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biatorbágy ráfutásos baleset baleset budapest

Baleset az M1-esen: gyerekeket szállító kisbusz karambolozott, nyolcan megsérültek

2026. június 09. 15:39

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba.

2026. június 09. 15:39
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Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé – tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután. 

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba – mondta Csécsi Soma.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 2 komment

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wadcutter
2026. június 09. 16:57
Vitézy lemondott már?
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hakapeszim
2026. június 09. 16:35
Skacok, én már láttam ezt - azt, 3 millió megtett kilométer alatt, négy kontinensen. De ez az M1 felújítás rohadtul el van baszva. Logikátlan, az, hogy nincs menekülőút, csak állunk ott. Aztán ott van a 13 - as út. Kisbértől a pályáig az az a 20 km, legyen átkozott, aki arra terelte a kamionokat, nettó életveszély! A nyakamat húzom, mikor egy kolléga jön szembe, ki van járva, a szélén folyik el az az aszfalt, még csak most jönnek a melegek. A tükrök érnek össze, dobál az a szar, hulladék út, a rohadt kurva anyját, aki kitalálta, hogy ott kell mennünk. Emberek fognak még ott meghalni. Köpedelem.
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