dánia grönland air force one Kínai Népköztársaság donald trump oroszország

Trump kőkemény választ adott: „Grönland így vagy úgy, a miénk lesz”

2026. január 12. 06:59

Az amerikai elnök a tettekben hisz, nem a szavakban.

2026. január 12. 06:59
null

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén arra a kérdésre, hogy

 ellátogat-e Venezuelába, azt felelte, „azt hiszem, valamikor”. 

Egyben bejelentette, hogy valószínűleg január 13-án vagy 14-én találkozik Maria Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezetővel.

Donald Trump egy Grönlanddal kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, hogy 

„ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni.” „Grönland így vagy úgy, a miénk lesz”

 – tette hozzá.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ha az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre egy másik NATO-tagállammal szemben, az a NATO végét jelentené

A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

 

orwell-1985
2026. január 12. 09:33
Ami az eu elit teljes helyzetvakságára utal az az, hogy még mindig oroszország a fő ellenség, nem áll meg ha elfoglalja ukrajnát. amott meg a legerősebb szövetségesük le akar akasztani nemcsak dániátol (amely a háborús retorika miatt megérdemli), leakaszt a leltár szögéröl 2millió km2. na és most kedves leyen, frederiksen, merz, makron , starmer és még egy rakás gyáva szarházi, mit tesztek az rurópai határok sérthetetlenésge érdekében? a brit hadügyminiszternek nem jött meg még a kedve elrabolni trumpot is és jól megleckéztetni? amikor szerbiát bombázták és lecsatolták koszovót, arra nem gondolták, hogy a nemzetközi jog durva megsértése és az alaptalan bombázás utóbb lesújt eu-ra is. amint látható alaszkán megtörtént az aminek meg kellett történnie, a két nagyhatalom újraosztotta a világot. usa-nak közép és délamerika oroszoknak ukrajna. az eu meg az idióták nem tudnak kiszálni a süllyedő ukrán hajórol. látszik, hogy nem ukrajna a fontos hanem a zelenszki visszafizetése, bitcoin-ban
Hobby024
•••
2026. január 12. 09:32 Szerkesztve
Amikor mi EU tagként (jogosan) szuverenitást követelünk. Követeljük: Ne szóljanak bele a gazdaságpolitikánkba, ne diktáljanak milyen külpolitikát folytatunk, kit fogadunk be és kit nem stb. Mi (remélem nem sokáig) egy önként vállalt szövetség tagjai vagyunk. Azok az országok, akiket a béketeremtő fenyeget, szuverén országok. Nem kötöttek szövetséget az USA-val. Milyen jogon mondhatja nekik meg bárki hogyan éljenek, hogy öltözködjenek, kivel barátkozzanak? Ja! Ez csak a duma a 13-as IQ-nak? Nem az olaj, az ásványi anyagok, a földrajzi adottságok kellenek? Itt nincs szuverenitás? Nagyon furcsa fogalmai vannak a demokráciáról annak, aki nem emlékszik Pinochettre, nem emlékszik kik juttatták hattalomra a tálibokat, hogyan jutott hatalomra Kubában Batista és mit eredményezett az Arab- tavasz demokrácia exportja.
gyzoltan-2
2026. január 12. 09:26
Trump újnak tekinthető erőpolitikája félelmet és kétségeket generál, egyben rávilágít, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a "nagyok" sajátos játékának! E sajátos "játékban" a magyarság önálló érdekérvényesítéséről csak erős fenntartásokkal beszélhetünk..! Sajnos! -és csakis elméleti síkon, mert létezik egy kijózanító gyakorlat, mely maga a valóság..! Bevallom, hogy igazi rendszerkritikával élhetnék a Fidesz elméleti és gyakorolt gyakorlata vonatkozásban és mint már írtam is, ez sokkal súlyosabb kérdéseket vetne fel, mint amit a rendszerkegyenc, alkalmatlan és méltatlan Magyar Péter összetaknyolt, amit összehordtak neki..! De nem teszem, nem élhetek vele! -és vissza! Mint teszi ezt több hőbörgő is! Felelőtlenül, meggondolatlanul! -netán tudatos rosszindulatból, netán magyargyűlöletüknek engedve..?! "Minél rosszabb, annál jobb!"???! Márpedig ebben a kritikus háborús helyzetben kiütni Orbán kezéből a karmesteri pálcát, több mint bűn, HIBA! HIBA, Magyar Péterrel a rémálom! -és káosz!
jump-ing
•••
2026. január 12. 08:46 Szerkesztve
A nyugati vadgeciben Annyi gerinc sincs, hogy a kérdést pisztolypárbajjal döntse el Putyinnal.... A diktátorok már nem maguk intézik a dolgokat, inkább bábokat mozgatnak. Gondolom így kímélik a fogorvosukat... (ahhoz nincs merszük, hogy ott hagyják a fogukat)
