A zsidó, aki elvándorolt a baloldalról, és sosem nézett vissza – Norman Podhoretz örökségéről

Podhoretz mindig célpontja maradt az amerikai jobboldal „be nem avatkozás-párti” oldala támadásainak,

az igazság az, hogy a republikánusok az 1990-es és a korai 2000-es években szinte mindenben az ő vonalát követték. Támogatta a NATO kiterjesztését, támogatta az összes fontosabb amerikai katonai beavatkozást 1989 után, támogatta a kapitalizmust és az adócsökkentéseket, talán egyedül a bevándorlás kérdésében járt külön utat (melyet azonban élete végére ő is kritizálni kezdett, tisztázván, hogy a nagy bevándorlási hullámok után nagy szünetekre van szükség, és hogy akkor lehet Amerikába jönni, ha az ember aztán amerikainak neveli a gyerekeit). Egyik könyve egyenesen az „iszlamofasizmus” elleni háborúról szólt. Örökségét ma részben a Trump-ellenes neokonok viszik tovább, ami rámutat arra, mennyire egyedül is maradt Podhoretz utolsó éveiben – intellektuális értelemben. Saját fiával, John Podhoretz újságíróval nyilvánosan is vitatkoztak, mert utóbbi a „Trumpot soha!”-mozgalomhoz sorolható, bár az utóbbi időben felengedni látszott e téren. Apja, Norman azonban úgy érezte, nincsen választása, mert mint érvelt, 13 unokája és 16 dédunokája van, és ezért „nem hagyhatja sorsukat a szerencsére”.

Podhoretz életét tekintve nem csak az szembetűnő magyar szemmel, hogy olyan dolgokat képviselt, amelyek a hazai közéletből teljességgel hiányoznak – intellektuális felkészültséget, színvonalat, eleganciát és mértéktartást –, hanem az is, hogy nézeteit képes volt revideálni, és baloldali-liberális gyökereit újragondolva csatlakozni – legalábbis a legtöbb fundamentális kérdésben – a jobboldalhoz —, no nem azért, mert a jobboldalnak mindenhol és mindig igaza van, hanem mert empirikusan észlelte a körülötte lévő realitás megváltozását.

Korábban LGBT-barát, bevándorlás-párti, abortuszpárti, a vietnami háborút ellenző értelmiségiként indult, majd szinte minden vitás ponton a közép vagy a jobboldal felé mozdult el,

George W. Bush, Sarah Palin támogatója lett. Önmagát néhány évvel halála előtt úgy definiálta, hogy ő „anti-anti-trumpista”, mert bár „nem rajong” érte, mert az amerikai elnökkel szembeni gyűlölet a baloldalon (és a jobboldal egy részén) szerinte egyszerűen „aránytalan” volt. Úgy vélte, egyedül Trump képes megállítani a „gonoszt”, és ez az érvelés sokat elmond világnézetéről: minden hibája dacára Podhoretz továbbra is úgy vélte, hogy Amerika jó, és diktatorikus ellenfelei gonoszak. Az objektív nekrológ-írónak pedig fel kell tennie a kérdést: az értékelés egyszerű és csupasz mivolta dacára nem tartalmaz bizonyos határozott valóság-elemeket?