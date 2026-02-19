Drogos házibuli: a szemtanúkról talán megfeledkezett Magyar Péter, de ők sok mindenre emlékeznek

Magyar Péter beismerte: drogos házibulin vett részt
Az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Egyre többen szólalnak meg a 2024. augusztusi drogos házibuli résztvevői közül. A történtekre több ponton is egészen másképpen emlékeznek, mint ahogyan Magyar Péter arról február 12-ei „önvallomásában” beszámolt.
Egyre több információ kerül nyilvánosságra arról házibuliról, amelyen – mint azt Magyar Péter bevallotta – az alkoholos italok mellett kábítószernek látszó anyag is volt az asztalon. A Magyar Nemzet összefoglaló cikkében azt írja: annyi az eddigiek alapján tudható, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán.
Magyar Péter mellett annak a korábbi barátnője, Vogel Evelin, egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő – Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője –, illetve Magyar testőre, valamint a házigazda.
Az arab férfi által a Blikknek elmondottakból az derül ki, hogy
a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert – ő azonban ezzel szemben február 12-i videójában azt állította, hogy a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.
Azon kijelentését, hogy Vogel Evelin javasolta neki a bulihelyszínt és kettesben mentek oda, maga a volt barátnő cáfolta. A 444 érdeklődésére azt mondta, hogy a kamerafelvételen látható szoba ismerős neki, de korábban nem járt a helyszínen, és nem is ő hívta oda Magyart, hanem egy ismerőse.
Az Abdoul nevű szemtanú szerint a Lock nevű szórakozóhelyen „találkoztak” a Tisza Párt bulijával, és látta is a tánctér közepén Magyar Pétert. Már összefutottak korábban is többször. Később Magyar Péter csatlakozott hozzájuk, és végül csak négyesben iszogattak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő.
Akkora buli volt, hogy még Vogel Evelin ukrán barátnője is feltűnt.
Hajnal felé további bulilehetőséget kerestek,
ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar Péter testőre vitte el őket.
Abdoul szerint „Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel” – nyilatkozta. Az általa Vogel Evelin barátnőjeként említett nőről – aki szintén a házibuliba tartott velük – később elárulta, hogy ukrán, akit Magyar régebbről ismerhetett. Abdoul később ezzel a nővel kettesben távozott a helyszínről.
A buli helyszíne, az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül cáfolta, hogy tudott volna a házibuliról és a kamerafelvételről, közlése szerint a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként üzemeltetett lakás egyik hálószobájáról egy ismeretlen képet tett közzé a Radnaimark.hu weboldalon, illetve arról, hogy az egyik látogató „kábítószert láthatott”, továbbá illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
