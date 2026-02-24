Váratlan helyről kapott pofont Magyar Péter: keményen kiosztotta a Tisza-vezért a volt lengyel igazságügyi miniszter

Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk
Már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt pontosan Magyar Péterék drogos házibuliján.
Kemény hangú bejegyzésben fogalmazott meg súlyos bírálatot a volt lengyel igazságügyi miniszter a Tisza Párt elnökével szemben. Zbigniew Ziobro szerint Magyar Péter viselkedése összeegyeztethetetlen a miniszterelnök-jelöltséggel, és súlyos kérdéseket vet fel a fiatalok védelmével kapcsolatban.
Magyar Péter ügye immár nemzetközi visszhangot is kapott: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter nyílt üzenetben bírálta a Tisza Párt elnökét a drogos házibulival kapcsolatos vallomása miatt.
A lengyel politikus az X-en közzétett bejegyzésében így fogalmazott:
Magyar Péter Úr, megdöbbenve olvastam az Ön vallomását arról, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol drogot is látott. Hosszú éveken át legfőbb ügyészként küzdöttem a „fehér halált” terítő maffia ellen. Láttam az áldozatokat, a függők tragédiáját. Sajnos halott fiatalokat is.
Ziobro azt is felidézte, hogy pályafutása során személyes fenyegetésekkel is szembesült:
Az egyik drogbanda vezére halálos ítéletet mondott ki rám.
Ezzel szemben Magyar Péter egy olyan lakásban töltött egy éjszakát, ahol szétszórt drogok voltak a szobában, és mindezt anélkül tette, hogy értesítette volna a rendőrséget. A volt miniszter nyíltan megkérdőjelezte, alkalmas-e ilyen magatartás mellett valaki a kormányzásra:
Így viselkedik egy miniszterelnök-jelölt? Hogyan fogja megvédeni a magyar fiatalokat ettől a tragédiától? Hiszen ezt a drogot is a maffia terítette. Ez a maffia áll számtalan fiatal tönkretett élete és függősége mögött.
Ziobro úgy véli, az ember valódi arcát nem a jól hangzó kijelentések, hanem a tettek mutatják meg. Bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar családok biztonságot és felelős vezetést érdemelnek, és szerinte Európában aligha bíznák a választók a hatalmat olyan politikusra, akit felelőtlennek tartanak.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter korábban maga ismerte el: két éve augusztusban járt egy olyan lakásban, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott. A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit. A történtek miatt feljelentés is született, az ügyet már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja.
