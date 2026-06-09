Baleset az M1-esen: gyerekeket szállító kisbusz karambolozott, nyolcan megsérültek

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A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba.
Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé – tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.
A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba – mondta Csécsi Soma.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán