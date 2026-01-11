Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

A multipolarizált világrend ma már valóság, ahol érdekérvényesítés sokkal fontosabb, mint valaha. Donald Trump vezette Egyesült Államok új szövetségi rendszert épít, és fókuszát az Amerikai kontinensre helyezi. Ebben a formálódó új világrendben nem mindegy, hogy az országok milyen pozíciót vesznek fel, és hogy kikkel alakítanak ki szorosabb kapcsolatokat. A Mestertervben arról beszélgettünk, hogy a változó nemzetközi helyzet milyen kihatással lehet a magyar választásokra.

G. Fodor Gábor elemzésében kiemelte, hogy a következő választás szempontjából jóval nagyobb befolyása a lesz a nemzetközi kontextusnak. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: