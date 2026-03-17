Közel 400 ezer forint egyetlen belépőért? Kiderült a megdöbbentő igazság a budapesti BL-döntő árairól!

Elképesztő árak: így jelentkezhet be a budapesti BL-jegyekre!
Most bárki igényelhet belépőt a budapesti BL-fináléra. Az UEFA elkezdte a jegyértékesítést.
Az UEFA megnyitotta a jegyértékesítési felületet a május 30-i, Puskás Arénában rendezendő fináléra. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő jegyárait nemzetközi összehasonlításban elemeztük.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az UEFA hétfőn hivatalosan is megnyitotta a jegyértékesítési felületet a május 30-i, Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntőre. A szurkolók négy árkategória közül választhatnak: a legkedvezőbb, hetven eurós „Fans First” belépőket kifejezetten a döntős csapatok bérleteseinek és leghűségesebb szurkolóinak tartják fenn. A szélesebb közönség számára a harmadik kategóriás jegyek 180 eurónál kezdődnek, míg a második kategória már 650 eurós kiadást jelent. Aki pedig a legexkluzívabb, első kategóriás prémium helyekről szeretné élvezni a finálét, annak 950 eurót kell kifizetnie a belépőért. Utánajártunk, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire számítanak kirívónak ezek az árak az év legfontosabb európai klubmérkőzésén.
A Puskás Aréna 67 ezer férőhelyéből az UEFA összesen 39 ezer jegyet értékesít a szurkolók számára: a döntős klubok szurkolói fejenként 17.200 jegyet kapnak, míg a semleges rajongóknak mintegy 5 ezer belépő áll rendelkezésre. A meghirdetett árkategóriák – a 70 eurós (nagyjából 28 000 Ft) „Fans First” belépőtől egészen a 950 eurós (mintegy 380 000 Ft) prémium helyekig – elsőre magasnak tűnhetnek,
ám nemzetközi összevetésben inkább a jelenlegi európai trendekhez simulnak.
A budapesti árszabás hűen követi a 2025-ös müncheni BL-döntő szintjét, ahol a belépők szintén 70 és 950 euró között mozogtak. Ez a tudatos árstabilizáció azt jelzi, hogy az UEFA igyekszik gátat szabni a drasztikus inflációnak a kiemelt sportesemények piacán.
Szélesebb kontextusban a budapesti finálé viszonylag barátinak mondható: a 2024-es németországi Európa-bajnokság berlini döntőjén a legdrágább jegyek meghaladták az 1000 eurót, és az alsóbb kategóriák is jóval 100 euró felett kezdődtek.
Ha az európai topligák mérkőzéseihez viszonyítunk, a szakadék azonban markáns. Egy kiemelt Premier League rangadóra az Anfielden – a Liverpool hivatalos adatai szerint – 50 és 90 font között kaphatók normál jegyek. Bár a hospitality csomagok itt is több száz fontra rúgnak, fontos hangsúlyozni: ott egy szezonális bajnokiról, Budapesten pedig az év egyszeri, megismételhetetlen globális csúcseseményéről van szó.
Összességében a budapesti BL-döntő jegyárai illeszkednek a realitásokhoz: a „megfizethető” alap és a csillagászati prémium kategória kettőssége határozza meg a piacot. Míg az árak reálisnak mondhatók, a valódi szűk keresztmetszet a hozzáférés. A limitált darabszám és a sorsolásos rendszer miatt a legtöbb szurkoló számára a Puskás Arénába való bejutás továbbra is inkább szerencse kérdése, mintsem a pénztárca vastagságáé. Azok, akik a helyszínen szeretnék látni a finálét, március 19-én, 11.00 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket hivatalos jegyértékesítő oldalon.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
***
