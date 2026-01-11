Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
A multipolarizált világrend ma már valóság, ahol érdekérvényesítés sokkal fontosabb, mint valaha. Donald Trump vezette Egyesült Államok új szövetségi rendszert épít, és fókuszát az Amerikai kontinensre helyezi. Ebben a formálódó új világrendben nem mindegy, hogy az országok milyen pozíciót vesznek fel, és hogy kikkel alakítanak ki szorosabb kapcsolatokat. A Mestertervben arról beszélgettünk, hogy a változó nemzetközi helyzet milyen kihatással lehet a magyar választásokra.
G. Fodor Gábor elemzésében kiemelte, hogy a következő választás szempontjából jóval nagyobb befolyása a lesz a nemzetközi kontextusnak. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Ami Caracasban történt, az azt üzeni, hogy Trumppal visszatért a vadnyugat. Az erő meg az érdek az, ami diktál a politikában. (...) Ebben a bizonytalan történelmi kontextusban a regnáló magyar miniszterelnök kártyái jól állnak. Ő az, aki mindenkivel, aki érdekviszonyok alapján mozog a világpolitikában - Kína, Oroszország, Amerika - legalább is beszélőviszonyban van. A kihívónak igazából még a gondolatait sem ismerjük a világpolitikáról.
G. Fodor ugyanakkor utalt arra, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök interjúja adott némi rálátást az ellenzéki oldal külpolitikai felfogására.
