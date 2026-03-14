Varsóból érkezik az utolsó figyelmeztetés: ez a forgatókönyv Magyarországon is megvalósulhat, ha nem figyelünk

Békemenet: különleges ünnepségre kerül sor vasárnap a Kossuth téren
A Kossuth téren „ér össze” március 15-én a Békemenet és a forradalom és szabadságharc központi ünnepsége.
A CÖF-CÖKA idén is együtt ünnepel lengyel barátaival a március 15-i ünnepségsorozaton. A Bem szobornál Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy a lengyelek mindig tudták, hogy a magyar szabadság ügye a lengyel szabadság ügye is. Míg ifj. Lomnici Zoltán együttérzését fejezte ki a Tusk-kormány áldozataival.
A CÖF-CÖKA hírlevelében arról tájékoztatott, hogy a március 15-i ünnepségsorozatra megannyi lengyel barátjuk is ellátogatott, akikkel közösen emlékeznek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dicső napjairól és hőseiről, melyek között mintegy 4 ezer lengyel önkéntes is akadt.
A közös ünnepség első állomása március 14-én, szombaton a Katyini mártírok emlékparkja volt, ahol az áldozatok emlékművénél koszorút helyeztek el. Majd a programok a Bem téren folytatódtak. Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hogy minden évben március 15-én Bem József tábornok szobra előtt tisztelegnek Józef Wysocki lengyel légiója és valamennyi 1848-49-es szabadságharcos emléke előtt. Majd azzal folytatta, hogy március 15-én ismét találkozunk a magyar polgárok szellemi innovációján, a szerzői jogvédelem alatt álló Békemeneten. „Sok százezren megüzenjük a brüsszeli bürokratáknak, hogy lengyelek és magyarok hazája minden előtt! Patriótákként, szellemi honvédőkként a békét, a nemzetek függetlenségét követeljük.
Elutasítjuk a háborúkat. Tesszük mindezt fegyvertelenül, népeink jövőjéért, élhető világunkért”
– húzta alá.
Csizmadia ezután leszögezte, hogy nincs szükségünk a jogállamiságot és a valódi demokráciát börtönbe záró „kufárokra”, ugyanakkor azt látjuk, hogy Donald Tusk Lengyelországában már tesztüzemben ez működik.
Ezt követően rátért a közelgő magyarországi választásokra. Elmondta, hogy a birodalmat elképzelők előre megnevezték Magyarország miniszterelnökét. „Őt onnan is felismerhetjük, hogy Júdás-pénz csörög a zsebében”. „Védjük meg hazáinkat az illegális bevándorlóktól, gyermekeinket és unokáinkat a katonai besorozásoktól és a keresztény erkölcs jegyében a mérgező gender szemlélettől” – sorolta a napjainkban a társadalomra leselkedő veszélyeket Csizmadia László, aki beszédét a „VIS ET VIRTUS – erő és bátorság”, valamint a „Semmit rólunk nélkülünk!” felkiáltással zárta.
Csizmadia Lászlót Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója követte, aki beszéde felütésében felidézte azt a kiáltást – „a mi és a ti szabadságotokért!” – amely a Bem József alatt szolgáló magyar honvédek és a szabadságharcot támogató lengyel önkéntesek ajkáról hangzott el a csaták előtt.
A politikus rámutatott, hogy „a lengyel nemzet 1848-ban nem aludt, hanem éberen figyelte a forradalmi Európa, különösen Magyarország minden rezdülését.
A lengyelek tudták, hogy a magyar szabadság ügye a lengyel szabadság ügye is”.
Orbán Balázs emlékeztetett, hogy a magyar és a lengyel sors összefonódása sokkal korábban kezdődött, mint 1848. „Nemzeteink között immár több mint ezeréves alaptétel: Lengyel-magyar, két jó barát, két társ, egy bajban!”. A miniszterelnök politikai igazgatója a történelmi kitérő után rátért a jelenlegi lengyelországi állapotokra. Mint fogalmazott: „vigyázó szemünket most is Varsóra kell vetnünk. Amit ma Varsóban látunk, az nem példa, hanem figyelmeztetés”. Felhívta arra a figyelmet, Lengyelországban pár éve megtörtént az a forgatókönyv, amelynek veszélye ma Magyarországon is fenyeget. A nemzeti és patrióta kormányt egy globalista, a brüsszeli érdekeket szolgáló formáció váltotta.
