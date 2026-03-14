03. 14.
szombat
maldív szigetek babóton pedagógus polgármester

Álommunka Babóton: Maldív-szigeteki utazással csábítanak tanítókat, özönlenek a jelentkezők

2026. március 14. 19:44

Valóságos roham indult azért a tanítói állásért, amelyet Babót polgármestere hirdetett meg. Nem véletlen a hatalmas érdeklődés: a pozícióhoz egészen szokatlan juttatások járnak

Nyikos Gábor a Győr-Moson-Sopron vármegyei, mintegy 1000 fős Babót polgármestere a Facebookon tett közzé felhívást, amelyben első és második osztályosok oktatására keresnek pedagógust, és az álláshoz egy ingyenes Maldív-szigetek-i utazást is felajánlottak – számolt be róla az Economx.

A Blikk információi szerint a különleges álláshirdetésre közel százan adták be a jelentkezésüket. A nagy érdeklődés után most már csak három esélyes maradt versenyben, közülük választják ki az új tanítót – a döntés várhatóan március végéig megszületik. A szerencsés nyertes azonban nemcsak egy Maldív-szigetek-i utazással gazdagodhat. A csomag része egy sor extra juttatás is: a bértáblán felül 10 százalékos pótlék, fizetett útiköltség, sőt igény esetén még szolgálati lakást is biztosítanak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

A nyaralás költségeit részben úgy fedeznék, hogy a polgármester és a képviselő-testület tagjai lemondanak fizetésükről, de emellett egy alapítvány támogatására is számítanak.

– A kiválasztott három pályázónak még meg kell tartania a próbatanítást, amely alapján eldől, hogy ki lehet az iskola új tanára. Ezt természetesen március végén be is fogjuk jelenteni – mondta a Blikknek Nyikos Gábor, aki korábban elmondta, egy nyugdíjba vonult egy pedagógus helye üresedett meg.

Fotó: Google Maps

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Tapeino
2026. március 14. 20:19 Szerkesztve
Babót a VILÁG szégyene!!
cirmos
2026. március 14. 20:12
ez nem egy sikertörténet. az, hogy így kell tanárt fogni - ez az ország szégyene.
