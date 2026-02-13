Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Mint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott: „amit látunk, és ami tényszerű, az tényleg egy ágynak a fényképe, és egy dátum. Erre a Tisza Párt elnöke tartott egy kiselőadást, videóban próbált elhatárolódni, amivel magára húzta a bajt: egy drog-ügyről is elkezdett beszélni az ágy kapcsán. És az már egy igazán kellemetlen dolog”.

A Tisza párt elnöke, Magyar Péter arról beszélt, hogy egy drogpartin vett részt. Valamikor hajnali öt – ha jól követem az eseményeket – táján felment egy lakásba, és ott drog volt, meg alkohol. Azt tagadta, hogy fogyasztott volna a drogot, de szerintem rendesen magára húzta a vizes lepedőt

– most a képtől elvonatkoztatva –, belegabajodott ebbe a történetbe. Az az érzésem, hogy a következő hetekben ez a téma nem fogja elengedni Magyar Pétert” – értékelt az elemző.

G. Fodor: Az a kérdés, hogy mi fog a választók fejében összeállni erről az egészről?

„Szürreális” – értékelt kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. A XXI. Század stratégiai igazgatója szerint a botrány „olyan, mint egy David Lynch-film: három nap óta nézünk egy állatot. És közben elkezdenek a szereplők beszélni, és elmondják az élettörténetüket, hogy valaki sokat költözött, meg ott járt öt órakor, délig maradt, és mi történt, mi nem történt”. Mint aláhúzta: „minden ott van a szemünk előtt, csak nem tudjuk, hogy mit nézzünk.