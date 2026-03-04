Ft
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
évforduló rákóczi ferenc papp lászló pénz forint magyar nemzeti bank

Gyengül a forint, de máris érkezik az új pénz Magyarországra – így fog kinézni

2026. március 04. 10:21

Az is kiderült, kik lesznek a hátoldalon.

2026. március 04. 10:21
null

Március végén új pénz jelenik meg Magyarországon, egy 25 ezer forintos címletű emlékérme formájában. Bár hivatalos fizetőeszközként nem lehet majd használni, a gyűjtők körében komoly érdeklődésre adhat okot – írta az atv.hu.

Az új pénz kibocsátását a Magyar Nemzeti Bank szervezi, amely évek óta rendszeresen ad ki különféle emlékérméket évfordulókhoz és jelentős történelmi személyiségekhez kapcsolódva. II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából kiadnak egy 40 ezer forintos emlékérmét is, ám ezen kívül is tartogatnak meglepetéseket ebben a hónapban – írta a lap.

A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint március 25-én bocsátják ki azt a 25 ezer forintos névértékű emlékérmét, amely Papp László születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg.

Az érme előlapján a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó portréja látható, valamint születésének és halálának évszáma.

A hátoldalon a „100 éve született Papp László” felirat és a 25 000 forintos címletjelölés szerepel.

Mint kiderült, az érméből egy alacsonyabb névértékű változat is készül: az 5000 forintos verzió színesfémből készül, míg a 25 ezer forintos címlet 925-ös ezüstből. A nagyobb címletből 400 darab, az 5000 forintosból pedig 5000 darab készül.  tervező Veres Gábor. Az érméket a Magyar Pénzverő Zrt. gyártja és forgalmazza – írták.

új pénz, emlékérme, Magyar Nemzeti Bank

Fizetni nem lehet majd velük

A kommünikében kiemelték, az új pénz nem kerül be a mindennapi forgalomba. Boltban, szolgáltatónál nem lehet majd vele fizetni. Az emlékérméket ugyanakkor a névértékükön lehet megvásárolni, ami ebben az esetben 25 000, illetve 5000 forint.

Az alacsony példányszám miatt várhatóan hamar elfogynak a darabok. Előjegyzésre a pénzverő hivatalos honlapján van lehetőség. Az intézmény arany emlékérméket is kibocsát, ám azokat nem névértéken, hanem piaci áron értékesítik – ismertették a közleményben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

