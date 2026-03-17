03. 17.
kedd
Willian Liverpool RB Leipzig Arsenal Szoboszlai Dominik

„Tartóztassák le azt a brazilt!” – öt évig figyelték Szoboszlait

2026. március 17. 10:54

Az Arsenal szurkolónak többsége szerint a klub egykori technikai és sportigazgatója, Edu Gaspar egyértelműen rossz döntést hozott. A londoni klub korábban öt éven át figyelte Szoboszlai Dominiket, mielőtt a Liverpoolhoz szerződött.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euró körüli összegért igazolt a Liverpoolhoz, amelynek azóta meghatározó játékosa, ebben az idényben pedig már kétségkívül a csapat egyik legjobbja. Most azonban kiderült, alakulhatott volna másképpen is a magyar labdarúgó pályafutása.

Az amerikai központú CBS Sports kedden arról számolt be, hogy 

az Arsenal öt éven keresztül figyelte Szoboszlait, mielőtt a Mersey partjára szerződött, a felderítői hálózat javasolta is a megvásárlását, és a játékost is érdekelte ez a lehetőség,

ám Edu Gaspar, a londoni klub akkori technikai igazgatója végül nem őt vitte az Ágyúsokhoz, hanem a Chelsea-től ingyen távozó honfitársát, Williant, aki aztán egy évvel később tovább is állt.

 

Utólag persze már könnyű okosnak lenni, de ez a hír több Arsenal-szimpatizánst is nagyon felbosszantott, és a közösségi médiában kiosztották Edut, hogy nem Szoboszlait választotta.

  • „Tartóztassátok le azt a brazilt” – írta egyikük a CBS Sports bejegyzése alá. 
  • „Edu nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Arsenal nem nyert trófeákat. Ő egy üzletember volt, nem szakmai vezető” – kommentelte egy másik. 
  • „Edu semmit nem tud a futballról. El kellene mennie sportfelszereléseket árulni” – jegyezte meg egy harmadik. 
  • „Edu élve eltemetett minket a klubnál eltöltött ideje alatt, annak ellenére is, hogy átigazolta Rice-t, Gabrielt, Ödegaardot, Timbert és Calafiorit” – fakadt ki egy negyedik. 
  • „Edu távozása a legjobb, ami történhetett velünk” – adott hangot véleményének egy ötödik, utalva arra, hogy a brazil sportvezető már nem dolgozik a klubnál. 
  • „Képzeljétek el ezt a srácot (Szoboszlait) Ödegaard és Rice mellett a jelenlegi Arsenalban…” – áhítozott egy hatodik.

Többen megjegyezték, Edutól hasonlóan nagy baklövés volt, amikor 2022-ben a Paris Saint-Germainnel azóta már Bajnokok Ligáját nyerő Hvicsa Kvarachelia helyett szintén egy honfitársát, Marquinhost vásárolta meg, akit aztán folyamatosan kölcsönadott a klub, és a tavaly nyári végleges távozásáig csak hat tétmérkőzésen szerepelt az Ágyúsoknál. Akadtak azonban olyanok is, akik megvédték Edut, mondván, Willian szerződtetése jó piaci lehetőségnek tűnt, miközben Szoboszlaiért már akkor is 70 milliót kért a Leipzig. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Levinya
2026. március 17. 12:39
lettem volna bajba valahogy az Arsenál, soha nem jött be, bezzeg a liverpool, HAJRÁ Dominik
pandalala
2026. március 17. 12:21
hát ja, nehéz dolog a kereskedelem .... ;-))
