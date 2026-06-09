Budapesten csaptak le a nemzetközi maffia pénzét mosó szíriai bűnszervezetre (VIDEÓ)

A bizonyítékok szerint a két férfi drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből befolyt pénzt juttattak ki Isztambulba, illetve Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is. A pénzkötegek általában az Európai Unió országaiból vagy a balkáni térségből érkeztek gépkocsikban az e célra kialakított rejtekhelyeken keresztül Magyarországra, majd Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben lévő illegális pénzváltóban nagyobb címletekre váltották, és onnan juttatták ki a célállomásra.

A behozatalt és a kivitelt is futárok végezték, akik a vezetőkkel általában telefonos applikáción keresztül tartották a kapcsolatot. Az autós utak során előfordult, hogy a különböző rejtekhelyeken összesen 1 600 000 euró volt; a gépkocsikban ezeket a titkos tárolókat az egyik szír származású férfi alakította ki, illetve szüntette meg, ha arra később már nem volt szükség.

A légi úton szállított pénzt általában vákuumfóliázóval légmentesen becsomagolták, és feladós poggyászaikba, ruhák közé rejtették, így bőröndönként 260 és 880 ezer eurót csempésztek.