tisza drogkutató intézet téglássy kristóf drog zéró tolerancia prevenció

Figyelmeztették Magyar Pétert: szem előtt kell tartania, a társadalom drogkérdésben meglepően egységes

2026. május 05. 10:14

A Drogkutató Intézet vezetője szerint a tiltás és a segítségnyújtás nem két külön világ, hanem ugyanannak a rendszernek a részei.

2026. május 05. 10:14
null

Hiába politizálódott át látványosan a kábítószerekről szóló társadalmi vita az elmúlt időszakban, 

a régi és az új döntéshozóknak egyaránt szem előtt kell tartaniuk, hogy a társadalom a drog kérdésben meglepően egységes 

– szögezte le a Drogkutató Intézet igazgatója. Téglássy Kristóf rámutatott, a drogok teljes elutasítása mögött, pártszimpátiától függetlenül, mintegy 85 százalékos támogatottság áll. Mint fogalmazott, ez nem ideológiai álláspont, hanem egy széles körű társadalmi konszenzus, amely világos irányt szabhat a felelős drogpolitikának.

Az intézet vezetőjének publicisztikájára hivatkozva a Magyar Nemzet azt írta, a drogpolitika kérdésében időről időre fellángolnak a viták: enyhítés vagy szigorítás, ártalomcsökkentés vagy prevenció, szabadság vagy védelem. Szerinte azonban, 

ha félretesszük az ideológiai reflexeket, és kizárólag a társadalom hosszú távú egészségét és biztonságát tartjuk szem előtt, egy következetes álláspont rajzolódik ki: a zéró toleranciát és a prevenciót koherens egységben kezelő drogpolitika nem egy opció a sok közül, hanem az egyetlen működőképes alap.

Téglássy Kristóf úgy véli, a zéró tolerancia nem puszta büntetőpolitikai eszköz: akkor válik hatékonnyá, ha szervesen kapcsolódik a megelőzéshez. Ez a két elem nem egymás alternatívája, hanem egymást erősítő tényezők. „A világos tiltás kijelöli a társadalmi normát, a prevenció pedig megadja azokat az eszközöket – oktatás, közösségi programok, családtámogatás –, amelyek révén ez a norma valóban be is épül az egyének döntéseibe” – magyarázta.

Fotó: Pexels

Az igazgató szerint 

azok az irányzatok, amelyek a liberalizációban látják a megoldást, rendszerint figyelmen kívül hagyják az emberi természet alapvető sajátosságait. 

A függőség nem pusztán egyéni döntések sorozata, hanem biológiai, pszichológiai és szociális tényezők összjátéka. „Ha a társadalom elbizonytalanítja saját határait, azzal nem szabadságot ad, hanem kockázatot növel” – hangsúlyozta, majd kiemelte: egy új kormány számára, ha valóban a társadalom minden csoportjának az érdekét tartja szem előtt, nem lehet valódi kérdés, hogy milyen kiindulópontot választ. Mint fogalmazott, 

a drogpolitika nem kísérleti terep: egy új kormány nem fordulhat új irányba csak azért, hogy mást csináljon, mint elődje, ugyanis az ilyen bizonytalanság a leginkább veszélyeztetett csoportokat sújtja. 

Szerinte zéró tolerancia és a prevenció egysége stabil, kiszámítható keretet ad: világos üzenetet közvetít a fiatalok felé, és egyértelmű kapaszkodót a családok, az iskolák és a közösségek számára.

Fotó: Pixabay

Hozzátette azonban azt is, a szigor nem jelenthet érzéketlenséget. Ugyanis éppen az a rendszer következetes, amely különbséget tesz a terjesztők és a függők között. Azok számára, akik már a függőség csapdájába kerültek, nem elég a károk minimalizálása. Mint írta, nekik esélyt kell adni a teljes felépülésre – ez pedig komplex kezelést, hosszú távú rehabilitációt és társadalmi reintegrációt jelent.

Hangsúlyozta, a valódi segítség nem áll meg ott, hogy „kevesebb kárt” okozzunk. A cél az, hogy az érintettek visszanyerjék önállóságukat, kapcsolataikat és életminőségüket. Ehhez szakmailag megalapozott terápiás programok, elérhető intézmények és támogató közeg szükséges. A felépülés nem gyors folyamat, de lehetséges – és egy felelős drogpolitika ezt a lehetőséget köteles biztosítani.

Téglássy Kristóf úgy összegzett, 

nem két külön világ a tiltás és a segítségnyújtás, hanem ugyanannak a rendszernek a részei.

 „A zéró tolerancia kijelöli az irányt, a prevenció megerősíti azt, a rehabilitáció pedig esélyt ad azoknak, akik letértek róla” – magyarázta. Szerinte egy új kormány hitelessége ezen a területen azon múlik, hogy képes-e ezt az egységet felismerni és következetesen képviselni. „Mert ebben a kérdésben a bizonytalanság nem semleges állapot, hanem maga a kockázat” – mutatott rá.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. május 05. 12:43
Ha meglátok egy spanglit tekerő, szívó hülyegyereket, kiverem a kezéből, vagy lenyomom a torkán.
szim-patikus
2026. május 05. 11:38 Szerkesztve
Nemzet tudat Drog ellenessaég hetero dominancia anti pedofília alkoholizmus öngyilkosság nem mind nyerő, de akkor is ezek a mozdíthatatlan tartópillérei az országnak.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 05. 11:21
"mi lesz a geci sok kokainnal"?
c-critical
2026. május 05. 11:11 Szerkesztve
csapláros Az a helyzet, hogy ez kb az egyetlen dolog amiben az ellenzéknek igaza volt. A legelvetemültebb diktatúrákon kívül kb Magyarország az egyetlen, ahol egy füvescigiért elvisznek a rendőrök, és rabosítanak. Szó szerint nincs olyan demokratikus ország, ahol összemossák a könnyű drogokat a keményekkel, de ugye nálunk Téglássyék "megszakértik", hogy valójában már a kender ábrázolása is olyan kellene legyen, mint a horogkereszt. Teljesen igaza van azoknak, akik azt mondják hogy ezt a faszságot legfeljebb 70év felettiekkel lehet benyalatni, az internet világában egy 14 éves gyerek sokkal jobban informált ezekben a dolgokban, és pontosan tudja, hogy a a DKIs figurák baromságokat hordanak össze.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.