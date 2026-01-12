Ft
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pentagon cia grönland nato Donald Trump egyesült államok

Ha az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre egy másik NATO-tagállammal szemben, az a NATO végét jelentené

2026. január 12. 06:50

A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.

2026. január 12. 06:50
Demkó Attila
Demkó Attila
„1. Az USA abszolút megengedheti magának, hogy »ne szerezze meg Grönlandot«. Katonai bázisokat így is fent tud tartani, nincs komolyan vehető kínai vagy orosz veszély – ha valamiben túlnyomó az amerikai fölény, az az erőprojekció. Ásványkincsek? Biztos sok van, de mennyi a gazdaságosan kitermelhető? Nem tudjuk. Hajózási utak – fontos, de ld. fent, az USA flotta, légierő annyi bázist épít dán jóváhagyással is, amennyit akar.

2. »Nincs semmi ami megakadályozza«. Dehogy nincs – az USA-n belüli nagyon markáns ellenállás. A Pentagonban is, a CIA-ban is, a Kongresszusban is. Az elnök nem egyeduralkodó, és Trump egy ekkora koalícióval azért nem gondolom, hogy szembe menne. Még Venezuela ügyében is hezitált, a Rubio-frakció győzte meg. Egy dolog valamit mondani, másik a tett. Az amerikai kormányzat kevés dologban egységes, de Grönlandot a legtöbben nem akarják. (Katonailag egyébként tényleg nincs akadály.)

3. Ha a jogilag járható úton menne a dolog, a NATO nem sérülne  – függetlenség, és utána ha a grönlandi nép úgy dönt, társulás az USA-val. Trump bekerülne a történelembe – egy nagy siker fűződne a nevéhez.

De ha az USA katonai akciót hajtana végre egy másik NATO tagállammal szemben, az a NATO végét jelentené, mert Dánia biztosan legalább jelképesen ellenállna, és a grönlandi lakosság egy része is. Valamennyi vér biztosan folyna.  De bizalom teljesen megszűnne akkor is, ha nem lenne harc, és bizalom nélkül nincs NATO. Melyik NATO tagállam szakítana az USA-val? Franciaország, Spanyolország, de lehet Németország is. Megtehetnék, mert azért nincs a nyakukon az orosz kés, bármit is kommunikálnak. A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének, de az már nem a NATO lenne.

Trump bekerülne a történelembe – egy nagy kudarc fűződne a nevéhez. Ezzel pontosan tisztában van, ezért nem gondolom, hogy katonai megoldás lenne.”

Nyitóképen: dán hadihajók Grönland partjainál (Odd ANDERSEN / AFP)

 

ezredes-2
2026. január 12. 09:54
Attila, tudod mit? Támadjon és szerezze meg. A derék viking utódok, pedig könnyes szemmel nézik, majd, hogy, Nuuk-ra(Godthab) felhúzzák a csillagos sávos lobogót. Tudod, miért(is) legyen vége a nato-nak? Ha, másért nem is de, be lesz fogva az a mocsok, emberkedő pofája a nagyon hülye lengyeleknek, A bolha f..ng baltiaknak és az önfeladó-öngyilkos nyugati országoknak! Sőrensenék, meg 1 jót pecáznak addig, a Ferőer környéki-szardiniában gazdag-vizeken...
Abraxos
2026. január 12. 09:17
Szerintem meg 100% hogy annektálva lesz. Amit Trump eddig mondott az úgy is lett. Minden más csak porhintés. A NATO meg majd lenyeli. Lenyeli, mert rá van utalva az USA katonai erejére és hadi iparára.
ihavrilla
2026. január 12. 09:10
1974-ben is két Nato tagállam ment egymásnak Cipruson. Görögország és Törökország, mégsem lett vége a Natonak.
Chekke-Faint
2026. január 12. 09:04
Pedgi a NATO-nak meg kell szünnie. Nem védelmi szervezet, csak a nevében.
