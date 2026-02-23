Ft
tisza vogel evelin radnai márk rendőrség drog buli Magyar Péter fehér por

Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk

2026. február 23. 12:41

Már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt pontosan Magyar Péterék drogos házibuliján.

2026. február 23. 12:41
null

„A rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amit Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával Magyar Péter botrányával kapcsolatban” – írja a Magyar Nemzet.

Tényi azt követően tette meg feljelentését, miután a Tisza-elnök maga vallotta be, tavalyelőtt nyáron egy olyan házibulin fordult meg,

ahol kábítószergyanús anyag is jelen volt.

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett pedig immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya vizsgálja az ügyet, amelyben nem csupán kábítószer birtoklásáról, hanem tiltott adatszerzésről és személyes adattal való visszaélésről is szó van. Csakúgy, mint azokat a feljelentéseket, amiket Magyar Péter és annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol a Tisza Párt elnöke korábban bulizott.

Mint ismeretes, nemrég Radnai Márk Tisza-alelnök nevével feltűnt egy titokzatos honlap, rajta egy fekete-fehér felvétellel, amin egy megvetetlen ágy és az éjjeli szekrényen fehér por látható. A felvétel nyilvánosságra kerülése után Magyar saját maga vallotta be közösségi oldalán, hogy két éve augusztusban valóban járt abban a lakásban, 

ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott. 

A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit, helyette az egyik szobában exbarátnőjével, Vogel Evelinnel „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Azóta az is kiderült, hogy velük együtt összesen hatan voltak jelen ez alkalommal az Erzsébet körúti ingatlanban, rajtuk kívül egy arab származású férfi, egy ukrán nő, Magyar Péter testőre és a házigazda. 

Az arab férfi azt állította, mindannyian ismerték Magyar Pétert, akivel az este előző részében egy ukrán milliárdos családi érdekeltségébe tartozó budapesti szórakozóhelyen mulattak együtt. Arról is beszélt, hogy az érintett lakás nappalijában rengeteg alkohol és egy tálcán „valami fehér por” volt, ami aztán az asztalról „valahogy” éppen abba a hálószobába vándorolt, ahol az a bizonyos konszenzuális szexuális kapcsolat történt.

Nyitókép: Ferenc Isza/AFP

zseblámpa
2026. február 23. 14:22
Nem mondhatnám, hogy túl gyorsan dolgoznak a "szervek". Sikerült végre kitalálni, hogy melyik kapitányság nyomozzon az ügyben. Ennyi idő alatt már ki lehetett volna hallgatni a résztvevőket. Egyébkét pedig, ha a Tényi nem tesz feljelentést, akkor senki sem nyomozna? Nem kellene esetleg hivatalból is nyomozást indítani?
Válasz erre
0
0
koron-kivuliek
2026. február 23. 13:26
Nah most fogjak egymast feldobni a 'baratok'... Ugyanis gondolom megvan ki berelte azt a lakast. Nem az a gond, hogy drogozott vagy nem. Hanem olyan helyzetekbe keveri magat mint M jelolt amiben zsarolhato. Biztos nem Evelin fogja a leghamarabb megzsarolni hanem valamelyik titkos szolgalat. Mondhatjak a tisza majmok, hogy feloluk drogozhat is. Csak az a baj, hogy ennek tobfele kovetkezmenye van amit a sotet agyuk nem tud felfogni.
Válasz erre
2
0
Picnic Niki
•••
2026. február 23. 12:56 Szerkesztve
Évekkel a történtek után vki bizonyítsa be, h biztosan kábítószer volt az, amire futó pillantást vetett MP Evelinkét kellene megkérni, vallja be, h BIZTOSAN AZ VOLT. :D De papírja neki sincs róla... Pech.
Válasz erre
0
7
gullwing
2026. február 23. 12:46
Drogos, alkesz szarosgatyás.... Ez kell a kretén követőinek, az agyhalott büdös szájúaknak...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!