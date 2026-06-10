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Milliárdosok kormánya

2026. június 10. 08:02

A Tisza a mil­liárdosok pártja, Magyar Péter pedig a felső tízezer kormányát vezeti. Úgy hazudtak a kampányban, mint a vízfolyás.

2026. június 10. 08:02
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Elhűlve nézegeti mostanság több millió ember a felfoghatatlan mértékű megtakarításokat, nagy értékű autóflottákat és ingatlanvagyonokat a nyilvánosságra került vagyonnyilatkozatokban. Ha összevetjük a kormány, a kétharmados többségű képviselőcsoport, a budapesti és az európai parlamenti frakció eddig megismert figuráinak vagyoni helyzetét, akkor nyugodtan kijelenthető, hogy a Tisza a mil­liárdosok pártja, Magyar Péter pedig a felső tízezer kormányát vezeti. (...)

Miből van a málagai, a madeirai, a három-négy budai vagy belvárosi ingatlanocska? Vagy Magyar Péterhez hasonlóan mindenki fideszes oligarcha volt idáig, csókos kiszolgálója a mára gyűlöletessé hazudott rendszernek, és csak két éve világosodott meg? Szerintem sokkal egyszerűbb a magyarázat. Önök úgy hazudtak a kampányban, mint a vízfolyás.

Patás ördögnek állítottak be mindenkit, aki elindult a meggazdagodás útján úgy, hogy valaha kezet rázott Orbán Viktorral. Ráfogták mindegyikre, hogy kizárólag annak köszönheti gyors felemelkedését, hogy jól fekszik a legbelső körökben. Nehogy már egy gázszerelő okos, tehetséges, szorgalmas, netán szerencsés legyen! Hová jut így a világ, a globalista, idegen érdekeket szolgálók világa? Elhitették hát sok szerencsétlen honfitársunkkal, hogy azért is az előző kormány a ludas, ha nem hízik a disznó, megdöglött a kutya vagy megbukott matekból a gyerek. Súlyos árat fogunk még ezért fizetni, de ez a kőgazdagokat nyilván nem érdekli, legfeljebb később vesznek még egy Teslát a Maserati mellé.

Gondoljunk csak bele, a tőlük tanult demagóg módon: egy havi nyolcszázezer forintot kézhez kapó tapasztalt pedagógus nagyjából hatszáz év alatt tudna félretenni annyit, amennyi megtakarítása Kapitány úrnak van. És akkor az ingatlanokról és luxusjárművekről még nem is beszéltünk.

Tényleg ennyivel többet ér ez az ember bármelyikőnknél? Tényleg tőle várjuk az igazságosabb életet a balosok hazug egyenlőségeszméjének jegyében? Ő a leggazdagabb, de nem az egyetlen milliárdos az új garnitúrában. Ki is szakítja akkor ketté a mérhetetlen jövedelemkülönbségek szakadékával a magyar társadalmat?

Azzal szoktak védekezni, hogy ők legalább nem az adóforintjainkból szedték meg magukat. Csakhogy akkor is belőlünk gazdagodtak meg, ha valamilyen árut, szolgáltatást adtak el nekünk, csak akkor az adózott jövedelmünk vándorolt a zsebükbe. Elveszem a szegényektől és a gazdagoknak adom, mondta egyszer röhögve Kapitány, a fordított Robin Hood. Magukon kezdték a takarékosságot, csökkentették a fizetésüket, amire jól láthatóan nem szorulnak rá. Reméljük az átvilágítások során is önként ajánlják majd fel, hogy valaki piszkálja már meg, honnan szerezték az első milliócskát.”

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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

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Sorrend:
angie1
2026. június 10. 11:07
A kólásdobozok meg elhitték, hogy majd nekik lesz jó és nem az 1%-nak! Ezt benézték, már látjuk a jeleket!
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bazilka
2026. június 10. 10:15
már sokszor jeleztem a magyar embereket nem az zavarja, ha valaki gazdag szoboszlai lamborghinije nem fáj senkinek az zavarja az embereket, ha valaki érdemtelenül lett gazdag mert mészárosnak nem szerencséje volt, meg nem ügyes volt ha valaki így gondolja, az "óriási kognitív disszonancia lehet"
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3
oberennsinnen49
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2026. június 10. 09:51 Szerkesztve
"a Tisza a mil­liárdosok pártja, Magyar Péter pedig a felső tízezer kormányát vezeti. (...)" Amiből világosan kiderül: Orbán Viktor "ellopta" a pénzt, de mégis: van pénzük, rengeteg, azoknak, akiktől Viktor "ellopta". Így biza', ...vagy ahogyan a jó, de a 70 milliójával "vagyontalan" Magyar Péter nevű szökött elmebeteg mondja: "Az Orbán-rendszernek az egész ország az áldozata volt”"
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pisapeter
2026. június 10. 09:41
Igen a tschoró ,szegíííííny prolit meg veri a faxát örömében. Milyen milliárdosok az ő csoró tisza gangsterei.-
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