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készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda bűnszervezet budapest

Budapesten csaptak le a nemzetközi maffia pénzét mosó szíriai bűnszervezetre (VIDEÓ)

2026. június 09. 19:04

A bűnszervezet két vezetője még szökésben van.

2026. június 09. 19:04
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Különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert; a bűnszervezet két vezetője még szökésben van – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon. 

A közlemény szerint a KR NNI információkat tudott meg külföldi társhatóságoktól arról, hogy Magyarországon egy kiterjedt hálózat mossa tisztára a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt összegeket. 

A gyanú szerint a szervezetet egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, illetve szír társa, Youssef Mahmoud irányítja. 

A bizonyítékok szerint a két férfi drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből befolyt pénzt juttattak ki Isztambulba, illetve Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is. A pénzkötegek általában az Európai Unió országaiból vagy a balkáni térségből érkeztek gépkocsikban az e célra kialakított rejtekhelyeken keresztül Magyarországra, majd Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben lévő illegális pénzváltóban nagyobb címletekre váltották, és onnan juttatták ki a célállomásra. 

A behozatalt és a kivitelt is futárok végezték, akik a vezetőkkel általában telefonos applikáción keresztül tartották a kapcsolatot. Az autós utak során előfordult, hogy a különböző rejtekhelyeken összesen 1 600 000 euró volt; a gépkocsikban ezeket a titkos tárolókat az egyik szír származású férfi alakította ki, illetve szüntette meg, ha arra később már nem volt szükség. 

A légi úton szállított pénzt általában vákuumfóliázóval légmentesen becsomagolták, és feladós poggyászaikba, ruhák közé rejtették, így bőröndönként 260 és 880 ezer eurót csempésztek. 

A rendőrök június 3-án csaptak le a bűnszervezetre: öt férfit és öt nőt különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, illetve bűnszervezetben részvétellel gyanúsítottak meg. 

A hozzájuk tartozó ingatlanokban végzett kutatások során lefoglalták mobiltelefonjaikat, laptopjaikat, adathordozóikat, különböző iratokat, bőröndöket és a pénz rejtett szállításához használt csomagolóanyagokat, ágynemű-garnitúrákat. Lefoglaltak továbbá 46 millió forint értékben 13 autót, 370 millió forintnak megfelelő pénzt és ingatlant, valamint bankszámlákon zároltak összesen 126 millió forintnyi vagyont. 

A bíróság elrendelte hét gyanúsítottat letartóztatását, kettőnek a bűnügyi felügyeletét, a tizedik szabadlábon védekezik – írták. A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen, miután a bűnszervezet két vezetője még szökésben van – áll a közleményben. 

(MTI/Mandiner)

Képernyőmentés: Youtube/ PoliceHungary

 

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