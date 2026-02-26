Szűk elithez csatlakozott Magyarország: csak négy ország döntött így eddig Európában

Azaz egy átlagnyugdíjasnak a 13. és már a 14. havi nyugdíjjal együtt gyakorlatilag tíz százalékkal nő a havi jövedelme, ha elosztjuk a februári juttatást egész évre nézve. Ráadásul, mivel sokan egyből felveszik a nyugdíjukat akkor is, ha nem postán kapják, nekik jó hír, hogy február 1-jétől a bankautomatákból már havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni.

Alig van ilyen máshol

A tizenharmadik és tizennegyedik nyugdíj azért is különleges, mert ilyen tényleg alig néhány országban van. Európában, Magyarországon kívül mindössze hat államban ismerik a 13. havi nyugdíj intézményét: Lengyelországban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Szlovákiában található ilyen, Svájcban pedig épp 2026-tól vezetik be a plusz nyugdíjat.

Noha Szlovákia is tervezi a magyar mintára kibővíteni a juttatást a 14. havi nyugdíjjal, egyelőre még csak a kormányzati szándék született meg, konkrét törvényt nem hoztak rá, ahogy Svájcban is csak a 13. havival foglalkoznak egyelőre, amit idén decemberben utalnak majd várhatóan az idősek jövedelmi helyzetének javítására.

Tizennegyedik havi nyugdíj tehát így mindössze négy másik országban van: