„Tartóztassák le azt a brazilt!” – öt évig figyelték Szoboszlait

„Felejtsétek már el Szoboszlait!” – rendesen kiosztották a Real Madridot
Továbbra is táptalajt ad a transzferpletykáknak a magyar középpályás remek formája. Most a spanyol gigászt tették helyre Szoboszlai miatt.
Az Arsenal szurkolónak többsége szerint a klub egykori technikai és sportigazgatója, Edu Gaspar egyértelműen rossz döntést hozott. A londoni klub korábban öt éven át figyelte Szoboszlai Dominiket, mielőtt a Liverpoolhoz szerződött.
Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euró körüli összegért igazolt a Liverpoolhoz, amelynek azóta meghatározó játékosa, ebben az idényben pedig már kétségkívül a csapat egyik legjobbja. Most azonban kiderült, alakulhatott volna másképpen is a magyar labdarúgó pályafutása.
Az amerikai központú CBS Sports kedden arról számolt be, hogy
az Arsenal öt éven keresztül figyelte Szoboszlait, mielőtt a Mersey partjára szerződött, a felderítői hálózat javasolta is a megvásárlását, és a játékost is érdekelte ez a lehetőség,
ám Edu Gaspar, a londoni klub akkori technikai igazgatója végül nem őt vitte az Ágyúsokhoz, hanem a Chelsea-től ingyen távozó honfitársát, Williant, aki aztán egy évvel később tovább is állt.
Utólag persze már könnyű okosnak lenni, de ez a hír több Arsenal-szimpatizánst is nagyon felbosszantott, és a közösségi médiában kiosztották Edut, hogy nem Szoboszlait választotta.
Továbbra is táptalajt ad a transzferpletykáknak a magyar középpályás remek formája. Most a spanyol gigászt tették helyre Szoboszlai miatt.
Többen megjegyezték, Edutól hasonlóan nagy baklövés volt, amikor 2022-ben a Paris Saint-Germainnel azóta már Bajnokok Ligáját nyerő Hvicsa Kvarachelia helyett szintén egy honfitársát, Marquinhost vásárolta meg, akit aztán folyamatosan kölcsönadott a klub, és a tavaly nyári végleges távozásáig csak hat tétmérkőzésen szerepelt az Ágyúsoknál. Akadtak azonban olyanok is, akik megvédték Edut, mondván, Willian szerződtetése jó piaci lehetőségnek tűnt, miközben Szoboszlaiért már akkor is 70 milliót kért a Leipzig.
Nyitókép: BEN STANSALL / AFP
