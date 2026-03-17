uefa puskás aréna Budapest Bajnokok Ligája döntő

Közel 400 ezer forint egyetlen belépőért? Kiderült a megdöbbentő igazság a budapesti BL-döntő árairól!

2026. március 17. 10:25

Az UEFA megnyitotta a jegyértékesítési felületet a május 30-i, Puskás Arénában rendezendő fináléra. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő jegyárait nemzetközi összehasonlításban elemeztük.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az UEFA hétfőn hivatalosan is megnyitotta a jegyértékesítési felületet a május 30-i, Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntőre. A szurkolók négy árkategória közül választhatnak: a legkedvezőbb, hetven eurós „Fans First” belépőket kifejezetten a döntős csapatok bérleteseinek és leghűségesebb szurkolóinak tartják fenn. A szélesebb közönség számára a harmadik kategóriás jegyek 180 eurónál kezdődnek, míg a második kategória már 650 eurós kiadást jelent. Aki pedig a legexkluzívabb, első kategóriás prémium helyekről szeretné élvezni a finálét, annak 950 eurót kell kifizetnie a belépőért. Utánajártunk, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire számítanak kirívónak ezek az árak az év legfontosabb európai klubmérkőzésén.

A Puskás Aréna 67 ezer férőhelyéből az UEFA összesen 39 ezer jegyet értékesít a szurkolók számára: a döntős klubok szurkolói fejenként 17.200 jegyet kapnak, míg a semleges rajongóknak mintegy 5 ezer belépő áll rendelkezésre. A meghirdetett árkategóriák – a 70 eurós (nagyjából 28 000 Ft) „Fans First” belépőtől egészen a 950 eurós (mintegy 380 000 Ft) prémium helyekig – elsőre magasnak tűnhetnek, 

ám nemzetközi összevetésben inkább a jelenlegi európai trendekhez simulnak. 

A budapesti árszabás hűen követi a 2025-ös müncheni BL-döntő szintjét, ahol a belépők szintén 70 és 950 euró között mozogtak. Ez a tudatos árstabilizáció azt jelzi, hogy az UEFA igyekszik gátat szabni a drasztikus inflációnak a kiemelt sportesemények piacán. 

Szélesebb kontextusban a budapesti finálé viszonylag barátinak mondható: a 2024-es németországi Európa-bajnokság berlini döntőjén a legdrágább jegyek meghaladták az 1000 eurót, és az alsóbb kategóriák is jóval 100 euró felett kezdődtek. 

Ha az európai topligák mérkőzéseihez viszonyítunk, a szakadék azonban markáns. Egy kiemelt Premier League rangadóra az Anfielden – a Liverpool hivatalos adatai szerint – 50 és 90 font között kaphatók normál jegyek. Bár a hospitality csomagok itt is több száz fontra rúgnak, fontos hangsúlyozni: ott egy szezonális bajnokiról, Budapesten pedig az év egyszeri, megismételhetetlen globális csúcseseményéről van szó.

Összességében a budapesti BL-döntő jegyárai illeszkednek a realitásokhoz: a „megfizethető” alap és a csillagászati prémium kategória kettőssége határozza meg a piacot. Míg az árak reálisnak mondhatók, a valódi szűk keresztmetszet a hozzáférés. A limitált darabszám és a sorsolásos rendszer miatt a legtöbb szurkoló számára a Puskás Arénába való bejutás továbbra is inkább szerencse kérdése, mintsem a pénztárca vastagságáé. Azok, akik a helyszínen szeretnék látni a finálét, március 19-én, 11.00 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket hivatalos jegyértékesítő oldalon.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. március 17. 12:16
émmá' megrendeltem kettő ultravip-eset .... :-) hajrá, Dominik!! .... ;-)
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. március 17. 11:46 Szerkesztve
Nem is zavarna a dolog, hogy ha hetenként kétszer az OTP nem küldene lehetőleg hajnal kettőkor lelkendező értesítést, hogy nyerjek rá jegyet.. :-D Értem én, hogy BL-foci-Csányi-OTP, de azért disztingváljunk már :-)
Válasz erre
2
0
kamasuka
2026. március 17. 10:51
Megj. ennyit arról barom ellenzékiek, hogy minek a Puskás, meg hogy nem térül soha meg amibe került. Ja, és kérdezzétek meg a Liget Projektről az azt verbálisan éveken át végig fúró Reteket, hogy mifaszt is keres a Néprajzi Múzeummal szemben mára a székházuk? Budatétény már nem volt jó? Nyomi ellenzék.
Válasz erre
5
0
massivement5
2026. március 17. 10:39
Szegény csuthy gömbnindzsa hogyan fogja kicsengetni a 400 rugót, ha nincs megtakarítása...
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!