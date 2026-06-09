Önkormányzati fordulatot várnak a polgármesterek az új kormánytól, de Budapest csődközeli helyzete azonnali megoldást követel

az első kérdés az, hogy kik foglalkoznak majd az önkormányzati szakpolitikával az új kabinetben, és mekkora lesz a kormányzat részéről az egyeztetési hajlandóság.

Emlékeztetett arra, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége már korábban letette saját javaslatait az asztalra, és bízik abban, hogy ezekről érdemi párbeszéd indulhat.

Heringes Anita, Paks polgármestere azt mondta, hogy elsősorban a tárgyalások megkezdését várják. Paks különleges helyzetben van, hiszen az ország egyik legnagyobb beruházása, a paksi atomerőmű bővítése zajlik a városban, ami számos helyi feladatot ró az önkormányzatra, különösen a külföldi munkavállalók ellátása terén.

A baloldali polgármester szerint konkrét, gyakorlati döntésekre van szükség, nem pusztán politikai üzenetekre.

Eszes Béla, Jánoshida polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy a közel 2500 lakosú település vezetőjeként 1998 óta tapasztalja az önkormányzatok mozgásterének fokozatos szűkülését. Úgy fogalmazott: párbeszédet várnak, és azt szeretnék, hogy végre ne a politika határozza meg az önkormányzatok mindennapjait, hanem fordítva, a politika szóljon a helyi közösségek problémáiról.

Csőzik László, Érd polgármestere szerint jelenleg három kérdés foglalkoztatja leginkább az önkormányzati szektort: az illetményrendszer jövője, az esetleges cikluskorlátozás bevezetése és az előrehozott önkormányzati választások lehetősége. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok elmúlt években tapasztalt „kivéreztetése” elviselhetetlen volt, ezért sok településvezető számára felszabadító érzést jelentett a választási eredmény. Szerinte az önkormányzati autonómia helyreállítása a legfontosabb feladat.

A felvetett kérdésekre reagálva Cser-Palkovics András úgy fogalmazott:

bár az illetmények, a cikluskorlát vagy az esetleges előrehozott választások fontos ügyek, nem ezeknek kellene meghatározniuk az önkormányzati diskurzust.

Sokkal fontosabbnak nevezte a feladatok, a finanszírozás, az adóbevételek és a szolidaritási hozzájárulás kérdését. Szerinte a jelenlegi rendszer túlságosan egy lábon áll, ezért újra kell gondolni az önkormányzatok bevételi struktúráját.

A cikluskorlátozás ötletét kifejezetten bírálta, és úgy vélte, az önkormányzati vezetőkre vonatkozó ilyen szabály mélyen antidemokratikus lenne. Az illetmények kapcsán arra figyelmeztetett, hogy ha a fizetéseket korábbi szintre állítanák vissza, az különösen a kisebb településeken tenné ellehetetlenítővé a főállású polgármesteri munkát. Hozzátette: valójában nem a polgármesterek, hanem az önkormányzati köztisztviselők bérrendezése a legsürgetőbb feladat, mert a közszféra egyre nehezebben tud versenyezni a munkaerőért a piaci szektorral.

Heringes Anita szerint az illetményviták méltatlanok az önkormányzatiság ügyéhez. Azt mondta, nehezen elképzelhető, hogy valaki jelentős felelősséggel járó önkormányzati vezetői munkát vállaljon lényegesen alacsonyabb jövedelemért.

Eszes Béla ehhez kapcsolódva úgy fogalmazott: a településeknek végre dolgozniuk kellene, nem pedig újabb kampányidőszakra készülniük.

Csőzik László arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-kormány mandátuma 2030-ig szól, ezért kérdés, hogyan viszonyul majd azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek nem rendelkeznek tiszás vezetéssel. Reményét fejezte ki, hogy nem kerül sor előrehozott választásokra vagy cikluskorlátozásra. Hozzátette: a polgármesterség nem hatalomgyakorlást, hanem szolgálatot jelent, és helyi szinten jóval nehezebb autokratikus rendszert kialakítani, mint országos politikai szinten.

