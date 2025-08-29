Tíz éve nem látott szintet ért el a munkanélküliség Németországban, és a helyzet csak tovább romlik

Az elmúlt tíz évben most először hárommillió fő fölé emelkedett a munkanélküliek száma Németországban. A friss adat arra utalhat, hogy az ország még mindig nem lábalt ki a gazdasági visszaesésből – írta meg a Deutsche Welle.

Friedrich Merz kancellár pénteken a franciaországi Toulonban arról beszélt, hogy nem érte váratlanul a munkanélküliség növekedésének híre. Ugyanakkor hangsúlyozta: az új kormány jelentős beruházásokat tervez, amelyek megvalósulásával a munkanélküliség problémája is megoldódhat.

Márciustól augusztusig 46 ezer fővel, 3 millió 25 ezerre nőtt a munkanélküliek száma, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta jelenleg 6,4 százalék Németországban.

Bár a tendencia enyhén javult – júliusról augusztusra 9 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma, miközben előzetesen 10 ezres növekedéssel számoltak – tavaly ilyenkorhoz képest még így is

153 ezer fővel nőtt a nem dolgozók száma.

Ráadásul a meghirdetett állások száma is egyre csökken: idén augusztusban 631 ezer betöltetlen állás volt, 68 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) vezetője, Andrea Nahles abban reménykedik, hogy a nyári időszakot követően, ősszel növekedni fog a foglalkoztatottság, bár attól tart, hogy télre ismét hárommillió fölé emelkedhet a munkanélküliek száma.