Miközben a világ klímakatasztrófától retteg vagy a gazdasági válságok hullámaival küzd, a háttérben csendben újraindult a nukleáris fegyverkezési verseny, amelyről azt hittük, a hidegháborúval véget ért. Ankit Panda új könyve, a The New Nuclear Age – At the Precipice of Armageddon (az új nukleáris korszak: az armageddon szélén) kijózanító pofon: a szerző szerint beléptünk a nukleáris korszak harmadik, legveszélyesebb fázisába, ahol már nincsenek szabályok, a védőkorlátok leomlottak, és ahol a mesterséges intelligencia vagy akár egyetlen hekker is kirobbanthatja a világvégét. A szerző szerint mindent figyelembe véve csupán a szerencse védett meg minket, amely azonban nem tarthat örökké.

A világ egy új, minden eddiginél veszélyesebb nukleáris korszakba lépett. A hidegháborús kétpólusú világrend elmúlt, és a nukleáris leszerelésről szóló poszthidegháborús optimizmus is szertefoszlott. A hidegháború „viszonylagos stabilitását” felváltotta egy sokszereplős, technológiailag túlpörgetett korszak, ahol a nukleáris fegyverek újra központi elemévé váltak a nagyhatalmi politikának.