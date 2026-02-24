Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Zbigniew Ziobro házibuli Magyar Péter kábítószer

Váratlan helyről kapott pofont Magyar Péter: keményen kiosztotta a Tisza-vezért a volt lengyel igazságügyi miniszter

2026. február 24. 22:51

Kemény hangú bejegyzésben fogalmazott meg súlyos bírálatot a volt lengyel igazságügyi miniszter a Tisza Párt elnökével szemben. Zbigniew Ziobro szerint Magyar Péter viselkedése összeegyeztethetetlen a miniszterelnök-jelöltséggel, és súlyos kérdéseket vet fel a fiatalok védelmével kapcsolatban.

2026. február 24. 22:51
null

Magyar Péter ügye immár nemzetközi visszhangot is kapott: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter nyílt üzenetben bírálta a Tisza Párt elnökét a drogos házibulival kapcsolatos vallomása miatt.

Magyar Péter ügye Ziobro szerint a felelőtlenség bizonyítéka

A lengyel politikus az X-en közzétett bejegyzésében így fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter Úr, megdöbbenve olvastam az Ön vallomását arról, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol drogot is látott. Hosszú éveken át legfőbb ügyészként küzdöttem a „fehér halált” terítő maffia ellen. Láttam az áldozatokat, a függők tragédiáját. Sajnos halott fiatalokat is.

Ziobro azt is felidézte, hogy pályafutása során személyes fenyegetésekkel is szembesült: 

Az egyik drogbanda vezére halálos ítéletet mondott ki rám.

Ezzel szemben Magyar Péter egy olyan lakásban töltött egy éjszakát, ahol szétszórt drogok voltak a szobában, és mindezt anélkül tette, hogy értesítette volna a rendőrséget. A volt miniszter nyíltan megkérdőjelezte, alkalmas-e ilyen magatartás mellett valaki a kormányzásra: 

Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? Hogyan fogja megvédeni a magyar fiatalokat ettől a tragédiától? Hiszen ezt a drogot is a maffia terítette. Ez a maffia áll számtalan fiatal tönkretett élete és függősége mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Ziobro úgy véli, az ember valódi arcát nem a jól hangzó kijelentések, hanem a tettek mutatják meg. Bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar családok biztonságot és felelős vezetést érdemelnek, és szerinte Európában aligha bíznák a választók a hatalmat olyan politikusra, akit felelőtlennek tartanak

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter korábban maga ismerte el: két éve augusztusban járt egy olyan lakásban, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott. A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit. A történtek miatt feljelentés is született, az ügyet már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. február 24. 23:14 Szerkesztve
Magyar Péter és bandája a választók megtévesztésével, becsapásával próbál erkölcstelen módon hatalomra jutni. "Nem mondjuk el, hogy mit akarunk, mert akkor megbuknánk."
Válasz erre
1
0
Krupp Skya
2026. február 24. 23:08
Kevés neki a pofon picsán is kellene rúgni!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!