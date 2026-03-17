Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fűtéskorszerűsítés támogatás energiaügyi minisztérium

Csak erre vártak a magyarok: a kormány programján keresztül mindenki hatalmas összeggel csökkentheti kiadásait

2026. március 17. 09:40

A támogatási programnak köszönhetően a családok legalább 30 százalékkal mérsékelhetik költségeiket.

Jelentős érdeklődés övezi az energetikai otthonfelújítási programot: a támogatási kérelmek összértéke már meghaladta a 70 milliárd forintot – tájékoztatott Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium.

A kezdeményezés célja, hogy a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésével csökkenjen a háztartások energiafogyasztása és rezsiterhe.

A program országosan elérhető, így bármely településen élők pályázhatnak. 

A korszerűsítések révén a háztartások legalább 30 százalékkal mérsékelhetik energiafelhasználásukat. 

A leggyakoribb fejlesztések közé tartozik a szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtési rendszerek modernizálása.

A maximálisan elérhető támogatás összege 10 millió forint, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás. A fennmaradó rész kamatmentes hitel formájában vehető igénybe, ráadásul a futamidő meghosszabbítása alacsonyabb havi törlesztést tesz lehetővé. Így a beruházás költsége akár az energiamegtakarításon keresztül is megtérülhet.

Az önerő mértéke is kedvező: maximális támogatás esetén körülbelül 500 ezer forinttal lehet belevágni a felújításba, míg a legalacsonyabb támogatási szinten már 131 ezer forint is elegendő lehet. További könnyítés, hogy nincs szükség ingatlanfedezetre vagy jelzálogra, és kezelési költséget sem kell fizetni.

A program forrásainak mintegy 90 százalékát vidéki ingatlanok korszerűsítésére különítették el, ugyanakkor budapesti háztartások számára is nyitva áll a lehetőség. A kifizetések is folyamatosan haladnak: 

eddig több mint 6400 nyertes pályázó részesült összesen 30 milliárd forint támogatásban.

A kérelmek benyújtására 2027 márciusának végéig van lehetőség a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.

Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!