Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter kábítószer

Drogos házibuli: a szemtanúkról talán megfeledkezett Magyar Péter, de ők sok mindenre emlékeznek

2026. február 19. 13:57

Egyre többen szólalnak meg a 2024. augusztusi drogos házibuli résztvevői közül. A történtekre több ponton is egészen másképpen emlékeznek, mint ahogyan Magyar Péter arról február 12-ei „önvallomásában” beszámolt.

2026. február 19. 13:57
null

Egyre több információ kerül nyilvánosságra arról házibuliról, amelyen – mint azt Magyar Péter bevallotta – az alkoholos italok mellett kábítószernek látszó anyag is volt az asztalon. A Magyar Nemzet összefoglaló cikkében azt írja: annyi az eddigiek alapján tudható, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán.

Magyar Péter mellett annak a korábbi barátnője, Vogel Evelin, egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő – Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője –, illetve Magyar testőre, valamint a házigazda.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Az arab férfi által a Blikknek elmondottakból az derül ki, hogy

a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert – ő azonban ezzel szemben február 12-i videójában azt állította, hogy a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak. 

Azon kijelentését, hogy Vogel Evelin javasolta neki a bulihelyszínt és kettesben mentek oda, maga a volt barátnő cáfolta. A 444 érdeklődésére azt mondta, hogy a kamerafelvételen látható szoba ismerős neki, de korábban nem járt a helyszínen, és nem is ő hívta oda Magyart, hanem egy ismerőse.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Abdoul nevű szemtanú szerint a Lock nevű szórakozóhelyen „találkoztak” a Tisza Párt bulijával, és látta is a tánctér közepén Magyar Pétert. Már összefutottak korábban is többször. Később Magyar Péter csatlakozott hozzájuk, és végül csak négyesben iszogattak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő.

Ezt is ajánljuk a témában

Hajnal felé további bulilehetőséget kerestek, 

ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar Péter testőre vitte el őket.

Abdoul szerint „Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel” – nyilatkozta. Az általa Vogel Evelin barátnőjeként említett nőről – aki szintén a házibuliba tartott velük – később elárulta, hogy ukrán, akit Magyar régebbről ismerhetett. Abdoul később ezzel a nővel kettesben távozott a helyszínről.

A lakás tulajdonosa is megszólalt

A buli helyszíne, az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül cáfolta, hogy tudott volna a házibuliról és a kamerafelvételről, közlése szerint a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként üzemeltetett lakás egyik hálószobájáról egy ismeretlen képet tett közzé a Radnaimark.hu weboldalon, illetve arról, hogy az egyik látogató „kábítószert láthatott”, továbbá illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
•••
2026. február 19. 16:14 Szerkesztve
Kéri Laci bácsit, a Tisza trottyos szagértöjét kérdeztem: - Laci bácsi, hogyan lehetne azt elérni, hogy minden magyar szeresse Orbánt és mindenki rá szavazzon? - Hát úgy fiam, hogy meg kell választani Magyar Pétert két hétre miniszterelnöknek, még a szavazás elött.
Válasz erre
5
0
Palatin
•••
2026. február 19. 16:10 Szerkesztve
Mindenki azt hiszi, hogy a Tiszától azért kell félni, mert olyan "erös", bruhahaha.... Ez nagy tévedés. A kockázatot itt a magyar választók ostobasága, naivitása, megvezethetösége okozza. Mindenkinek van joga egy szavazatra, de ez a szavazat nem csak az ö saját sorsát, hanem az egész magyarság sorsát befolyásolja. Így aki a baromságra szavaz, az az egész nemzetnek árt. Ez a felelösségtudat sajnos az emberek nagy részében ne húzza meg a vészcsengöt. De mondok én ennél még csúnyábbat a pszichológia berkeiböl. Létezik olyan , kb. 15%-a lakosságnak, akik élveznek másoknak kárt okozni, szeretik látni, ha mások bosszankodnak, a káröröm számukra még fontosabb lehet, mint a saját jólétük. Az pedig különösen nagy orgasztikus élmény az ilyenek számára, ha egy magas pozicióban lévö ember "bukik". Igen, erre vannak tanulmányok. Nos ezt 15%-ot a Tisza simán kasszírozhatja. Biztosan van olyan 10% is, akiket nem érdekel a politika, de hogy valaki "bukjon", arra szavaznának. Ilyenek vagyunk.....
Válasz erre
6
0
Palatin
•••
2026. február 19. 16:02 Szerkesztve
Magyar Péter 12 pontos programja a saját bugyuta aranyköpéseibe ágyazva: Akarsz látni szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Nem hiába nöttem fel habos kecsketejen, Kardot rántok, ha ezt kéri von der Leyen. Pusztító harcba lendült acélos karunk, Mert mi egy szeretetországot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. Èn lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert úgy tudtom, a színe bordó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább a télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat ki nem álljuk. Magyar ember ne zabáljon többé hurkát, Ehelyett majd hordani kell nöknek burkát.
Válasz erre
7
0
Palatin
•••
2026. február 19. 16:00 Szerkesztve
Peti a buliban belecsapott a lecsóba.... Ha beszippant az orrlyukán át egy jó marék füvet, Mámorában önfeledten tinilányok alatt üget.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!