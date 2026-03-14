Varsóból érkezik az utolsó figyelmeztetés: ez a forgatókönyv Magyarországon is megvalósulhat, ha nem figyelünk

Csizmadia Lászlót Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója követte, aki beszéde felütésében felidézte azt a kiáltást – „a mi és a ti szabadságotokért!” – amely a Bem József alatt szolgáló magyar honvédek és a szabadságharcot támogató lengyel önkéntesek ajkáról hangzott el a csaták előtt.

A politikus rámutatott, hogy „a lengyel nemzet 1848-ban nem aludt, hanem éberen figyelte a forradalmi Európa, különösen Magyarország minden rezdülését.

A lengyelek tudták, hogy a magyar szabadság ügye a lengyel szabadság ügye is”.

Orbán Balázs emlékeztetett, hogy a magyar és a lengyel sors összefonódása sokkal korábban kezdődött, mint 1848. „Nemzeteink között immár több mint ezeréves alaptétel: Lengyel-magyar, két jó barát, két társ, egy bajban!”. A miniszterelnök politikai igazgatója a történelmi kitérő után rátért a jelenlegi lengyelországi állapotokra. Mint fogalmazott: „vigyázó szemünket most is Varsóra kell vetnünk. Amit ma Varsóban látunk, az nem példa, hanem figyelmeztetés”. Felhívta arra a figyelmet, Lengyelországban pár éve megtörtént az a forgatókönyv, amelynek veszélye ma Magyarországon is fenyeget. A nemzeti és patrióta kormányt egy globalista, a brüsszeli érdekeket szolgáló formáció váltotta.

Elhangzott, hogy sokan és sokáig nem értették, hogy történhetett mindez. Hogy lehet, hogy a szabadságszerető lengyel nép nem nemzeti kormányt választott. „A mából visszanézve azonban nincs ebben semmi rejtély. A lengyel embereket becsapták. A kampányban a globalisták a szebbik arcukat mutatták, a választások után pedig az őszintét”.