Álommunka Babóton: Maldív-szigeteki utazással csábítanak tanítókat, özönlenek a jelentkezők

Nyikos Gábor a Győr-Moson-Sopron vármegyei, mintegy 1000 fős Babót polgármestere a Facebookon tett közzé felhívást, amelyben első és második osztályosok oktatására keresnek pedagógust, és az álláshoz egy ingyenes Maldív-szigetek-i utazást is felajánlottak – számolt be róla az Economx.

A Blikk információi szerint a különleges álláshirdetésre közel százan adták be a jelentkezésüket. A nagy érdeklődés után most már csak három esélyes maradt versenyben, közülük választják ki az új tanítót – a döntés várhatóan március végéig megszületik. A szerencsés nyertes azonban nemcsak egy Maldív-szigetek-i utazással gazdagodhat. A csomag része egy sor extra juttatás is: a bértáblán felül 10 százalékos pótlék, fizetett útiköltség, sőt igény esetén még szolgálati lakást is biztosítanak.