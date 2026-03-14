Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
erdély szilágyi mihály beszterce - naszód román templom vidék magyar

Beszterce-Naszód, az „erdélyi vadon” soha nem volt a magyar világ főáramában – küzdelmes sorsa viszont része közös történelmünknek

2026. március 14. 20:41

Besztercén és templomán kívül leginkább a vad természet ad élményt és kalandokat ezen a vidéken.

2026. március 14. 20:41
Máté Enikő

A bércek, a vadon és a havasok: a vadregényes Erdélyben is félreeső és a természet által uralt táj Beszterce-Naszód. A hegyek közé szorult vidék elzártságát jól mutatja, hogy még a román hatalom sem tudta átszabni, most is régi nevén és nagyjából régi határai között található a magyarból lett román megye.

Néhány magyar falu a kevéske sík vidéken, egy ősi szász város a centrumban s román paraszti, pásztori vidék körben, a kiterjedt havasokban – ez volt mindig is Beszterce-Naszód.

A névadó Besztercét az Erdélybe települő szászok alapították a távoli 1100-as években, és egészen a 20. századig ők határozták meg a város életét. Főleg, amikor hagyták nekik: a Kárpátok karéjában fekvő, keleti határ mentén fekvő Besztercének bőven kijutott a peremvidéki lét viharaiból. 1241-ben és 1284-ben a tatárok égették fel, 1458-ban Szilágyi Mihály gyújtotta fel az ellene lázadó várost, 1530-ban pedig a hegyen túli vidékről Péter moldvai vajda jött be megostromolni Beszterce városát – eredménytelenül. És jöttek az újabb megpróbáltatások minden nemzedék életében: 1602-ben a brutális Basta császári generális csapatai foglalták el, egy évre rá pedig Székely Mózes erdélyi fejedelem ostromolta a várost.

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Tovább a cikkhezchevron

1661-ben a törököké lett Beszterce, majd miután kitakarodtak, előbb Rákóczi kurucai, majd 1717-ben a tatárok dúlták fel.

Kész csoda és egyben rendkívüli teljesítmény, hogy ezen az örök harcok dúlta végvidéken a kultúra bástyája is volt Beszterce: már a Mátyás kori történetíró Bonfini könyveit is nyomtatták itt, 1596-ban gimnázium működött a falak között. A város kultúrájának lenyomata és jelképe pedig az ódon evangélikus templom. A középkortól kezdve állt itt templom, s fokozatosan nyerte el mostani kinézetét, amely ötvözi a magyar és az európai építészettörténet megannyi stílusát. A gótika, a reneszánsz és a barokk egyaránt megjelenik az épületen és belső díszítésein. Az 1500-as években egy olasz kőfaragó, Petrus Italus da Lugano is dolgozott a homlokzaton és a belső kialakításon, az itáliai reneszánsz szellemét hozva Közép-Európa e vadonbeli peremvidékére. A templom különös, aszimmetrikus alaprajza és részletes építéstörténete elárulja, mennyi kihívással és küzdelmes újrakezdéssel kellett szembenéznie az egymást követve építkező nemzedékeknek.

A templom a középkori Magyar Királyság és a beszterceiek túlélésének szimbóluma – a román uralom idején is.

Besztercén és templomán kívül leginkább a vad természet ad élményt és kalandokat ezen a vidéken. A Radnai- és a Kelemen-havasok más kárpáti hegyvonulatoknál érintetlenebb tájakat őriznek, ahol a régi időkben leginkább a román hegyi pásztorok érezték otthon magukat. S ezek a havasok lettek a minap 90 éves Bodor Ádám alkotói és szellemi menedékhelyei is, ahogy alig 17 évesen itt barangolva – bujdosva – letartóztatták őt a román hatóságok államellenes összeesküvés vádjával. A Besztercei-havasok rendre előjönnek Bodor prózájában:

A völgy torka felől oldalvást, fehéren kúszott fölfelé a köd, amint magasabbra ért, széllökésekben sodródó varjakkal találkozott, s ugyanazok a széllökések ráterítették az erdőre. Mint egy elég nagy fátyol, ami beleakadt a föld tüskés szőrébe. Ahogy a szél kihagyott, egy pillanatig lebbenetlen maradt, aztán lassú hullámzással belesüppedt a gallyak közé, odahavazott a fenyők tövére. Egy másik felhő rojtosabb széle mentén, az áramlatban a varjak párosával sebesen hátrafelé repültek.

A gyanútlan Lóhavas felé tartott a felhő, a katlan fölött majdnem megállt, hasával enyhén behorpadt, majd lepényhalszerű mozdulatokkal kiterjeszkedett és ráborult a három tó fennsíkjára.

Néha egy ilyen lencse alakú felhő váratlanul rátelepül egy hegyre, majdnem egy hétig hull belőle csendesen a hó, közben körülötte a környéken kitavaszodik.

Bodor Ádámot olvasva át- meg átérezhetjük az erdélyi vadon hangulatait – ahogy várjuk a kitavaszodást.

A szerző a csaladtortenet.blog.hu szerzője

Nyitókép: Wikipedia

 

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 14. 23:32
bodorádámot nem kellett volna reklámozni
Válasz erre
0
0
templar62
2026. március 14. 21:05
Széchenyi István : " Magyarország nem volt , hanem lesz .".
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!