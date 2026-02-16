Magyar Péter testőre nem volt hajlandó beszélni a drogos házibuliról

A szemtanú cáfolja Magyar Péter verzióját

A Blikk által vasárnap megszólaltatott szemtanú azonban egészen másként emlékezett vissza az eseményekre. Az Abdoul nevű férfi elmondása szerint már a Tisza Pártnak a budai Lock szórakozóhelyen tartott buliján együtt volt Magyar Péterékkel.

„Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni” – sorolta Abdoul az est részleteit.

Az este arab résztvevője elmondása szerint ezután vetődött fel egy házi buli ötlete a körúton, de amikor megérkeztek már nem volt nagy buli, az egyik utolsó vendég is távozott. „Nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel”.