Magyar Péter testőre nem volt hajlandó beszélni a drogos házibuliról

Nemzetbiztonsági kockázatot vet fel Magyar Péter drogos bulibotránya
A Patrióta műsorának elemzői szerint felmerülhet a kérdés, kinek, milyen videói lehetnek még a Tisza Párt elnökéről és ki, mivel zsarolhatja.
Saját testőre sem támasztotta alá a Magyar Péter által elmondottakat, inkább lecsapta a telefont, amikor arról próbáltuk kérdezni, hogy mi is történt 2024. augusztus 3-án abban a drogos házibuliban, amiről elsőként Magyar Péter számolt be a nyilvánosságban.
Nem szeretnék erről beszélni – mondta lapunk érdeklődésére a telefonba Magyar Péter testőre, mielőtt lecsapta volna a kagylót. (Nyitóképünk bal oldalán.) Schildkraut Rolandot azt követően hívtuk fel, hogy vasárnap a Blikk megszólaltatott egy Abdoul nevű férfit, aki elmondta, ő is ott volt 2024 augusztus 3-án hajnalban azon az esti bulin, ami a Radnaimark.hu oldalon közzétett képen szereplő lakásban zajlott.
Az ominózus estéről múlt csütörtökön maga Magyar Péter vallott, aki egy a Facebookon közzétett videóban beszámolt róla, hogy volt barátnőjével – a pártja alelnökének nevével fémjelzett honlapon közzétett napon, hajnali öt óra magasságában – „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített az elhíresült lakásban.
A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy kettesben érkezett Vogel Evelinnel az ingatlanba, miután „hagyta magát elcsábítani” az őt korábban megzsaroló ex-barátnője által.
Magyar visszaemlékezése szerint, amikor megérkeztek, egy társaság a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ült, amelyen „alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt”. A pártelnök elmondása alapján ő ezekhez nem nyúlt, hanem Vogel Evelinnel bementek a radanaimark.hu oldalon látható hálószobába, ahol megtörtént a korábban már említett konszenzuális aktus.
Magyar Péter úgy emlékszik, hogy a lakást dél körül hagyták el, amikor rajtuk kívül már senki nem tartózkodott a bérelhető szálláshelyként funkcionáló ingatlanban.
A Tisza Párt elnöke állítása alapján ő egy titkosszolgálati akció áldozata lett, amit aznap éjjel nem ismert fel. Magyar Péter úgy fogalmazott: „egy klasszikus orosz típusú kompromatba sétáltam bele”.
A Blikk által vasárnap megszólaltatott szemtanú azonban egészen másként emlékezett vissza az eseményekre. Az Abdoul nevű férfi elmondása szerint már a Tisza Pártnak a budai Lock szórakozóhelyen tartott buliján együtt volt Magyar Péterékkel.
„Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni” – sorolta Abdoul az est részleteit.
Az este arab résztvevője elmondása szerint ezután vetődött fel egy házi buli ötlete a körúton, de amikor megérkeztek már nem volt nagy buli, az egyik utolsó vendég is távozott. „Nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel”.
Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben, így kiterítve, szabadon hagyva. Ekkor már csak a házigazda volt ott és mi négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan vigyázott ránk” – emlékezett vissza a szemtanú.
Abdoul elmondása szerint azt nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt fogyasztott. Aztán nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába. „Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom. A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be. Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. (...) A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé az asztalra, a hálószobába” – elevenítette fel az eseményeket a Blikknek Abdoul, majd hozzátette:
Egy valamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre? Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták. Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B-terv volt, hanem ZS-terv”.
Az este másik résztvevőjének beszámolója tehát lényegesen eltér attól, ahogyan Magyar Péter csütörtöki videójában elmesélte az eseményeket.
Ezért is szerettük volna megkérdezni a pártelnök testőrének véleményét, aki az egyik érintett szerint szintén jelen volt az elhíresült lakásban tartott drogos házibulin.
Schildkraut Roland azonban ahelyett, hogy alátámasztotta volna Magyar Péter verzióját, mereven elzárkózott attól, hogy nyilatkozzon.
Pedig amennyiben a Tisza Párt elnökének verziója adja vissza helyesen a történteket, a testőre nem volt jelen ominózus estén. Schildkraut Rolandnak tehát elég lett volna csak annyit mondania, hogy nem volt ott, és ezzel igazolta volna Magyar Pétert.
A testőr ehelyett ugyanakkor azt kérdezgette, honnan szereztük meg a telefonszámát, ami amúgy egy edzőterem honlapján nyilvánosan elérhető volt. Schildkraut Roland ezt követően tagadta meg a nyilatkozattételt és csapta le a telefont.
Nyitókép forrása: közösségi média