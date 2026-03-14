„Halló, itt valaki be van állva!” – drogprevenció a felzárkózó településeken

A máltai prevenciós csapat egészen pontosan képben van a felzárkózó településeken „uralkodó” droghelyzettel kapcsolatban. Ahogy a programba bevont falvak-városok száma nőtt, ők fokozatosan, egységes módszertan alapján mérték fel a drogérintettséget.

„A felmérésünk eredménye, hogy a

300 település 10-15 százaléka, vagyis 30-40 súlyosan drogfertőzött.

Mintegy 30 százalékban közepes a fertőzöttség, vagyis megjelenik, de a hétköznapi munkát nem lehetetleníti el a szerhasználat. A települések 50 százalékában viszont minimális mértékben jelent problémát a drog, vagy annyira rejtetten zajlik, hogy a helyi kollégáknak nincs információjuk” – idézi fel az eredményeket Tóth Máté. Ők alapvetően arra a 10-15 százaléknyi „piros településre” fókuszálnak; ezeken a helyeken rendszeresen tartanak ügyeleti napokat, prevenciós foglalkozásokat, illetve addiktológiai segítséget nyújtanak.

A felzárkózó települések némelyikén olyan körülmények között élnek szerhasználók, hogy azt egy kívülálló el sem tudja képzelni.

„Olyan közösségekről, apró falvakról is beszélünk, ahol eddig kizárt volt, hogy – például – valaki a szenvedélybetegség problémájával egészségügyi vagy szociális ellátást, pláne bentlakásos rehabilitációt vegyen igénybe” – próbálja megvilágítani a helyzetet Tóth Máté, aki szerint alapprobléma, hogy sokan fel sem mérik, hogy függőséggel küzdenek, vagy ha mégis, ezeken a településeken szinte egyáltalán nem elérhető az ellátórendszer.

Halló, itt valaki be van állva!

Amikor a felmérés átfordul az egyént érintő „gyakorlatba”, az sokszor azzal kezdődik, hogy megcsörren Mátéék telefonja, és egy illetékes munkatárs arról számol be: valaki „be van állva”.

„Ilyenkor megkérdezzük, milyen jeleket látni az illetőn, ezzel nagyjából be tudjuk azonosítani, hogy milyen szerről van szó – ha egyáltalán tényleg arról van szó. Következő lépésben beszélünk a családdal, a környezettel, kiderítjük, hogy – mondjuk – nem pszichiátriai vagy cukorbeteg-e az illető, netán ADHD-s, esetleg autisztikus tüneteket produkál.

Egyszóval nem lehet azonnal rámutatni valakire: ő drogos… ő meg alkoholista.”

A prevenciós csapat munkájában kiemelt fontosságú az anonimitás is. Ha valaki például – szélsőséges, de megtörtént példával élve – azzal fordul hozzájuk, hogy a dílere elől menekül, akkor nem fordulnak közvetlenül a rendőrséghez, az illetőt természetesen tájékoztatják a jogi lehetőségeiről. De a cél mindig a személyes, őszinte és bizalmi kapcsolat megteremtése.

„Mi nem adunk jelzést, nem gyűjtünk adatot, mert fontos a bizalom, és az, hogy aki bajban van, merjen hozzánk fordulni. Ezzel együtt természetesen fontos, hogy a segítséget kérő tudja, hogy milyen lehetőségei vannak akár jogi, akár büntetőügyi akár egészségügyi szempontból” – magyarázza Tóth Máté.

Érdekes arányról is beszámolt a szakember:

tíz esetből hétszer a hozzátartozó kér segítséget.

„Bejön hozzánk mondjuk az anya, akár többször is, beszélget velünk, és egy idő után elhozza a függő gyereket is. Ő az első alkalommal lehet, hogy némán ül, de amikor látja, hogy nem vagyunk emberevők, már eljön egyedül is – ez játszódott le nemrég egy fiatal ellátottunkkal is. A fiú jelenleg rehabilitációban van, tisztul, épül – és reméljük, hogy jó irányba megy majd a sora! Aki szeretne gyógyulni, annak tudunk segíteni, ez ilyen egyszerű.

Azt persze mi sem tudjuk garantálni, hogy minden szerhasználó felépülése sikertörténet lesz.”

Ölelés helyett bokszolóállás

Gyakori, hogy a rehabilitáció során derül fény arra, hogy az ellátott szocializációs szintje megdöbbentően alacsony. Sok múlhat ezen – figyelmeztet Tóth Máté, aki szerint sokszor az angolvécé-használat, a késsel-villával evés vagy akár az egyszerű kommunikáció, a konfliktuskezelés is nehézségbe ütközik.

Sokan emiatt a kulturális sokk miatt hagyják ott a rehabilitációt. Hiába van meg bennük a kezdeti lendület vagy a motiváció, hirtelen mégsem tudnak mit kezdeni a saját érzéseikkel... Volt olyan ellátott, aki azért ment haza, mert míg ő az intézményben naponta háromszor evett, addig nem tudta, hogy a gyereke otthon nem éhezik-e éppen.

Esteleg úgy érezte: nem is érdemli meg, hogy vele jól bánjanak.

„Nagyon sokkoló tud lenni, amikor valaki egy traumatizáló, bántalmazó, nélkülöző, elhanyagoló közegből bekerül a rehabra, ahol minden úgy kezdődik, hogy az egész csoport megölelgeti. Kikészül tőle. Van olyan ember is, akihez ha öleléssel közelítenek, bokszolóállást vesz fel, mert hozzá még nem közeledtek így” – meséli Tóth Máté. Az alkalmazott rehabilitációs módszerek közül sem mindegyik alkalmas mindenki számára: az ellátottak egy része ugyanis gyakorlatilag írástudatlan.

