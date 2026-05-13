tartalék tóth máté dízel magyarország ellátás mol partner

Tényleg elfogy a MOL a dízeltartaléka? – reagált az olajvállalat

2026. május 13. 08:41

„A MOL minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást” – hangsúlyozták kommentjükben.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Tóth Máté energiajogász kedden arra figyelmeztetett közösségi oldalán, hogy 

48 órán belül elfogyhat a MOL-nál a stratégiai tartalékból származó dízel.

A szakértő továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan még rendelkezésre állnak stratégiai készletek, azonban a globális helyzet sem túl biztató. A világ teljes olajtartaléka is nagyjából egy hónapra elegendő,

miközben a globális készletek az elmúlt két hónapban mintegy 5 millió hordóval csökkentek

– fogalmazott.

Reagált a MOL

A MOL-vállalat természetesen nem hagyhatta szó nélkül a megjelent sajtóhíreket. A dízel-tartalék esetleges elfogyásáról a következő kommentet tették:

Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin egyaránt rendelkezésre áll. A MOL minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást”

– hangsúlyozták. 

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
2026. május 13. 09:12
"a" fogyhatna a címből :)
kbs-real
2026. május 13. 09:04
Ez nem cáfolja, hogy elfogynak a saját készleteik. Annyit jelent, hogy akkor majd vesznek mástól. Ami, persze, drágább lesz. Igaz, amíg az ársapka van, addig emiatt csak a részvényesek szenvednek kárt.
