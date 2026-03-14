Méltó és színvonalas programok várják az ünneplőket március 15-én

Március 15-én reggel 7:30-kor a Kossuth téren sor kerül a magyar zászló ünnepélyes felvonására, katonai tiszteletadás mellett. A központi ünnepséghez – ugyanezen a helyszínen – csatlakoznak a Békemenet résztvevői is, akik 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren – onnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút–Nyugati tér–Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre.

A központi díszünnepség a Kossuth téren 13 órakor kezdődik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Fellép a nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint több ismert előadó is, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.