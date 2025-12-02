Ft
12. 02.
kedd
Nemzetgazdasági Minisztérium Magyarország jobboldal Magyar Posta nyugdíj nyugdíjas

Megvan az időpont: ekkor utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat

2025. december 02. 15:27

Kiderült, mire számíthatnak a nyugdíjasok.

2025. december 02. 15:27
null

Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíjukat: a jóváírás kedden megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is kedden kezdi meg a kézbesítést – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel.

Közleményük szerint a nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést. A decemberi nyugdíj szintén az inflációkövető, 1,6 százalékos kiegészítéssel érkezik.

Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 ezer forintos többletet jelent.

Ebből 47 100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza – írták.

A tárca közölte: novemberben és decemberben összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára. A nyugdíjemelés folytatódik: januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összege is – olvasható a kommünikében.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