A szakember úgy tartja, hogy

ha valaki rehabra szeretne menni, akkor hajrá, kerüljön be minél gyorsabban.

Teljesen mindegy, hogy valaki azért vonul be, mert éhes, vagy mert éppen megverték otthon, esetleg mert üldözi a dílere és vérdíj van a fején.

„Bármilyen ok vitte is be az illetőt a rehabilitációra, mindenkit megérinthet odabent egy gondolat, egy gesztus, egy ige a Bibliából, egy barátság vagy olyan mentori kapcsolat, hogy attól megtörik és azt mondja: oké, akkor maradok és csinálom” – magyarázza.

Furcsa sikerek

Vannak olyanok – nem is kevesen –, akik a rehabilitációból távozva egy ideig józanul élnek, majd visszaesnek. Az is sikerként értékelhető, ha egy ilyen visszaeső újra felkeresi a prevenciós csapatot és segítséget kér – ebben az esetben kezdődhet a visszaesés-prevenció... Máté ugyanakkor valódi sikerrel is büszkélkedhet.

„A legnagyobb büszkeségem, hogy egy 17 éves szerhasználó azzal ment be az egyik Jelenlét Pontra, hogy velem akar találkozni, mert emlékszik rám még nyolcadikból, amikor prevenciós foglalkozást tartottam nekik.

Siker, hogy drogokhoz nyúlt? Nem siker, nyilván, főleg úgy, hogy egyébként prevenciós órán is részt vett... De iszonyú nagy siker, hogy nem a szégyen, a tagadás, meg a 'mindenki hülye rajtam kívül' kapcsolt be nála, hanem néhány használat után a srác érezte: oké, szólni kell a Máténak.”

Nem is lett belőle lecsúszás. Ő valahogy megfogódzkodott...

A prevenciós szakma mindazonáltal valóban nem bővelkedik sikertörténetekben. Máté kérdésünkre – mi motiválja, hajtja a segítőket mégis – a szakmai álláspontot idézi, amely szerint sokan megpróbálják, de csak jóval kevesebben épülnek fel.

„Nagyon örülnénk, ha ezt fel tudnánk tornászni, és vannak is olyan időszakok, amikor sikerül. De aztán törvényszerű a visszaesés – talán nem is láttad előre, de egy ellátottad hirtelen nagyon mélyre kerül… Persze, van, hogy egy kicsit megcsömörlünk, de ez a legkevésbé az ellátottjaink, inkább a rendszerszintű nehézségek miatt van. Az embert az keseríti el a leginkább, amikor eszköztelen. Amikor nincs hely a kórházban, nem veszik fel a pszichiátrián, nem fogadják a lakcíme miatt.

Amikor többször is falnak futsz, miközben sok-sok munkát, hitet beletettél

– idézi fel a legnehezebb időszakokat Tóth Máté.

Fehér Lacika átment a falon

Abszolút sikertörténet Fehér Lászlóé, vagyis – Lacikáé. A tiszaburai fiatalember egy megindító videóban beszél viszontagságairól, ő maga idézi fel – bátran a néző szeme közé nézve – saját korábbi riasztó állapotát és azt, hogyan jutott el a szerhasználat poklából a megtisztulásig.

Mintha nem ugyanaz az ember lenne a mesélő, és az a dizájnerdrog-használó, lecsúszott fiatal, akiről mesél – pedig az.

„Lacika nagyon, nagyon rossz állapotban volt, azt is csak az önkormányzattal és a Jelenlét Pont munkatársaival együttműködve sikerült elérni, hogy kilépjen a családjából és bevonuljon rehabilitációra. Egy függőknek szervezett csoporton találkoztam vele először, ami után néhány héttel rehabra ment” – idézi fel Máté, aki szerint a fiú nagyon zárkózott volt, néhány mondatot beszélt csak magáról.

„Az volt az első benyomásom, hogy egyszerűen csak be akart valahová menni, ahol lefürödhet, kajálhat, kicsit kialussza magát és megy is tovább, ahogy sokan mások is teszik. De nem így történt!”

Fehér Lacika egyébként még nem fejezte be a programot, de nagyon-nagyon szépen halad az úton. Noha ő egy merész, jó kiállású, karizmatikus és jó dumájú srác, számos hasonló sors, sikeres történet fut a háttérben is, csak csendesebben. Nem az a jellemző, hogy az érintettek nyilvánosság elé mernek állni a sztorijukkal.

Tóth Máté felidézi két vidéki fiatal anya esetét. „Velünk jutottak el rehabra, és a teljes folyamatot elég hosszan vittük velük. Már az utógondozásuk zajlik, ami azt jelenti, hogy otthon vannak, józanok, és a gyerekek is visszakerültek hozzájuk, dolgoznak mindketten. Ők például nem szeretnének nyilvánosság elé állni, még név nélkül sem. Egyelőre legalábbis…”

Ha lenne esetleg egy recept…

Tóth Máté, beszélgetésünk végefelé megpróbálja a lehető leguniverzálisabb, legjobb prevenciós tanácsot adni.

„A legfontosabb, hogy a gyerekeink legyenek mentálisan stabilak, egészségesek, és akkor valószínűleg nem fognak belecsúszni semmilyen függőségbe. De nincsenek egyszerű és mindenkor érvényes tanácsok, válaszok. Ám ha a szenvedélybetegségre születne esetleg egy univerzális megoldás… hát, valaki nagyon gyorsan küldje el a receptjét!

Ha mégis összegeznem kellene, a mi receptünk röviden abból áll, hogy aki szeretne segítséget kérni, annak legyen kitől. Ezt a lehetőséget viszi el a településekre a Felzárkózó Települések prevenciós szakterülete.”