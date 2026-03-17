Közel 400 ezer forint egyetlen belépőért? Kiderült a megdöbbentő igazság a budapesti BL-döntő árairól!

Szélesebb kontextusban a budapesti finálé viszonylag barátinak mondható: a 2024-es németországi Európa-bajnokság berlini döntőjén a legdrágább jegyek meghaladták az 1000 eurót, és az alsóbb kategóriák is jóval 100 euró felett kezdődtek.

Ha az európai topligák mérkőzéseihez viszonyítunk, a szakadék azonban markáns. Egy kiemelt Premier League rangadóra az Anfielden – a Liverpool hivatalos adatai szerint – 50 és 90 font között kaphatók normál jegyek. Bár a hospitality csomagok itt is több száz fontra rúgnak, fontos hangsúlyozni: ott egy szezonális bajnokiról, Budapesten pedig az év egyszeri, megismételhetetlen globális csúcseseményéről van szó.

Összességében a budapesti BL-döntő jegyárai illeszkednek a realitásokhoz: a „megfizethető” alap és a csillagászati prémium kategória kettőssége határozza meg a piacot. Míg az árak reálisnak mondhatók, a valódi szűk keresztmetszet a hozzáférés. A limitált darabszám és a sorsolásos rendszer miatt a legtöbb szurkoló számára a Puskás Arénába való bejutás továbbra is inkább szerencse kérdése, mintsem a pénztárca vastagságáé. Azok, akik a helyszínen szeretnék látni a finálét, március 19-én, 11.00 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket hivatalos jegyértékesítő oldalon.