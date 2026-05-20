Brutális válságban Németország: félmillió munkahely szűnt meg, a szakértő szerint Magyarországot sem kíméli a krízis

Tíz éve nem látott szintet ért el a munkanélküliség Németországban, és a helyzet csak tovább romlik
Aggasztóak a kilátások.
Rémhír érkezett a német iparról, és bizony van is okunk megijedni a magyaroknak is, véli Sebestyén Géza.
Németország munkaerőpiaca egyre mélyebb válságba süllyed – írta meg a Bild. A német lap arról számolt be, hogy a statisztikai hivatal szerint 2026 első negyedévében mindössze mintegy 45,6 millió ember volt foglalkoztatott Németországban, s ami különösen aggasztó:
január és március között 486 000 munkahely szűnt meg.
Ez pedig, írja a lap, a harmadik egymást követő ilyen negyedév, s különösen sújtja mindez az ipart: az előző év azonos negyedévéhez képest 171 ezerrel több munkahely szűnt meg a gyárakban és az ipari vállalatoknál, az építőiparban 27 ezer ez a szám.
Mindeközben új munkahelyek létrejöttek ugyan, így ennek nagy részét ellensúlyozták, de szinte kizárólag az állami és a szociális szektorban.
„A német munkanélküliségi ráta nagyon magas,
hárommillió munkanélküli van Németországban, rosszabb a helyzet, mint a COVID alatt volt,
ami nem független attól, hogy a német gazdaság is négy éve eyg csökkenő trendet mutat, ipari termelésben és a GDP reálértékét tekintve is – fogalmaz megkeresésünkre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Hozzáteszi:
Tehát a Volkswagen is a következő 4 évben 30 ezer munkahelyet próbál felszámolni, és még ez sem garantálja, hogy a cég ismét nyereséges lehet.
Mint közölte: „Az egész német gazdaság az az szenved”, aminek több oka van, nyilván a magas energiaárak a kereskedelmi háborúk, az elhibázott európai uniós gazdaságpolitika.
Ugyanakkor mindez indirekt módon Magyarországra is begyűrűzik, hiszen a német gazdaság az első számú kereskedelmi partnerünk, minden negyedik eurónyi exportunk Németországba megy, de ez csökken, ami visszafogja a magyar GDP-mutatókat is – mutat rá a szakértő.
„Egész eddig megúsztuk, hogy nálunk növekedjen a munkanélküliségi ráta – a magyar foglalkoztatottsági mutatók továbbra is magas, a bérnövekedés is jónak számít, de ha a német helyzet nem oldódik meg, akkor a magyar gazdaságpolitikának meg kell találni a belső válaszokat” – teszi hozzá.
Mint sebestyén kiemeli: eddig a belső fogyasztás tudta valamennyire eddig ezt a rossz külgazdasági helyzetet kompenzálni, „hogy mi jön ezután az az új kormány felelőssége, de nem igazán látja, hogy mi lesz az a magyar gazdaságpolitikai eszköz, ami tompítja majd a negatív világpiaci hatásokat.
Nyitókép: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP