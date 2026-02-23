Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk

Magyar Péter testőre nem volt hajlandó beszélni a drogos házibuliról
Lecsapta a telefont ahelyett, hogy megerősítette volna a pártelnök beszámolóját.
Már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt pontosan Magyar Péterék drogos házibuliján.
„A rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amit Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával Magyar Péter botrányával kapcsolatban” – írja a Magyar Nemzet.
Tényi azt követően tette meg feljelentését, miután a Tisza-elnök maga vallotta be, tavalyelőtt nyáron egy olyan házibulin fordult meg,
ahol kábítószergyanús anyag is jelen volt.
A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett pedig immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya vizsgálja az ügyet, amelyben nem csupán kábítószer birtoklásáról, hanem tiltott adatszerzésről és személyes adattal való visszaélésről is szó van. Csakúgy, mint azokat a feljelentéseket, amiket Magyar Péter és annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol a Tisza Párt elnöke korábban bulizott.
Mint ismeretes, nemrég Radnai Márk Tisza-alelnök nevével feltűnt egy titokzatos honlap, rajta egy fekete-fehér felvétellel, amin egy megvetetlen ágy és az éjjeli szekrényen fehér por látható. A felvétel nyilvánosságra kerülése után Magyar saját maga vallotta be közösségi oldalán, hogy két éve augusztusban valóban járt abban a lakásban,
ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott.
A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit, helyette az egyik szobában exbarátnőjével, Vogel Evelinnel „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.
Azóta az is kiderült, hogy velük együtt összesen hatan voltak jelen ez alkalommal az Erzsébet körúti ingatlanban, rajtuk kívül egy arab származású férfi, egy ukrán nő, Magyar Péter testőre és a házigazda.
Az arab férfi azt állította, mindannyian ismerték Magyar Pétert, akivel az este előző részében egy ukrán milliárdos családi érdekeltségébe tartozó budapesti szórakozóhelyen mulattak együtt. Arról is beszélt, hogy az érintett lakás nappalijában rengeteg alkohol és egy tálcán „valami fehér por” volt, ami aztán az asztalról „valahogy” éppen abba a hálószobába vándorolt, ahol az a bizonyos konszenzuális szexuális kapcsolat történt.
...és egészen másként, mint ahogy Magyar Péteről már hallhattuk.
