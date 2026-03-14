03. 14.
szombat
március 15. nemzeti múzeum program Békemenet

Méltó és színvonalas programok várják az ünneplőket március 15-én

2026. március 14. 19:51

Látványos és ingyenes események, családi programok várják az ünneplő közönséget Budapesten március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján.

2026. március 14. 19:51
null

Március 15-én reggel 7:30-kor a Kossuth téren sor kerül a magyar zászló ünnepélyes felvonására, katonai tiszteletadás mellett. A központi ünnepséghez – ugyanezen a helyszínen – csatlakoznak a Békemenet résztvevői is, akik 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren – onnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút–Nyugati tér–Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre.

A központi díszünnepség a Kossuth téren 13 órakor kezdődik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Fellép a nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint több ismert előadó is, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

15 és 18 óra között a Nyitott Parlament program keretében ingyenesen látogatható lesz az Országház.

Izgalmas helyszín lesz a Budai Vár is

Budavári Palotanegyedben egész napos program várja az érdeklődőket: lesz néptáncos felvonulás, huszár- és tüzérségi bemutató, katonai toborzót is. A Csikós udvarban hagyományőrző programok idézik fel az 1848-as eseményeket; a Lovardában népzenei táncház és gyermekprogramok várják a családokat. A kézműves foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű díszek is készülnek, gyermeki segédlettel.

Nem maradnak el az ingyenes budavári történelmi séták sem, amelyeken szakértők mutatják be az 1848-49-es események helyszíneit.

Fényfestés, koncertek a Várkert Bazárnál

A Magyar Nemzeti Múzeum épületét vasárnap este látványos fényfestés díszíti majd, míg a Várkert Bazárban egész nap családi programok, este pedig Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző Petőfi-versekre épülő műsora lesz látható-hallható.

Mindenkit várnak a múzeumok – belépőjegy váltása nélkül

Vasárnap ingyen látogatható:

  • a Magyar Nemzeti Galéria
  • a Magyar Nemzeti Múzeum
  • a Szépművészeti Múzeum
  • a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
  • a Terror Háza Múzeum
  • a Petőfi Irodalmi Múzeum
  • a Magyar Természettudományi Múzeum
  • az Aquincumi Múzeum
  • és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum.

Arra érdemes figyelni – és erre a szervezők is felhívják a figyelmet –, hogy egyes programok esetében szükség lehet előzetes regisztrációra is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harald
2026. március 14. 20:44
Megírtam OV forradalmi beszédét :: - Rócsild - Fugger - Warburg - Rockefeller - Bill Gates - WHO - IMF - ENSZ - EU - Pán EU mozgalom ... összefoglalva DS
Bastyaelvtars
2026. március 14. 20:25
Azt mondta pár perccel ezelőtt a rémhír tv csatornán Rákay Petöphilkó, hogy a holnapi, március 15-ei fideszes békemenet különleges lesz, mert nem csak Ukrajna ellen demonstrálnak a fideszesek, hanem Orbán és a családja biztonságáért is. Tehát nem az 1848-as szabadságharcot leverő, az 1956-os forradalmat vérbefolytó, a szomszéd ország ellen, négy éve totális háborút folytató oroszok jelentik a veszélyt a békére, hanem Ukrajna. Halkan megkérdezem, anya szülte ezt a neres zsiványt? Mert, ha igen, szorult volna a születésekor az anyja szülőcsatornájába, és akkor nem uszítana - egyébként folyamatosan -, semelyik csatornán. Amúgy, az ilyen embert, embereket csatornatölteléknek tartom...
bekeev-2025
2026. március 14. 20:04
Kezdődhet az uszító beszéd. Március 15. nem március 15-ről szól. Brüsszel, Soros, Tisza, migráció, gender, háború. Hülye maffiafidesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!