Gyengül a forint, de máris érkezik az új pénz Magyarországra – így fog kinézni

Március végén új pénz jelenik meg Magyarországon, egy 25 ezer forintos címletű emlékérme formájában. Bár hivatalos fizetőeszközként nem lehet majd használni, a gyűjtők körében komoly érdeklődésre adhat okot – írta az atv.hu.

Az új pénz kibocsátását a Magyar Nemzeti Bank szervezi, amely évek óta rendszeresen ad ki különféle emlékérméket évfordulókhoz és jelentős történelmi személyiségekhez kapcsolódva. II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából kiadnak egy 40 ezer forintos emlékérmét is, ám ezen kívül is tartogatnak meglepetéseket ebben a hónapban – írta a lap.