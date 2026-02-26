Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
havi nyugdíj magyarország forint nyugdíjas

Szűk elithez csatlakozott Magyarország: csak négy ország döntött így eddig Európában

2026. február 26. 14:09

Mindössze négy olyan ország van hazánkon kívül, amely tizenharmadik és tizennegyedik nyugdíjat is ad az arra jogosultaknak. Magyarország idéntől kezdte el bevezetni fokozatosan a plusz nyugdíjat, amelynek első negyedhavi részletét februárban vehették kézhez az idősek.

2026. február 26. 14:09
null
Ferentzi András

Megbecsülés az időseknek – ezzel a céllal vezette be Magyarország az idei évtől a 14. havi nyugdíjat. A 2010-es évek előtt elvett tizenharmadik havi nyugdíjat előbb 2021-ben sikerült visszaállítani. Ez fokozatos bevezetés volt, azaz évente egy-egy újabb negyed részlettel több érkezett az idősek számlájára, 2024-től pedig már teljes egészében jár minden jogosultnak.

Az átlagos nyugdíj értékének emelkedése 2000 óta (Forrás: KSH)
Az átlagos nyugdíj értékének emelkedése 2000 óta (Forrás: KSH)


Jelentős extra a plusz nyugdíj

Bár Magyarországon évente emelkedik a nyugdíjak értéke az inflációhoz igazítva, ahhoz, hogy a nyugdíjasok ne szakadjanak le a bérekhez képest, extra juttatásra is szükség van, így 2026-tól elkezdték bevezetni a tizennegyedik havi nyugdíjat is. Ennek első negyedhavi részletét idén február közepén kapták meg az arra jogosultak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A juttatás a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2,4 millió honfitársunkat érinti, hivatalosan azokat, akik 2025 legalább egy napján, valamint 2026 februárjában öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy mezőgazdasági járadékban részesültek. Ha a jogosultnak több, a felsoroltak szerinti ellátás jár, akkor a tizenharmadik havi nyugdíjat juttatásonként kell kifizetni.

Az ez évi 3,6 százalékos inflációkövető emelésnek köszönhetően az átlagos nyugdíj 260 ezer forint. Ennek kétszeresét kapja tehát kézhez csütörtökön egy átlagnyugdíjas. Pénteken pedig, az átlagösszeg negyedével számolva, 65 ezer forint érkezik a számlákra.

Ezt is ajánljuk a témában

Így tehát a teljes februári utalás átlagosan 585 ezer forint minden nyugdíjasnak.

Azaz egy átlagnyugdíjasnak a 13. és már a 14. havi nyugdíjjal együtt gyakorlatilag tíz százalékkal nő a havi jövedelme, ha elosztjuk a februári juttatást egész évre nézve. Ráadásul, mivel sokan egyből felveszik a nyugdíjukat akkor is, ha nem postán kapják, nekik jó hír, hogy február 1-jétől a bankautomatákból már havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni.

Alig van ilyen máshol

A tizenharmadik és tizennegyedik nyugdíj azért is különleges, mert ilyen tényleg alig néhány országban van. Európában, Magyarországon kívül mindössze hat államban ismerik a 13. havi nyugdíj intézményét: Lengyelországban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Szlovákiában található ilyen, Svájcban pedig épp 2026-tól vezetik be a plusz nyugdíjat.

Noha Szlovákia is tervezi a magyar mintára kibővíteni a juttatást a 14. havi nyugdíjjal, egyelőre még csak a kormányzati szándék született meg, konkrét törvényt nem hoztak rá, ahogy Svájcban is csak a 13. havival foglalkoznak egyelőre, amit idén decemberben utalnak majd várhatóan az idősek jövedelmi helyzetének javítására.

Tizennegyedik havi nyugdíj tehát így mindössze négy másik országban van:

  • Lengyelországban,
  • Ausztriában,
  • Spanyolországban és
  • Portugáliában.

