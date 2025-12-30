A békekötés adhatná meg a végső lökést: az erősödő forint és a beinduló új gyárak hozhatják el a magyar gazdaság nagy fordulatát

Noha számos feltételezés látott napvilágot arról, hogy mi állhat mögötte, alapvetően egyértelmű, hogy a tavasszal felálló jegybanki vezetés, kiemelten Varga Mihály elnök szigorú monetáris politikája volt rá a leginkább hatással. Molnár Dániel hangsúlyozza: a Magyar Nemzeti Bank új irányítása sokkal hatékonyabban törekszik a stabilitásorientált monetáris politika megvalósítására, és ezt díjazzák a piacok. Az utóbbi hónapok erősödése révén évek óta tartó gyengülő trendet sikerült letörni. Regős Gábor is aláhúzza: korábban a forint folyamatosan veszített értékéből az euróval szemben, és idén az új jegybanki vezetésnek ezt sikerült megfordítania. Hozzáteszi: az erősödésnek is van azért határa, hiszen az exportáló multinacionális cégeknek inkább a gyenge forint kedvez, ők vélhetően lobbiznak is érte.

A forint árfolyama fogós kérdést jelent a monetáris enyhítés szempontjából is. A 6,5 százalékos alapkamat számottevő előnyt jelent a régiós devizákkal szemben, viszont tetemes kiadást is okoz, emiatt lassacskán csökkenteni kell a mértékét. Árokszállási Zoltán szerint a jegybank egyelőre nem tudja mérsékelni a kamatot, de a következő év első felére már azt várják, hogy az inflációs folyamatok tartósan kedvezőbb irányt vesznek. Az amerikai központi bank is tovább csökkentheti az alapkamatot 2026 második feléig, ami növeli a forint kamatelőnyét. „Így az év második felétől már látunk teret óvatos kamatcsökkentésre idehaza is. Ez év végére 6,5, a jövő év végére 6 százalékos alapkamatot várunk” – mondja. Szintén 50 bázispontos kamatvágást vár Varga Zoltán, és Regős Gábor sem tartja elképzelhetetlennek a monetáris kondíciók lazítását, ennek feltételéül látja az árrésstop kivezetését és az alacsony inflációt – ezek pedig nem egyszerű feltételek. „Lehet persze, hogy a lazítást végül a túl erős forint fogja kikényszeríteni, nem az alacsony infláció” – fogalmaz. Molnár Dániel is úgy látja, hogy a jegybank valamennyire szorult helyzetben van. Az infláció az utóbbi időben a toleranciasáv felett alakult, de arra számítanak, hogy jövőre az árrésstop kivezetésével együtt is a toleranciasávon belül alakulhat az áremelkedési ütem, azonban tartósan csak 2027 elejére érheti el a célt. A kamatcsökkentéshez viszont nem elegendő a hazai környezet, a külső feltételeknek is kedvezően kell alakulniuk.

Jöhet a változás

A lapunknak nyilatkozó elemzők mind leszögezik, nem árt óvatosnak lenni a jövő évi prognózisokkal. Ez már csak az utóbbi évek bizonytalanságai miatt is szükséges. A remény tehát megvan, de a közgazdászok sokszor csalódnak. Sok függ attól is, hogy miként alakul az orosz–ukrán háború, sikerül-e lezárni.