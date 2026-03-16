Elképesztő árak: így jelentkezhet be a budapesti BL-jegyekre!

Mint írják, a Puskás Aréna több mint 60 ezer férőhelyéből az UEFA 39 ezer jegyet értékesít a döntőbe jutott csapatok szurkolói, valamint a semleges szurkolók számára. A két döntős csapatnak 17.200–17.200 jegy jut, míg közel 5000 belépőt a világ minden tájáról jelentkező semleges szurkolók kapnak meg. Utóbbi kategóriában a jegyek sorsolás útján találnak gazdára, egy-egy sikeres jelentkező legfeljebb két jegyet vásárolhat.

A döntőre több árkategóriában lehet jegyeket vásárolni:

Fans First (csak a döntős csapatok szurkolóinak): 70 €

3. árkategória: 180 €

2. árkategória: 650 €

1. árkategória: 950 €

Az UEFA új szabályokat vezetett be, hogy a jegyek valóban a szurkolókhoz kerüljenek. A szerencsés szurkolóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell a stadionba való belépéshez használt mobiltelefonjukat. A jegy nem átruházható, és csak a regisztrált telefonról használható a mérkőzés napján.