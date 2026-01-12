Ft
01. 12.
hétfő
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
peking nukleáris mesterséges intelligencia usa oroszország

A világ egy új, minden eddiginél veszélyesebb nukleáris korszakba lépett

2026. január 12. 05:32

Így írja át a technológia az atomháború szabályait.

2026. január 12. 05:32
null
Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton

Miközben a világ klímakatasztrófától retteg vagy a gazdasági válságok hullámaival küzd, a háttérben csendben újraindult a nukleáris fegyverkezési verseny, amelyről azt hittük, a hidegháborúval véget ért. Ankit Panda új könyve, a The New Nuclear Age – At the Precipice of Armageddon (az új nukleáris korszak: az armageddon szélén) kijózanító pofon: a szerző szerint beléptünk a nukleáris korszak harmadik, legveszélyesebb fázisába, ahol már nincsenek szabályok, a védőkorlátok leomlottak, és ahol a mesterséges intelligencia vagy akár egyetlen hekker is kirobbanthatja a világvégét. A szerző szerint mindent figyelembe véve csupán a szerencse védett meg minket, amely azonban nem tarthat örökké.

A világ egy új, minden eddiginél veszélyesebb nukleáris korszakba lépett. A hidegháborús kétpólusú világrend elmúlt, és a nukleáris leszerelésről szóló poszthidegháborús optimizmus is szertefoszlott. A hidegháború „viszonylagos stabilitását” felváltotta egy sokszereplős, technológiailag túlpörgetett korszak, ahol a nukleáris fegyverek újra központi elemévé váltak a nagyhatalmi politikának.

A könyv a józan realizmus mintája: Ankit Panda nem moralizál (nem arról ír, hogy az atomfegyver „rossz”), hanem mérnöki pontossággal ismerteti a kockázatokat. Elismeri, hogy a nukleáris leszerelés a jelenlegi politikai klímában vágyálom, ezért a kockázatcsökkentésre
kell fókuszálni. A könyv három pillérre épít: a multipolaritás miatt kialakult helyzetre, az új technológiák miatti kihívásokra, valamint a latorállamok és a proliferáció (a nukleáris fegyverek terjedése) kérdéseire.

