Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk

Mint ismeretes, nemrég Radnai Márk Tisza-alelnök nevével feltűnt egy titokzatos honlap, rajta egy fekete-fehér felvétellel, amin egy megvetetlen ágy és az éjjeli szekrényen fehér por látható. A felvétel nyilvánosságra kerülése után Magyar saját maga vallotta be közösségi oldalán, hogy két éve augusztusban valóban járt abban a lakásban,

ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott.

A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit, helyette az egyik szobában exbarátnőjével, Vogel Evelinnel „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Azóta az is kiderült, hogy velük együtt összesen hatan voltak jelen ez alkalommal az Erzsébet körúti ingatlanban, rajtuk kívül egy arab származású férfi, egy ukrán nő, Magyar Péter testőre és a házigazda.