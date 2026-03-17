03. 17.
kedd
molnár áron nagy ervin bródy jános geszti péter Magyar Péter

Kik Magyar Péter szavazói? – Akiknek minden jár

2026. március 17. 09:49

Most egy nagyon szűk rétegről beszélünk: nagy a hangjuk, erős az érdekérvényesítő képességük. Nagy Ervinek, Rost Andreák, Molnár Áronok.

2026. március 17. 09:49
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Kik is Magyar Péter szavazói? 12. rész. A következő szavazói csoportokat sikerült eddig beazonosítani:

A sekélyes bulvárpszichológus

A seftes, akinek befagyott az okosság

A mormogó, ittmaradt (SZDSZ-es) értelmiségi

A jómódú, városi (agymosott) fiatal

A menő multis sales-es, informatikus

A jószándékú örök elégedetlen

A külföldre költözött, kényszerpályás orbanofób

A tutiságból kihagyott vállalkozó

A nő, aki nem kap eleget

A frusztrált nőgyűlölő

A csalódott ex-fideszes

Ma egy speciális típussal foglalkozunk: akinek be lett ígérve valami. Ezek az emberek amellett, hogy dühösek és feljogosítottnak érzik magukat, azt gondolják, nekik minden JÁR, és eddig nem kaptak eleget, most viszont kaptak egy ígéretet. Pénzre és/vagy pozícióra vonatkozót. Ők egyenesen érdekeltek a Tisza győzelmében, jól járnának vele. Egy nagyon szűk rétegről beszélünk, de nagy a hangjuk, erős az érdekérvényesítő képességük. Ott vannak köztük a Nagy Ervinek, Rost Andreák, Molnár Áronok, de a Geszti Péterek, Bródy Jánosok, Koncz Zsuzsák, Szily Nórák, D. Tóth Kriszták is. Akiknek nincsenek pártpolitikai megnyilvánulásaik... csak dehogyisnem. Masszívan kampányolnak a Tisza mellett, a Fidesz ellen.

És vannak a nagyközönség előtt kevésbé ismert figurák is. Mondjuk, egy milliárdos vállalkozó, aki most benzinkutat üzemeltet, de korábban teszem azt, zenei menedzser volt. Felkerült ugyan a NAV feketelistájára, de a belügyminiszteri posztra készül egy esetleges kormányváltás után. A NAV-nyomozás alól nyilván így lehet a legjobban kibújni.

És vannak kevésbé nagymenő arcok. Akiknek nem ekkora kaliberű pozíció lett beígérve. Csak valamilyen kis samesz-meló a régi haver mellett, akinek viszont komoly állami pénzek vannak beígérve mindenféle sport- és egyéb rendezvényekre.”

Kik Magyar Péter szavazói?

A posztkommunista kulturális elit után nézzük azokat az embereket, akik a 90-es években az élet császárai voltak.

Nyitókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

 

Majdmegmondom
2026. március 17. 10:14
Ezek azok, akik nem képesek se normálisan, se előre gondolkodni. Azt hiszik ezek a kisebbség komplexusos figurák, ha már a főnököt, meg az asszonyt nem válthatják le, akkor majd a kormányt, mert megtehetik. Azt hiszik, hogy ez olyan egyszerű. Ha a terv nélküli Tisza kerülne hatalomra, hiába bukna meg fél év alatt, jóvá tehetetlen károkat okozna, csak azzal, hogy aláír olyan EU-s szerződéseket, mint az LMBT propaganda, a migránsok befogadása és mellette még a frissen érkező lóvét is átadná az ukránoknak, így lenne egy bizonytalan országunk, amit ezek pár hónap alatt eladósítottak. És ezek a dísztökök is hiába váltanák le a Tiszát, a kár már megtörtént... Jó lenne gondolkodni gyűlölködés helyett...
gyzoltan-2
2026. március 17. 10:09
"Nagy Ervinek, Rost Andreák, Molnár Áronok." A Nagy Ervinek, a Molnár Áronok nem fáj! Alapvetően buta, ismerethiányos fiatalok, kiknél célba ért a "Minél rosszabb, annál jobb!" oktatási és magyarellenes program! Rost Andrea viszont szívbe-markolóan fájdalmas! -mert hitelessége kapcsán is sokan követhetik... Ő a magyarságot képviseli, mint tette 2006-ban is a Kossuth-téren.., remélem..!
belbuda
2026. március 17. 09:56
Jeszi,hiába erőlködsz....a gondolkodó emberek megunták a gazdád 16 éves nemzetrombolását, az ország kirablását.Ennyire egyszerű az egész. A jelenlegi rezsim Európa szégyene. 😥
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!