdaság az az szenved”, aminek több oka van, nyilván a magas energiaárak a kereskedelmi háborúk, az elhibázott európai uniós gazdaságpolitika.

Ugyanakkor mindez indirekt módon Magyarországra is begyűrűzik, hiszen a német gazdaság az első számú kereskedelmi partnerünk, minden negyedik eurónyi exportunk Németországba megy, de ez csökken, ami visszafogja a magyar GDP-mutatókat is – mutat rá a szakértő.

„Egész eddig megúsztuk, hogy nálunk növekedjen a munkanélküliségi ráta – a magyar foglalkoztatottsági mutatók továbbra is magas, a bérnövekedés is jónak számít, de ha a német helyzet nem oldódik meg, akkor a magyar gazdaságpolitikának meg kell találni a belső válaszokat” – teszi hozzá.