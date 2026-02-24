Váratlan helyről kapott pofont Magyar Péter: keményen kiosztotta a Tisza-vezért a volt lengyel igazságügyi miniszter

Ziobro úgy véli, az ember valódi arcát nem a jól hangzó kijelentések, hanem a tettek mutatják meg. Bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar családok biztonságot és felelős vezetést érdemelnek, és szerinte Európában aligha bíznák a választók a hatalmat olyan politikusra, akit felelőtlennek tartanak.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter korábban maga ismerte el: két éve augusztusban járt egy olyan lakásban, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott. A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit. A történtek miatt feljelentés is született, az ügyet már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter