„Újraélesztjük a hagyományt” – nagy bejelentést tett Szijjártó Péter március 15-e kapcsán

Európa legjobbjai ismét Magyarországra érkeznek. Szijjártó Péter nagy bejelentést tett.
A tervek szerint minden évben megrendezésre kerül a Honvéd Ifjúsági Tornája európai topcsapatok bevonásával – idézte a Magyar Távirati Iroda Szijjártó Pétert, a Budapest Honvéd elnökét szombaton Budapesten.
Felidézte: korábban, még a Covid előtt voltak hagyományai a Honvédnál az ifjúsági tornáknak, azonban a járvánnyal sajnos ez a hagyomány megszakadt.
Most élesztjük ezt újra. Az a tervünk, hogy a március 15-i ünnephez kötődően, az ahhoz legközelebb eső hétvégén minden évben Európa legjobb utánpótláscsapatai közül néhányat el tudjunk hívni ide, Budapestre”
– mondta Szijjártó Péter, és hozzátette:
„Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy két európai topklub, a Paris Saint-Germain és az Atalanta is elküldte az utánpótlás csapatait. A spanyol első osztályból az Elche utánpótlás együttese itt van, látható a pályán is. A Szpartak Moszkva itt tér vissza a gyerekekkel az európai futball vérkeringésbe, a Mariborral pedig már egy régi együttműködési programunk van” – sorolta a résztvevőket a klubelnök.
Innentől kezdve tehát minden esztendőben a március 15-i nemzeti ünnephez legközelebbi hétvégén a Honvéd Ifjúsági Tornáját európai top csapatokkal meg fogjuk rendezni”
– mondta Szijjártó Péter.
Úgy vélte, ez egyértelmű elismerése annak a kiváló szakmai munkának, ami a magyar futball akadémián zajlik. Hozzátette: a Budapest Honvéd Futball Akadémiája az egyik legjobb akadémia az országban, ezt az utánpótlás csapataik eredményei jól mutatják, és jól mutatja az a tény is, hogy a felnőtt gárdában folyamatosan épülnek be azok a fiatalok, akik a Budapest Honvéd Akadémiáján pallérozódtak.
„Az a tervünk, hogy az itt játszó fiataloknak, az utánpótlás csapatainknak minél több olyan lehetőséget biztosítsunk, amikor a nemzetközi élmezőnnyel szemben mutathatják meg magukat, és az alapján jól lemérhető, hogy hol is tartanak a fiatalok a mai nemzetközi futball sztenderdjeihez képest. Úgyhogy innentől kezdve minden évben remélem, hasonló színvonallal itt várjuk Európa fiatal tehetségeit” – mondta a tárcavezető.
Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az Elchével megállapodtak egy hosszú távú stratégiai partnerségben. Mint mondta, fontos, hogy egy-egy dél- vagy nyugat-európai első osztályú bajnokságban játszó klubbal folyamatos együttműködésük legyen.
A szakmai programoknak köszönhetően mind az edzőiknek, mind a játékosaiknak ez egy komoly fejlődési lehetőséget biztosít, valamint maga az a tény, hogy Európa legjobb csapatainak utánpótlását megnézhetjük, hogy hol tart, az egy jó inspiráció a fiataloknak az akadémián.
Arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a Honvéd visszakerülne oda, ahova való, a magyar futball élvonalába, és szeretnék azt is, hogyha az akadémiájuk továbbra is Magyarországon az első kettő-három legjobb akadémia között legyen.
Az éllovas Budapest Honvéd FC szombaton 2–0-ra nyert a Békéscsaba vendégeként a labdarúgó NB II 22. fordulójában, és ezzel egy meccsel többet játszva öt pontra elnyúlt a második helyen álló Vasas FC-től. Az első osztályba az első kettő jut fel, a kispestiek előnye a tabellán jelenleg 12 pont a harmadik és negyed helyen álló riválisok előtt.
Nyitókép: Kovács Attila/MTI/MTVA