Magyarország tehát egy igen szűk, mindössze öt országot tartalmazó európai elithez csatlakozott ezzel.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány cikke szerint 

  • Lengyelországban 2021-ben vezették be a 14. havi nyugdíjat, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, mely megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2900 zlotyt (266 ezer forint). A 13. havi nyugdíjat áprilisban, a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.
  • Ausztriában a nyugdíjakat évente 14 részletben fizetik ki, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok megkapják az éves nyugdíj összegét 12 havi részletben, plusz két extra havi nyugdíjat (a 13. és 14. havi nyugdíjat) áprilisban és októberben. Ezek az extra kifizetések jellemzően megegyeznek egy havi nyugdíj összegével.
  • Spanyolországban a nyugdíjasok évente kétszer kapnak extra kifizetést, egyszer júniusban, egyszer pedig novemberben (karácsonyi bónusz). Ezek az extra kifizetések a havi nyugdíj összegének megfelelő összeget jelentik, így a nyugdíjasok lényegében 14 részletben kapják meg éves nyugdíjukat.
  • Portugáliában pedig, ugyan nem 13. és 14. havi nyugdíjnak hívják, de a nyugdíjasok éves járandóságát 14 részletben utalja az állam a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint.

Noha nem teljes havi juttatásnak felel meg, így nem is hívható 13. vagy 14. havi nyugdíjnak, de karácsony előtt nyújtanak még plusz juttatást Belgiumban, Svédországban és Cipruson is.

Az államnak is megéri

Bár sokan megkérdőjelezték, hogy elbírja-e a büdzsé az extra kiadást, azzal nem számoltak, hogy a 14. havi nyugdíjra kifizetett forintok jó része visszavándorol a gazdaságba, onnan pedig végül az államkasszába. A plusz nyugdíj ugyanis jelentős pozitív hatással van a nyugdíjasok vásárlóerejére. A jogosultak nagy része a plusz összeget nem takarékoskodásra, hanem élelmiszerre, gyógyszerre és lakhatási költségekre költi, ami közvetlenül élénkíti a belső fogyasztást és a gazdasági keresletet. A megnövekedett fogyasztás rövid távon élénkíti a GDP-t és az áruforgalmat. A 14. havi nyugdíj folyósításának tehát éppen az lehetne a magyarázó ereje, hogy a fogyasztáson keresztül lendületet visz a gazdaságba.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
maruel01-2
2026. február 26. 15:46
szeretném jelezni, hogy elég rosszul állunk nyugdíjak tekintetében eu-s viszonylatban. értem, hogy az ország gazdasági lehetőségei erre adnak lehetőséget, de ne szopkodjuk már le magunkat, hogy mekkora elit-klubba tartozunk, amikor így is bőven az úniós átlag alatt vagyunk. németországban 3-szor akkora, luxemburgban 6 és félszer akkora a nyugdíj mint itthon így is.
Válasz erre
0
0
Interista
2026. február 26. 15:25
És jónéhány nyugdíjas erről le akar mondani. Mert a szektavezér poloska megszüntetné.
Válasz erre
0
0
gggpompeius44
2026. február 26. 15:19
el kéne venni még a 12. meg 11.ik havit is! minek ennyi nyugdíjat adni? 70 év felett legyen max 100.000 forint nyugdíj addig meg meg lehet élni a piacból! inkább a romákat és Ukrajnát kell támogatni a vének mennyenek el dolgozni!
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. február 26. 15:14
Nyugdíjemelést ÁTLAGGAL MINDEN NYUGDÍJASNAK. A nyugdíj első napján fennálló különbség egyszerűen NEM NÖVEKEDHET a nyugdíjemelésekkor. Az ugyanis - ha két nyugdíjas között az emelés mértéke tízezrekben mérhető a magasabb nyugdíjas javára - az nem nyugdíjemelés, hanem nyugdíjtorzítás. Az, hogy ezt Orbán nem képes értelmezni a maga helyi értékén: nagy hiba.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!