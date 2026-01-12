„1. Az USA abszolút megengedheti magának, hogy »ne szerezze meg Grönlandot«. Katonai bázisokat így is fent tud tartani, nincs komolyan vehető kínai vagy orosz veszély – ha valamiben túlnyomó az amerikai fölény, az az erőprojekció. Ásványkincsek? Biztos sok van, de mennyi a gazdaságosan kitermelhető? Nem tudjuk. Hajózási utak – fontos, de ld. fent, az USA flotta, légierő annyi bázist épít dán jóváhagyással is, amennyit akar.

2. »Nincs semmi ami megakadályozza«. Dehogy nincs – az USA-n belüli nagyon markáns ellenállás. A Pentagonban is, a CIA-ban is, a Kongresszusban is. Az elnök nem egyeduralkodó, és Trump egy ekkora koalícióval azért nem gondolom, hogy szembe menne. Még Venezuela ügyében is hezitált, a Rubio-frakció győzte meg. Egy dolog valamit mondani, másik a tett. Az amerikai kormányzat kevés dologban egységes, de Grönlandot a legtöbben nem akarják. (Katonailag egyébként tényleg nincs akadály.)