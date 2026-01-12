Ft
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hőmérséklet havazás ónos eső

Már eddig is teljes erővel tombolt a tél, de csak most jön a java!

2026. január 12. 06:30

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű, de késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre – írja a HungaroMet.

2026. január 12. 06:30
null

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég.

Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

A kezdetben még kevésbé felhős északkeleten is beborul az ég. Északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható havazás, amelyet délnyugati, nyugati irányból egyre nagyobb területen vált ónos eső, fagyott eső – a határszélen rögtön ónos esővel indulhat -, majd néhol eső. A havazás-ónos eső határvonala reggel a Duna vonalánál lehet. A délies szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Hajnalra több fokkal enyhül az idő.


Nyitókép:  MTI/Varga György

 

pandalala
2026. január 12. 09:01
különben is, hajóvonták találkozása tilos!! ....
pandalala
•••
2026. január 12. 08:59 Szerkesztve
és apatinnál apad .... :-D facebook.com/dunatv/videos/hogy-volt-novotny-zolt%C3%A1n/861167502940223/ :cool:
jump-ing
2026. január 12. 08:39 Szerkesztve
Na ez már igazi haladás..a korábbiakhoz képest.... Most amikor már vége a havazásnak : A hódúró leeresztette a tolólapját a fotó kedvéért, DE Láthatóan még mindig nem tol egy grammnyi havat se(!) (a Fidesznyik fotóriporternek lenne hová fejlődnie)
molga8
2026. január 12. 06:36
Ebben a cikkben hol van az a rész, amit a cím hazudik, hogy még csak most jön a java? Mandi, Mandi, süllyedtek lefele ezzel a hozzáállással, h a clickbait címekkel hülyére veszitek az olvasót. Csak remélni merem, hogy legalább nem röhögtök ki minket közben.
