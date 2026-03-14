Méltó és színvonalas programok várják az ünneplőket március 15-én

„Újraélesztjük a hagyományt” – nagy bejelentést tett Szijjártó Péter március 15-e kapcsán
Látványos és ingyenes események, családi programok várják az ünneplő közönséget Budapesten március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján.
Március 15-én reggel 7:30-kor a Kossuth téren sor kerül a magyar zászló ünnepélyes felvonására, katonai tiszteletadás mellett. A központi ünnepséghez – ugyanezen a helyszínen – csatlakoznak a Békemenet résztvevői is, akik 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren – onnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút–Nyugati tér–Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre.
A központi díszünnepség a Kossuth téren 13 órakor kezdődik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Fellép a nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint több ismert előadó is, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.
15 és 18 óra között a Nyitott Parlament program keretében ingyenesen látogatható lesz az Országház.
A Budavári Palotanegyedben egész napos program várja az érdeklődőket: lesz néptáncos felvonulás, huszár- és tüzérségi bemutató, katonai toborzót is. A Csikós udvarban hagyományőrző programok idézik fel az 1848-as eseményeket; a Lovardában népzenei táncház és gyermekprogramok várják a családokat. A kézműves foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű díszek is készülnek, gyermeki segédlettel.
Nem maradnak el az ingyenes budavári történelmi séták sem, amelyeken szakértők mutatják be az 1848-49-es események helyszíneit.
A Magyar Nemzeti Múzeum épületét vasárnap este látványos fényfestés díszíti majd, míg a Várkert Bazárban egész nap családi programok, este pedig Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző Petőfi-versekre épülő műsora lesz látható-hallható.
Vasárnap ingyen látogatható:
Arra érdemes figyelni – és erre a szervezők is felhívják a figyelmet –, hogy egyes programok esetében szükség lehet előzetes regisztrációra is.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán