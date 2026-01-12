Már eddig is teljes erővel tombolt a tél, de csak most jön a java!

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű, de késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre – írja a HungaroMet.
Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég.
Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
A kezdetben még kevésbé felhős északkeleten is beborul az ég. Északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható havazás, amelyet délnyugati, nyugati irányból egyre nagyobb területen vált ónos eső, fagyott eső – a határszélen rögtön ónos esővel indulhat -, majd néhol eső. A havazás-ónos eső határvonala reggel a Duna vonalánál lehet. A délies szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Hajnalra több fokkal enyhül az idő.
Nyitókép: MTI/Varga György