Elképesztő árak: így jelentkezhet be a budapesti BL-jegyekre!

Karnyújtásnyira a negyeddöntőtől a norvég Bodö/Glimt, melynek tündérmeséje a Sporting ellen folytatódott.
A héten eldől, melyik nyolc csapat reménykedhet benne, hogy a május 30-án magasba emelheti a labdarúgó Bajnokok Ligája értékes serlegét a budapesti fináléban. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA közben elkezdte a jegyértékesítést a világ legnézettebb döntőjére, amelyre most bárki igényelhet belépőt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a honlapján tette közzé, hogy az UEFA elkezdte a jegyek értékesítését a májusi fináléra, a folyamat során pedig most bárki igényelhet belépőt a döntőre. Az érdeklődők március 19-én, 11 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket az UEFA.com/tickets oldalon, ám azt is hozzátették, a nagyközönség számára a belépők csak igen korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Mint írják, a Puskás Aréna több mint 60 ezer férőhelyéből az UEFA 39 ezer jegyet értékesít a döntőbe jutott csapatok szurkolói, valamint a semleges szurkolók számára. A két döntős csapatnak 17.200–17.200 jegy jut, míg közel 5000 belépőt a világ minden tájáról jelentkező semleges szurkolók kapnak meg. Utóbbi kategóriában a jegyek sorsolás útján találnak gazdára, egy-egy sikeres jelentkező legfeljebb két jegyet vásárolhat.
A döntőre több árkategóriában lehet jegyeket vásárolni:
Az UEFA új szabályokat vezetett be, hogy a jegyek valóban a szurkolókhoz kerüljenek. A szerencsés szurkolóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell a stadionba való belépéshez használt mobiltelefonjukat. A jegy nem átruházható, és csak a regisztrált telefonról használható a mérkőzés napján.