Elhangzott, hogy sokan és sokáig nem értették, hogy történhetett mindez. Hogy lehet, hogy a szabadságszerető lengyel nép nem nemzeti kormányt választott. „A mából visszanézve azonban nincs ebben semmi rejtély. A lengyel embereket becsapták. A kampányban a globalisták a szebbik arcukat mutatták, a választások után pedig az őszintét”.
Orbán Balázs arra is kitért, hogy Tuskék lábbal tiporják a jogállamot, az állami intézményeket pedig politikai leszámolásra használják. „Így fordulhatott elő az a mára már elképzelhetetlennek gondolt eset, hogy Magyarországnak ismét politikai menedéket kellett biztosítani hazájukat szerető lengyel embereknek és politikusoknak” – utalt ezzel Marcin Romanowski egykori miniszterhelyettesre, valamint Zbigniew Ziobro, volt igazságügyi miniszterre.
A magyar miniszterelnök politikai igazgatója beszéde végén hangoztatta, hogy a lengyel szabadságot ma idegen érdekek oltárán áldozzák fel, és az a veszély fenyeget, hogy a magyar szabadság is hasonló sorsra jut.
Hallgassunk lengyel testvéreink figyelmeztetésére. Ez az utolsó figyelmeztetés, amit április előtt kapunk!”
– szögezte le.
Orbán Balázs végül arról beszélt, hogy a lengyelek és magyarok mindig számíthattak egymásra, de Európában sem vagyunk egyedül. „Patrióták milliói támogatják az ügyünket”. „Ha mindannyian összefogunk, nemcsak kitarthatunk, de együtt egész Európában is változást tudunk elérni. S megint úgy lesz, mint annyiszor a történelemben. A szabadság ismét Közép-Európában kap majd erőre. Ehhez csupán egy dologra van szükségünk: válasszuk mindig a nemzeti oldalt” – üzente meg minden jelenlévőnek és patrióta érzelműnek.
Pawel Czubik, a lengyel Legfelsőbb Bíróság bírája azzal tisztelte meg az ünneplőket, hogy magyarul mondta el beszédét. Egy legendát idézve kijelentette, hogy veszély esetén a lengyelek számíthattak a magyarok segítségére, és fordítva. „Európában nincs másik ilyen baráti kapcsolat.
A magyar és a lengyel nemzet közötti kötelék egyedülálló. Túléli a történelem minden viharát”.
„De az Európai Uniónak nem tetszenek az ilyen történelmi kötelékek. Ezek valódi barátságot és valódi integrációt jelentenek, és sem keleti, sem nyugati erők nem fogják tönkretenni a valódi lengyel-magyar testvériséget. Ha szükséges, a lengyelek mindig eljönnek Magyarországra” – zárta beszédét Czubik.
Ezután ifj. Lomnici Zoltán a CÖF-CÖKA elnöki főtanácsadója lépett a mikrofonhoz. Beszédében leszögezte, hogy egy szuverén Magyarország képes védelmezni kultúráját, gazdaságát és határait; képes dönteni saját jövőjéről, legyen szó
„Ragaszkodjunk az alkotmányos értékekhez, mert azok biztosítják a szabadságot; tiszteljük a történelmi hagyományt, mert az ad erőt a jelennek; és védjük Magyarország szuverenitását, mert az a nemzetünk túlélésének kulcsa. Legyünk méltók elődeinkhez – éljen a magyar szabadság!” – fogalmazott.
Végül egy lengyel mondatot intézett a jelenlévőkhöz. Kijelentette, hogy
együtt érzünk a Tusk-kormány minden lengyel áldozatával, és fejet hajtunk előttük. Éljen Lengyelország!”
Az ünnepségen felszólalt még Tordai Máté a CÖF-CÖKA külügyi igazgatója,Robert Bakiewicz a lengyel Függetlenségi Menet Egyesület elnöke, valamint Lukasz Piebiak, Lengyelország volt igazságügyi miniszterhelyettese is.
