Csak erre vártak a magyarok: a kormány programján keresztül mindenki hatalmas összeggel csökkentheti kiadásait

Jelentős érdeklődés övezi az energetikai otthonfelújítási programot: a támogatási kérelmek összértéke már meghaladta a 70 milliárd forintot – tájékoztatott Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium.

A kezdeményezés célja, hogy a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésével csökkenjen a háztartások energiafogyasztása és rezsiterhe.