Tíz éve nem látott szintet ért el a munkanélküliség Németországban, és a helyzet csak tovább romlik

Az elmúlt tíz évben most először hárommillió fő fölé emelkedett a munkanélküliek száma Németországban. A friss adat arra utalhat, hogy az ország még mindig nem lábalt ki a gazdasági visszaesésből – írta meg a Deutsche Welle.
Friedrich Merz kancellár pénteken a franciaországi Toulonban arról beszélt, hogy nem érte váratlanul a munkanélküliség növekedésének híre. Ugyanakkor hangsúlyozta: az új kormány jelentős beruházásokat tervez, amelyek megvalósulásával a munkanélküliség problémája is megoldódhat.
Márciustól augusztusig 46 ezer fővel, 3 millió 25 ezerre nőtt a munkanélküliek száma, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta jelenleg 6,4 százalék Németországban.
Bár a tendencia enyhén javult – júliusról augusztusra 9 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma, miközben előzetesen 10 ezres növekedéssel számoltak – tavaly ilyenkorhoz képest még így is
153 ezer fővel nőtt a nem dolgozók száma.
Ráadásul a meghirdetett állások száma is egyre csökken: idén augusztusban 631 ezer betöltetlen állás volt, 68 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
A Német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) vezetője, Andrea Nahles abban reménykedik, hogy a nyári időszakot követően, ősszel növekedni fog a foglalkoztatottság, bár attól tart, hogy télre ismét hárommillió fölé emelkedhet a munkanélküliek száma.
Míg a politikusok Trump vámtarifáit és az orosz agressziót okolják a gazdasági visszaesésért – amely a munkanélküliség emelkedésének hátterében is áll –, a Német Munkaadók Szövetségének elnöke, Rainer Dulger szerint a közel három éve tartó recesszió már érezhető hatással van a munkaerőpiacra.
Szégyenteljesnek nevezte, hogy a politikusok ez idő alatt semmit sem tettek a helyzet javítása érdekében.
A német gazdaság továbbra is stagnál – írja a DW. Két egymást követő recessziós év után a GDP tavasszal további 0,3%-kal csökkent. Különösen az ipart sújtják a magas energiaköltségek, míg az amerikai vámpolitika jelentős nyomást gyakorol az exportra. Sok vállalat emiatt további létszámleépítéssel reagál a helyzetre.
