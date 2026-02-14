Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta tisza párt nógrádi magyar péter

Nemzetbiztonsági kockázatot vet fel Magyar Péter drogos bulibotránya

2026. február 14. 20:30

A Patrióta műsorának elemzői szerint felmerülhet a kérdés, kinek, milyen videói lehetnek még a Tisza Párt elnökéről és ki, mivel zsarolhatja.

2026. február 14. 20:30
null

„Aki ezt csinálja, az nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Lehetetlen megmondani, milyen felvételek vannak még Magyar Péterről, ki fogja és ki zsarolja még őt” – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai elemző a Patrióta című csatorna műsorában a Tisza Párt elnökének a héten kirobbant drogos bulibotrányáról

Ezt is ajánljuk a témában

Nógrádi György felidézett néhány történelmi szexbotrányt is, hozzátéve: a szex ma már háttérbe szorult a politikában, de a kábítószer nem. Ez az szerinte, ami mindent borít. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Alkalmatlan a miniszterelnöki feladat ellátására 

– húzta alá Nógrádi. 

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szerint egy olyan politikust, aki bemegy egy idegenekkel teli lakásba, ahol bevallása szerint kábítószernek kinéző anyag is van és azzal a volt barátnőjével találkozik, aki állítása szerint akkor már hónapok óta zsarolta őt és ott nem az a reakciója, hogy azonnal sarkon fordul, azt nem lehet komolyan venni. 

Márpedig Magyar Péter miniszterelnök szeretne lenni, de ha ennyire nem látja át a kockázatokat, az felvet bizonyos nemzetbiztonsági kérdéseket is. 

Szűcs megjegyezte, egyáltalán nem biztos, hogy itt egyszeri botlásról van szó, hiszen nem tudhatjuk, például Ukrajnában mit csinált Magyar Tseber Rolanddal, pár hónappal pedig az állítólagos drogos buli előtt egy szórakozóhelyen részegen botrányt okozott. „Kiszámíthatatlan és megfontolatlan. Ez a tipikus bizonytalan választás” – mondta Szűcs. Szerinte nem lehet tudni, Ukrajnában és Brüsszelben milyen felvételek vannak Magyar Péterről és mivel zsarolhatják. 

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel fogott embere

– tette hozzá az elemző.  

Az elemzők egyetértettek abban, hogy egy magára valamit is adó politikus nem mehet el egy idegen szobába szeretkezni, képtelenség, hogy ne mérje fel ennek kockázatát. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
•••
2026. február 14. 22:20 Szerkesztve
A Greenpeace oldalán hétfőtől Akkucivíziós a Shell részvét. Minden részvét mellé jár egy Greta poszter és 6 db NiCd akksi. A norvégok pedig megígérték, hogy 6 hónap alatt leállítanak minden gáz és olaj kitermelést.
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2026. február 14. 22:09
-Ki szevezte a bulit? -Ki volt a töcskös szállítója? -Ki volt a sok ismeretlen vendég? -tóni, tóni, tóni! Az Evelint meg jó vótt megtóni.
Válasz erre
3
0
lemez
2026. február 14. 22:03
Pedig de szeretne fontos embernek látszani.Különgépen gázanitával most végre bejött neki.20 éve erre vàrt.
Válasz erre
3
0
Almassy
2026. február 14. 21:56
Pötyi nemcsak alkalmatlan, de méltatlan is.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!