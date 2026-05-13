Tényleg elfogy a MOL a dízeltartaléka? – reagált az olajvállalat

Riasztott a szakértő: 48 órán belül elfogyhatnak a Mol dízeltartalékai
A globális olajkészletek két hónap alatt 5 millió hordóval csökkentek – írta Tóth Máté energiajogász.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Tóth Máté energiajogász kedden arra figyelmeztetett közösségi oldalán, hogy
48 órán belül elfogyhat a MOL-nál a stratégiai tartalékból származó dízel.
A szakértő továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan még rendelkezésre állnak stratégiai készletek, azonban a globális helyzet sem túl biztató. A világ teljes olajtartaléka is nagyjából egy hónapra elegendő,
miközben a globális készletek az elmúlt két hónapban mintegy 5 millió hordóval csökkentek
– fogalmazott.
A MOL-vállalat természetesen nem hagyhatta szó nélkül a megjelent sajtóhíreket. A dízel-tartalék esetleges elfogyásáról a következő kommentet tették:
Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin egyaránt rendelkezésre áll. A MOL minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást”
– hangsúlyozták.
