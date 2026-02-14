Nemzetbiztonsági kockázatot vet fel Magyar Péter drogos bulibotránya

Már a legnagyobb osztrák online lap is Magyar Péter drogos bulijával foglalkozik
A Tisza Párt elnökének botránya már nemzetközi szinten is visszhangot keltett.
A Patrióta műsorának elemzői szerint felmerülhet a kérdés, kinek, milyen videói lehetnek még a Tisza Párt elnökéről és ki, mivel zsarolhatja.
„Aki ezt csinálja, az nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Lehetetlen megmondani, milyen felvételek vannak még Magyar Péterről, ki fogja és ki zsarolja még őt” – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai elemző a Patrióta című csatorna műsorában a Tisza Párt elnökének a héten kirobbant drogos bulibotrányáról.
Nógrádi György felidézett néhány történelmi szexbotrányt is, hozzátéve: a szex ma már háttérbe szorult a politikában, de a kábítószer nem. Ez az szerinte, ami mindent borít.
Alkalmatlan a miniszterelnöki feladat ellátására
– húzta alá Nógrádi.
Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szerint egy olyan politikust, aki bemegy egy idegenekkel teli lakásba, ahol bevallása szerint kábítószernek kinéző anyag is van és azzal a volt barátnőjével találkozik, aki állítása szerint akkor már hónapok óta zsarolta őt és ott nem az a reakciója, hogy azonnal sarkon fordul, azt nem lehet komolyan venni.
Márpedig Magyar Péter miniszterelnök szeretne lenni, de ha ennyire nem látja át a kockázatokat, az felvet bizonyos nemzetbiztonsági kérdéseket is.
Szűcs megjegyezte, egyáltalán nem biztos, hogy itt egyszeri botlásról van szó, hiszen nem tudhatjuk, például Ukrajnában mit csinált Magyar Tseber Rolanddal, pár hónappal pedig az állítólagos drogos buli előtt egy szórakozóhelyen részegen botrányt okozott. „Kiszámíthatatlan és megfontolatlan. Ez a tipikus bizonytalan választás” – mondta Szűcs. Szerinte nem lehet tudni, Ukrajnában és Brüsszelben milyen felvételek vannak Magyar Péterről és mivel zsarolhatják.
Nagyító alá tettük a Tisza elnökének drogos bulija körüli botrányt.
Brüsszel fogott embere
– tette hozzá az elemző.
Az elemzők egyetértettek abban, hogy egy magára valamit is adó politikus nem mehet el egy idegen szobába szeretkezni, képtelenség, hogy ne mérje fel ennek kockázatát.
