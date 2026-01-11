Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv Donald Trump világpolitika Mráz Ágoston Sámuel

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

2026. január 11. 18:15

A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.

2026. január 11. 18:15
null
Mandiner
Mandiner

A multipolarizált világrend ma már valóság, ahol érdekérvényesítés sokkal fontosabb, mint valaha. Donald Trump vezette Egyesült Államok új szövetségi rendszert épít, és fókuszát az Amerikai kontinensre helyezi. Ebben a formálódó új világrendben nem mindegy, hogy az országok milyen pozíciót vesznek fel, és hogy kikkel alakítanak ki szorosabb kapcsolatokat. A Mestertervben arról beszélgettünk, hogy a változó nemzetközi helyzet milyen kihatással lehet a magyar választásokra.

G. Fodor Gábor elemzésében kiemelte, hogy a következő választás szempontjából jóval nagyobb befolyása a lesz a nemzetközi kontextusnak. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

Ami Caracasban történt, az azt üzeni, hogy Trumppal visszatért a vadnyugat. Az erő meg az érdek az, ami diktál a politikában. (...) Ebben a bizonytalan történelmi kontextusban a regnáló magyar miniszterelnök kártyái jól állnak. Ő az, aki mindenkivel, aki érdekviszonyok alapján mozog a világpolitikában - Kína, Oroszország, Amerika - legalább is beszélőviszonyban van. A kihívónak igazából még a gondolatait sem ismerjük a világpolitikáról. 

G. Fodor ugyanakkor utalt arra, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök interjúja adott némi rálátást az ellenzéki oldal külpolitikai felfogására

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: AFP

 

templar62
2026. január 11. 18:34
" I'm a good , old rebell ..." - dalocska a YouTube- on .
simakutya
2026. január 11. 18:32
"A kihívónak igazából még a gondolatait sem ismerjük a világpolitikáról. " Ismerjük a kihívó gondolatait,nagyon rövidek viszont érthető mindenki számára ,de nem érnek messzire . Pénz,Pia ,prostik buli ,és menjen mindenki is a kur... any...ba ,aki nem ért egyet vele! A külpolitikát meg majd meghatározza véreb!Erre szerződött.
Chekke-Faint
2026. január 11. 18:31
Péter Magyart nem jegyzik sehol sem.
johannluipigus
2026. január 11. 18:29
"A kihívónak igazából még a gondolatait sem ismerjük a világpolitikáról" Egyelőre az is kérdéses, hogy a kihívónak (feltételezem, hogy poloska Petiről van szó) vannak-e önálló gondolatai.