Hogyan lehetne talpra állítani az önkormányzati szférát?

Arra a kérdésre, hogy mire lenne szükség az önkormányzatok talpra állításához, Csőzik László az oktatási intézmények és az építéshatósági feladatok visszaadását említette. Emellett a településeket megillető bevételek visszajuttatását, a hipabevétel-többlet elvonásának megszüntetését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését sürgette.

Eszes Béla szerint meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyet Karácsony Gergely az első panelben „az éhezők viadalának” nevezett. Véleménye szerint új önkormányzati törvényre van szükség, amely világosan meghatározza az önkormányzati rendszer alapjait. A települések részesedését kérte a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból, valamint zsákutcának nevezte a jelenlegi feladatfinanszírozási rendszert. Kistelepülési vezetőként támogatná az intézményfenntartó társulások megerősítését és akár az iskolák helyi fenntartásba vételét is.

Heringes Anita a térségi és járási együttműködések erősítését szorgalmazta.

Szerinte érdemes lenne átgondolni, hogy egy-egy térségben mely települések milyen szolgáltatásokat tudnak a leghatékonyabban biztosítani a környező települések számára.

Cser-Palkovics András szerint az új kormánynak egyszerre kell rövid távú segítséget nyújtania és hosszú távú stratégiát kialakítania. Rövid távon jelentős könnyebbséget jelentene az önkormányzatoknak, ha a helyi adóbevételek növekményét nem kellene befizetniük a központi költségvetésbe. Hosszabb távon pedig azt kell tisztázni, hogy pontosan milyen feladatokat vár el az állam az önkormányzatoktól, és ehhez milyen finanszírozási rendszert rendel. Hangsúlyozta, hogy a mai társadalmi és gazdasági kihívások sokszor átlépik a közigazgatási határokat, ezért nemcsak az a kérdés, ki működteti például az iskolákat, hanem az is, hogyan biztosítható hosszú távon a fenntartható működésük.

A közigazgatási reformokról szóló vitában Csőzik László úgy fogalmazott: bár az önkormányzatiság fontos érték, érdemes megvizsgálni, hogyan lehetne hatékonyabban működtetni a rendszert. Szerinte erre a társulási formák erősítése jelenthet megoldást, amely csökkentheti a párhuzamosságokat és tehermentesítheti a kisebb településeket. A vármegyékről szólva azt mondta, hogy a jelenlegi rendszerben a középszintű önkormányzatiság keresi a helyét, és szerinte ebben a formában nem tölti be megfelelően a funkcióját.

Eszes Béla egyetértett azzal, hogy a vármegyei rendszer jelenlegi formájában nem hatékony, ugyanakkor óvatosan viszonyult a régiós modell bevezetésének gondolatához. Szerinte inkább a kistérségi együttműködések erősítése jelenthetne megoldást.

Cser-Palkovics András ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2028 utáni európai uniós fejlesztési források felhasználásában még fontos szerepe lehet a vármegyéknek.

Emellett azt hangsúlyozta, hogy a településeknek nem mindig újabb állami támogatásokat kell kérniük, hanem nagyobb mozgásteret és kedvezőbb szabályozási környezetet.

A fejlesztési prioritásokról szóló záró kérdésre válaszolva a résztvevők elsősorban infrastruktúra-fejlesztéseket említettek. Cser-Palkovics András a székesfehérvári intermodális közlekedési központ és a Budapest–Balaton kerékpárút helyi szakaszának megvalósítását emelte ki. Heringes Anita az óvoda- és iskolafelújítások, valamint a közmű- és úthálózat fejlesztésének fontosságáról beszélt. Eszes Béla a belső úthálózat korszerűsítését, a 32-es főút felújítását és az iskolaépületek korszerűsítését nevezte prioritásnak. Csőzik László pedig az alapinfrastruktúra fejlesztését és az ivóvízhálózat problémáinak rendezését emelte ki.

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