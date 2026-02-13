Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

2026. február 13. 18:08

Nagyító alá tettük a Tisza elnökének drogos bulija körüli botrányt.

2026. február 13. 18:08
Magyar Péter

Kedden egy rejtélyes weboldal jelent meg radnaimark.hu címen, amelyen egy lényegében egy fénykép látható egy szobáról egy széttúrt ággyal, egy éjjeli szerkrénnyel, azon valamilyen tálcának tűnő tárggyal, azon pedig valamilyen fehér porral, amiről cikkünk írásakor nem tudni, mi lehet.

Az oldal megjelenése óta a hazai közeletben beindult a találgatás: mi történik? És közben a Tisza elnöke beismerte: részt vett egy drogos buliban.

Mi lehet mindennek a következménye? Hogyan értelmezik a szakértők a kedd óta történteket? Milyen hatással lehet a botrány a választókra? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Mráz: Ez a téma nem fogja elengedni Magyar Pétert

Mint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott: „amit látunk, és ami tényszerű, az tényleg egy ágynak a fényképe, és egy dátum. Erre a Tisza Párt elnöke tartott egy kiselőadást, videóban próbált elhatárolódni, amivel magára húzta a bajt: egy drog-ügyről is elkezdett beszélni az ágy kapcsán. És az már egy igazán kellemetlen dolog”.

A Tisza párt elnöke, Magyar Péter arról beszélt, hogy egy drogpartin vett részt. Valamikor hajnali öt – ha jól követem az eseményeket – táján felment egy lakásba, és ott drog volt, meg alkohol. Azt tagadta, hogy fogyasztott volna a drogot, de szerintem rendesen magára húzta a vizes lepedőt

 – most a képtől elvonatkoztatva –, belegabajodott ebbe a történetbe. Az az érzésem, hogy a következő hetekben ez a téma nem fogja elengedni Magyar Pétert” – értékelt az elemző.

G. Fodor: Az a kérdés, hogy mi fog a választók fejében összeállni erről az egészről? 

„Szürreális” – értékelt kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. A XXI. Század stratégiai igazgatója szerint a botrány „olyan, mint egy David Lynch-film: három nap óta nézünk egy állatot. És közben elkezdenek a szereplők beszélni, és elmondják az élettörténetüket, hogy valaki sokat költözött, meg ott járt öt órakor, délig maradt, és mi történt, mi nem történt”. Mint aláhúzta: „minden ott van a szemünk előtt, csak nem tudjuk, hogy mit nézzünk.

Radnaimark.hu oldal alatt van ez. Erre megszólal Magyar Péter. Ott van egy ágy, mellette egy éjjeliszekrény, rajta egy tálca, rajta valami, amiből bármit gondolhatnánk, erre Magyar Péter elmondja, hogy volt ott drog. Ebből tudunk kiindulni, ennyit ismerünk eddig.

„Az a kérdés, hogy mi fog a választók fejében összeállni erről az egészről. És hogy természetesen lesz-e folytatás, vagy még 8 hétig nézzük az ágyat, és a szereplők tovább beszélik a történetet”.

„Nekem azt mondja, hogy a szereplők füle mögöt vaj van” – fogalmazott G. Fodor Gábor. „e-mögött biztos, hogy van valami, aminek lehet következménye az esélyekre és arra nézve, hogy a választók lelkében milyen változások fognak elindulni”

– tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mediaworks/Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs
 

 

troppauer-humer
2026. február 13. 18:26
Lehet, hogy a/ Weber le akarja cserélni a selyemmajmot, eddigi "fantasztikus" teljesítménye miatt b/ valaki belülről akar a helyére lépni c/ a kettő együtt
elcapo-2
2026. február 13. 18:25
Folytatásos előadás lesz?
jetilovag
•••
2026. február 13. 18:20 Szerkesztve
pszihopolos egy originál fasszopó szihopata nőverő totál őrült bolsevik köcsög......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gubbio
2026. február 13. 18:18
A helyzet nem olyan fényes, mint amilyennek látszik. A balliberálisok, ahol mindez emberi erény, éppen EZÉRT fognak rá szavazni.
