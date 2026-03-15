Árgus szemekkel figyelték a lengyelek, mi történik Budapesten – kőkemény üzenetet küldtek

Magyarul üzent Tusk: imádja a Tisza Párt felvonulását – Szijjártó azonnal lehűtötte a kedélyeket
Egy fotót is közzétett a lengyel miniszterelnök Magyar Péter rendezvényéről.
„Nézz a mai Budapestre, Donald Tusk! Von der Leyen kijelölte bábját, Magyar Pétert, de a magyarok el fogják űzni.”
Budapestre irányult a nemzetközi figyelem március 15-én: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter X-oldalán közzétett bejegyzésében egyértelműen reagált a magyarországi eseményekre. „Nézz a mai Budapestre, Donald Tusk! Von der Leyen kijelölte bábját, Magyar Pétert, de a magyarok el fogják űzni. És aztán a lengyelek is el fognak űzni téged” – írta a politikus.
Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes X-bejegyzésében kiemelte a Békemenet nagyságát és a magyarok elkötelezettségét: „Százezrek lepték el ma Budapest utcáit a nagy Békemenet során. Ez egy erőteljes demonstráció azoknak az embereknek,
akik nem hajlandók alávetni magukat a brüsszeli bürokrácia diktátumainak,
az illegális migránsok kényszerének, a háborúpárti politikáknak vagy a baloldali globalista elit által tolmácsolt ideológiának.”
A bejegyzés hangsúlyozta a lengyel-magyar szolidaritást is: „A lengyelek és magyar testvéreink ma együtt állnak. Vállvetve állunk minden alkalommal, amikor a szabadságot, szuverenitást és a békét kell megvédeni. Évszázadok óta közös történelmünk van a függetlenségért folytatott harcban: hőseink a 19. században együtt harcoltak, a 20. század legnehezebb pillanataiban támogattuk egymást, és ma ismét együtt állunk – védve nemzeteinket, kultúránkat és a jövőnk feletti döntés jogát.”
A lengyel politikusok bejegyzései egyértelmű üzenetet hordoznak: a történelmi barátság és szövetség ma is él, és a két nemzet közösen demonstrál a szabadság és a béke mellett.
„Ma Budapesten újra látható a történelem igazsága: lengyel és magyar – két testvér. És együtt vonulunk a szabadságért és a békéért”
– zárta bejegyzését Romanowski.
Nyitókép: X