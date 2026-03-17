Most egy nagyon szűk rétegről beszélünk: nagy a hangjuk, erős az érdekérvényesítő képességük. Nagy Ervinek, Rost Andreák, Molnár Áronok.
„Kik is Magyar Péter szavazói? 12. rész. A következő szavazói csoportokat sikerült eddig beazonosítani:
A sekélyes bulvárpszichológus
A seftes, akinek befagyott az okosság
A mormogó, ittmaradt (SZDSZ-es) értelmiségi
A jómódú, városi (agymosott) fiatal
A menő multis sales-es, informatikus
A jószándékú örök elégedetlen
A külföldre költözött, kényszerpályás orbanofób
A tutiságból kihagyott vállalkozó
A nő, aki nem kap eleget
A frusztrált nőgyűlölő
A csalódott ex-fideszes
Ma egy speciális típussal foglalkozunk: akinek be lett ígérve valami. Ezek az emberek amellett, hogy dühösek és feljogosítottnak érzik magukat, azt gondolják, nekik minden JÁR, és eddig nem kaptak eleget, most viszont kaptak egy ígéretet. Pénzre és/vagy pozícióra vonatkozót. Ők egyenesen érdekeltek a Tisza győzelmében, jól járnának vele. Egy nagyon szűk rétegről beszélünk, de nagy a hangjuk, erős az érdekérvényesítő képességük. Ott vannak köztük a Nagy Ervinek, Rost Andreák, Molnár Áronok, de a Geszti Péterek, Bródy Jánosok, Koncz Zsuzsák, Szily Nórák, D. Tóth Kriszták is. Akiknek nincsenek pártpolitikai megnyilvánulásaik... csak dehogyisnem. Masszívan kampányolnak a Tisza mellett, a Fidesz ellen.
És vannak a nagyközönség előtt kevésbé ismert figurák is. Mondjuk, egy milliárdos vállalkozó, aki most benzinkutat üzemeltet, de korábban teszem azt, zenei menedzser volt. Felkerült ugyan a NAV feketelistájára, de a belügyminiszteri posztra készül egy esetleges kormányváltás után. A NAV-nyomozás alól nyilván így lehet a legjobban kibújni.
És vannak kevésbé nagymenő arcok. Akiknek nem ekkora kaliberű pozíció lett beígérve. Csak valamilyen kis samesz-meló a régi haver mellett, akinek viszont komoly állami pénzek vannak beígérve mindenféle sport- és egyéb rendezvényekre.”
Nyitókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)