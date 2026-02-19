Drogos házibuli: a szemtanúkról talán megfeledkezett Magyar Péter, de ők sok mindenre emlékeznek

ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar Péter testőre vitte el őket.

Abdoul szerint „Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel” – nyilatkozta. Az általa Vogel Evelin barátnőjeként említett nőről – aki szintén a házibuliba tartott velük – később elárulta, hogy ukrán, akit Magyar régebbről ismerhetett. Abdoul később ezzel a nővel kettesben távozott a helyszínről.

A lakás tulajdonosa is megszólalt

A buli helyszíne, az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül cáfolta, hogy tudott volna a házibuliról és a kamerafelvételről, közlése szerint a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként üzemeltetett lakás egyik hálószobájáról egy ismeretlen képet tett közzé a Radnaimark.hu weboldalon, illetve arról, hogy az egyik látogató „kábítószert láthatott”, továbbá illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala