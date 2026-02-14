Nemzetbiztonsági kockázatot vet fel Magyar Péter drogos bulibotránya

– húzta alá Nógrádi.

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szerint egy olyan politikust, aki bemegy egy idegenekkel teli lakásba, ahol bevallása szerint kábítószernek kinéző anyag is van és azzal a volt barátnőjével találkozik, aki állítása szerint akkor már hónapok óta zsarolta őt és ott nem az a reakciója, hogy azonnal sarkon fordul, azt nem lehet komolyan venni.

Márpedig Magyar Péter miniszterelnök szeretne lenni, de ha ennyire nem látja át a kockázatokat, az felvet bizonyos nemzetbiztonsági kérdéseket is.

Szűcs megjegyezte, egyáltalán nem biztos, hogy itt egyszeri botlásról van szó, hiszen nem tudhatjuk, például Ukrajnában mit csinált Magyar Tseber Rolanddal, pár hónappal pedig az állítólagos drogos buli előtt egy szórakozóhelyen részegen botrányt okozott. „Kiszámíthatatlan és megfontolatlan. Ez a tipikus bizonytalan választás” – mondta Szűcs. Szerinte nem lehet tudni, Ukrajnában és Brüsszelben milyen felvételek vannak Magyar Péterről és mivel zsarolhatják.