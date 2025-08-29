Ft
Németország munkanélküliség Friedrich Merz német gazdaság

Tíz éve nem látott szintet ért el a munkanélküliség Németországban, és a helyzet csak tovább romlik

2025. augusztus 29. 20:13

Aggasztóak a kilátások.

2025. augusztus 29. 20:13
null

Az elmúlt tíz évben most először hárommillió fő fölé emelkedett a munkanélküliek száma Németországban. A friss adat arra utalhat, hogy az ország még mindig nem lábalt ki a gazdasági visszaesésből – írta meg a Deutsche Welle.

Friedrich Merz kancellár pénteken a franciaországi Toulonban arról beszélt, hogy nem érte váratlanul a munkanélküliség növekedésének híre. Ugyanakkor hangsúlyozta: az új kormány jelentős beruházásokat tervez, amelyek megvalósulásával a munkanélküliség problémája is megoldódhat.

Márciustól augusztusig 46 ezer fővel, 3 millió 25 ezerre nőtt a munkanélküliek száma, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta jelenleg 6,4 százalék Németországban.

Bár a tendencia enyhén javult – júliusról augusztusra 9 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma, miközben előzetesen 10 ezres növekedéssel számoltak – tavaly ilyenkorhoz képest még így is

153 ezer fővel nőtt a nem dolgozók száma.

Ráadásul a meghirdetett állások száma is egyre csökken: idén augusztusban 631 ezer betöltetlen állás volt, 68 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) vezetője, Andrea Nahles abban reménykedik, hogy a nyári időszakot követően, ősszel növekedni fog a foglalkoztatottság, bár attól tart, hogy télre ismét hárommillió fölé emelkedhet a munkanélküliek száma.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Míg a politikusok Trump vámtarifáit és az orosz agressziót okolják a gazdasági visszaesésért – amely a munkanélküliség emelkedésének hátterében is áll –, a Német Munkaadók Szövetségének elnöke, Rainer Dulger szerint a közel három éve tartó recesszió már érezhető hatással van a munkaerőpiacra.

 Szégyenteljesnek nevezte, hogy a politikusok ez idő alatt semmit sem tettek a helyzet javítása érdekében.

A német gazdaság továbbra is stagnál – írja a DW. Két egymást követő recessziós év után a GDP tavasszal további 0,3%-kal csökkent. Különösen az ipart sújtják a magas energiaköltségek, míg az amerikai vámpolitika jelentős nyomást gyakorol az exportra. Sok vállalat emiatt további létszámleépítéssel reagál a helyzetre.

Nyitókép: Adam BERRY / AFP

 

Interista
2025. augusztus 29. 20:31
Fizetni a német munkáltató sem akar , normális bért. Ezért kellett nekik a migráncs, aki majd éhbérért lehúzza a műszakot. Csak a migri nem dolgozni ment oda. Német meg ennyiért nem kel fel.
nemecsekerno-007-01
•••
2025. augusztus 29. 20:29 Szerkesztve
Nyugat-Európának reszeltek. Azért támogatják a háborút mert az más országokat tesz tönkre, amiből ők aztán később profitálhatnak. De ezt már többször eljátszották, így nem fog menni.
Kormánypárti2
2025. augusztus 29. 20:18
Mert a németek lusták mint a disznók.
zsugabubus-2
2025. augusztus 29. 20:17
Vajon mikor fogja valamelyik 43 kommentes kretén beírni, hogy a mandi propaganda szerint éhenfagynak a németek? Ma kik vannak szolgálatban?
