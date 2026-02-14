Már a legnagyobb osztrák online lap is Magyar Péter drogos bulijával foglalkozik

Nem bírják ki: a 444-nek megint sikerült egy orbitálisat hazudnia
Hamar cáfolták a lap állítását.
A Tisza Párt elnökének botránya már nemzetközi szinten is visszhangot keltett.
Az OE24 szerint turbulens hét zárult a magyar belpolitikában. A hét végére egyszerre irányult a figyelem a Magyar Pétert érintő, botrányt kavaró állításokra és a kampány egyik kulcseseményének tekintett országértékelő beszédek hétvégéjére. A miniszterelnök és kihívója egymás után vázolta fel saját értelmezését az ország állapotáról, a nyilvánosságot továbbra is a Magyar Pétert érintő, drogos buliban való állítólagos részvétel ügye uralta.
Az osztrák lap ismerteti, hogy egy ismeretlenek által létrehozott oldalon egy üres hálószobát ábrázoló képet tettek közzé, ami találgatásokat indított el egy Magyar Péterhez köthető felvétel esetleges létezéséről. Magyar újságírók később a helyszínt egy budapesti körúti, rövid távra kiadott lakáshoz kötötték, ami tovább erősítette a közbeszédben terjedő feltételezéseket. Magyar Péter később arról beszélt, hogy a kérdéses időszakban egy, a pártjához köthető összejövetel után a bemutatott szobában együtt volt volt barátnőjével.
A politikus azt is állította, hogy a szobát előtte mások használták, és alkoholfogyasztás, valamint drogfogyasztás nyomait találta ott.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ő maga soha nem fogyasztott kábítószert. A lap szerint a botrány nemcsak a kommunikációs, hanem a jogi és az adatvédelmi kérdéseket is a kampány fókuszába emelheti. Néhány nappal a felkavaró hírek után a politikai napirendet a hétvégi országértékelő megszólalások vették át. Orbán Viktor Budapesten beszélt az ország helyzetéről, és a sajtó több helyen pályafutása egyik legfontosabb beszédeként értékelte a fellépést. A miniszterelnök győzelmi várakozásokat fogalmazott meg, és azt állította, hogy országjárása során erős társadalmi támogatást tapasztalt.
Nyitókép forrása: AFP/Szentgallay Bálint
