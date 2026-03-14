„Újraélesztjük a hagyományt” – nagy bejelentést tett Szijjártó Péter március 15-e kapcsán

„Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy két európai topklub, a Paris Saint-Germain és az Atalanta is elküldte az utánpótlás csapatait. A spanyol első osztályból az Elche utánpótlás együttese itt van, látható a pályán is. A Szpartak Moszkva itt tér vissza a gyerekekkel az európai futball vérkeringésbe, a Mariborral pedig már egy régi együttműködési programunk van” – sorolta a résztvevőket a klubelnök.

Innentől kezdve tehát minden esztendőben a március 15-i nemzeti ünnephez legközelebbi hétvégén a Honvéd Ifjúsági Tornáját európai top csapatokkal meg fogjuk rendezni”

– mondta Szijjártó Péter.

Úgy vélte, ez egyértelmű elismerése annak a kiváló szakmai munkának, ami a magyar futball akadémián zajlik. Hozzátette: a Budapest Honvéd Futball Akadémiája az egyik legjobb akadémia az országban, ezt az utánpótlás csapataik eredményei jól mutatják, és jól mutatja az a tény is, hogy a felnőtt gárdában folyamatosan épülnek be azok a fiatalok, akik a Budapest Honvéd Akadémiáján pallérozódtak.

„Az a tervünk, hogy az itt játszó fiataloknak, az utánpótlás csapatainknak minél több olyan lehetőséget biztosítsunk, amikor a nemzetközi élmezőnnyel szemben mutathatják meg magukat, és az alapján jól lemérhető, hogy hol is tartanak a fiatalok a mai nemzetközi futball sztenderdjeihez képest. Úgyhogy innentől kezdve minden évben remélem, hasonló színvonallal itt várjuk Európa fiatal tehetségeit” – mondta a tárcavezető.