Már a legnagyobb osztrák online lap is Magyar Péter drogos bulijával foglalkozik

Az OE24 szerint turbulens hét zárult a magyar belpolitikában. A hét végére egyszerre irányult a figyelem a Magyar Pétert érintő, botrányt kavaró állításokra és a kampány egyik kulcseseményének tekintett országértékelő beszédek hétvégéjére. A miniszterelnök és kihívója egymás után vázolta fel saját értelmezését az ország állapotáról, a nyilvánosságot továbbra is a Magyar Pétert érintő, drogos buliban való állítólagos részvétel ügye uralta.

Az osztrák lap ismerteti, hogy egy ismeretlenek által létrehozott oldalon egy üres hálószobát ábrázoló képet tettek közzé, ami találgatásokat indított el egy Magyar Péterhez köthető felvétel esetleges létezéséről. Magyar újságírók később a helyszínt egy budapesti körúti, rövid távra kiadott lakáshoz kötötték, ami tovább erősítette a közbeszédben terjedő feltételezéseket. Magyar Péter később arról beszélt, hogy a kérdéses időszakban egy, a pártjához köthető összejövetel után a bemutatott szobában együtt volt volt barátnőjével.