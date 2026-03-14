Beszterce-Naszód, az „erdélyi vadon” soha nem volt a magyar világ főáramában – küzdelmes sorsa viszont része közös történelmünknek

A bércek, a vadon és a havasok: a vadregényes Erdélyben is félreeső és a természet által uralt táj Beszterce-Naszód. A hegyek közé szorult vidék elzártságát jól mutatja, hogy még a román hatalom sem tudta átszabni, most is régi nevén és nagyjából régi határai között található a magyarból lett román megye.

Néhány magyar falu a kevéske sík vidéken, egy ősi szász város a centrumban s román paraszti, pásztori vidék körben, a kiterjedt havasokban – ez volt mindig is Beszterce-Naszód.

A névadó Besztercét az Erdélybe települő szászok alapították a távoli 1100-as években, és egészen a 20. századig ők határozták meg a város életét. Főleg, amikor hagyták nekik: a Kárpátok karéjában fekvő, keleti határ mentén fekvő Besztercének bőven kijutott a peremvidéki lét viharaiból. 1241-ben és 1284-ben a tatárok égették fel, 1458-ban Szilágyi Mihály gyújtotta fel az ellene lázadó várost, 1530-ban pedig a hegyen túli vidékről Péter moldvai vajda jött be megostromolni Beszterce városát – eredménytelenül. És jöttek az újabb megpróbáltatások minden nemzedék életében: 1602-ben a brutális Basta császári generális csapatai foglalták el, egy évre rá pedig Székely Mózes erdélyi fejedelem ostromolta a várost.