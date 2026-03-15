donald tusk marcin romanowski von der leyen zbigniew ziobro Magyar Péter Békemenet

Árgus szemekkel figyelték a lengyelek, mi történik Budapesten – kőkemény üzenetet küldtek

2026. március 15. 20:12

„Nézz a mai Budapestre, Donald Tusk! Von der Leyen kijelölte bábját, Magyar Pétert, de a magyarok el fogják űzni.”

null

Budapestre irányult a nemzetközi figyelem március 15-én: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter X-oldalán közzétett bejegyzésében egyértelműen reagált a magyarországi eseményekre. „Nézz a mai Budapestre, Donald Tusk! Von der Leyen kijelölte bábját, Magyar Pétert, de a magyarok el fogják űzni. És aztán a lengyelek is el fognak űzni téged” – írta a politikus.

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes X-bejegyzésében kiemelte a Békemenet nagyságát és a magyarok elkötelezettségét: „Százezrek lepték el ma Budapest utcáit a nagy Békemenet során. Ez egy erőteljes demonstráció azoknak az embereknek, 

akik nem hajlandók alávetni magukat a brüsszeli bürokrácia diktátumainak,

az illegális migránsok kényszerének, a háborúpárti politikáknak vagy a baloldali globalista elit által tolmácsolt ideológiának.”

A bejegyzés hangsúlyozta a lengyel-magyar szolidaritást is: „A lengyelek és magyar testvéreink ma együtt állnak. Vállvetve állunk minden alkalommal, amikor a szabadságot, szuverenitást és a békét kell megvédeni. Évszázadok óta közös történelmünk van a függetlenségért folytatott harcban: hőseink a 19. században együtt harcoltak, a 20. század legnehezebb pillanataiban támogattuk egymást, és ma ismét együtt állunk – védve nemzeteinket, kultúránkat és a jövőnk feletti döntés jogát.”

A lengyel politikusok bejegyzései egyértelmű üzenetet hordoznak: a történelmi barátság és szövetség ma is él, és a két nemzet közösen demonstrál a szabadság és a béke mellett. 

„Ma Budapesten újra látható a történelem igazsága: lengyel és magyar – két testvér. És együtt vonulunk a szabadságért és a békéért”

– zárta bejegyzését Romanowski.

Nyitókép: X

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lendvaiildiko
2026. március 15. 20:57
Magam is nagy barátja vagyok a lengyeleknek, s nagyon is fájt, ahogy viselkedtek, viselkednek. De, ne feledjük el. Az I. világháborút lezáró békerendszerek életbelépését követően, nagy csalódás volt a Magyar Királyság vezetőii számára a lengyel külpolitika. A lengyelek új, középhatalmi terveket szőttek, s ennek fontos része volt a Román Királysággal kaalakított lengyel-román szövetkezés. Most nem oly rég, igyekeztek e kapcsolatrendszert újraéleszteni, aképpen, ami Magyarország érdekeit sértené. Azt se feledjük, hogy Lengyelország 1920–1924 között összesen 584 km2 területet kapott Magyarországtól, elsősorban az északi (szepességi és árvai) határszakaszon, 26 településsel. A gorál lakosság döntően a lengyelekhez csatlakozott, a területátadást a lengyel fél "megőrzésre" vette át!
nyugalom
2026. március 15. 20:48
Tuskó nem ert rá? Zselet varta mp1g!
montana
2026. március 15. 20:48 Szerkesztve
Köszi,hogy itt voltatok, és támogatatok bennünket!!!! Mi megint,viharos tavasz elé nézünk........ ÁPRILIS 12.-ÉN MUSZÁLY NYERÜNK, ÉS NYERÜNK IS !!!!!!!!!! Talán Ti is kedvet kaptok elzavarni a brüsszeli bábokat.és újból helyre áll, a több száz éves rend: Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát, vitéz s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre!!!!!
lendvaiildiko
2026. március 15. 20:45
socialismo-e-muerte "gondolatai" : Milyen volt az idült kádári kommunizmus utolsó évei? Ilyen mint most. 1. nem értek veled egyet, de fogadjuk el állításod. Szerinted ezek után orvosság lesz a ma gondjaira, ha emberek tömegével munkanélkülivé válnak, migránsok hadát kell eltartani, a iv. birodalom egy megyei lerakata lenni, ahol a központi elvtársak utasítására az egyetlen válasz a jawohl!!!! 2.átlépted-e a Nagykörút határát, jársz-e az országban? Annak ellenére, hogy a iv. birodalom egy megyéjévé minősítenék le 1.100 éves államunkat, pénzünket elveszik, diákjainkat kiebrudalják, egy hadban álló unión kívüli ország parancsnoksága alá vetnének, gazdaságunkat akarattal ki akarják vérezetni, óriási a fejlődés az országban. Aki mélyebbről jön, ezt kevésbé látja, viszont a legtöbb ember nem úgy gondolkodik, ahogy te.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!