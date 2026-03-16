03. 16.
hétfő
jegyigénylés Bajnokok Ligája döntő finálé Puskás aréna

Elképesztő árak: így jelentkezhet be a budapesti BL-jegyekre!

2026. március 16. 17:21

Most bárki igényelhet belépőt a budapesti BL-fináléra. Az UEFA elkezdte a jegyértékesítést.

2026. március 16. 17:21
null

A héten eldől, melyik nyolc csapat reménykedhet benne, hogy a május 30-án magasba emelheti a labdarúgó Bajnokok Ligája értékes serlegét a budapesti fináléban. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA közben elkezdte a jegyértékesítést a világ legnézettebb döntőjére, amelyre most bárki igényelhet belépőt.

BL-döntő jegyértékesítés
A hivatalos jegyértékesítési folyamatban bárki igényelhet belépőt a májusi BL-döntőre
Ezt is ajánljuk a témában

Elindult a jegyértékesítés

A Magyar Labdarúgó Szövetség a honlapján tette közzé, hogy az UEFA elkezdte a jegyek értékesítését a májusi fináléra, a folyamat során pedig most bárki igényelhet belépőt a döntőre. Az érdeklődők március 19-én, 11 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket az UEFA.com/tickets oldalon, ám azt is hozzátették, a nagyközönség számára a belépők csak igen korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Mint írják, a Puskás Aréna több mint 60 ezer férőhelyéből az UEFA 39 ezer jegyet értékesít a döntőbe jutott csapatok szurkolói, valamint a semleges szurkolók számára. A két döntős csapatnak 17.200–17.200 jegy jut, míg közel 5000 belépőt a világ minden tájáról jelentkező semleges szurkolók kapnak meg. Utóbbi kategóriában a jegyek sorsolás útján találnak gazdára, egy-egy sikeres jelentkező legfeljebb két jegyet vásárolhat.

A döntőre több árkategóriában lehet jegyeket vásárolni:

  • Fans First (csak a döntős csapatok szurkolóinak): 70 €
  • 3. árkategória: 180 €
  • 2. árkategória: 650 €
  • 1. árkategória: 950 €

Az UEFA új szabályokat vezetett be, hogy a jegyek valóban a szurkolókhoz kerüljenek. A szerencsés szurkolóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell a stadionba való belépéshez használt mobiltelefonjukat. A jegy nem átruházható, és csak a regisztrált telefonról használható a mérkőzés napján.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pandalala
2026. március 16. 19:09
"1. árkategória: 950 €" Szinte ingyen van .... Veszek kettőt! .... :-) Benzint nem veszek, spórolok egy csomó pénzt ....
