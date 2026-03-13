Borbély Balázs Győri ETO NB I MTK FTC

„Nagyon átlagosak voltunk” – a kiesőjelölt ellen is botlott az ETO, elúszik a bajnoki cím?

2026. március 13. 22:57

Egy pont a megszerezhető hatból az utóbbi két bajnokin: ez még sokba kerülhet a győriek számára. Az ETO ugyan egy ponttal visszaelőzte a címvédő Fradit, de vesztett pontok tekintetében már rosszabbul áll. Az MTK viszont tovább menekül a kiesés elől.

A Győri ETO saját stadionjában gól nélküli döntetlent játszott pénteken az MTK-val a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójában. A hazai csapat az előző körben kikapott Zalaegerszegen, így elveszítette első helyét, a most megszerzett egy ponttal viszont ismét az élre állt, és egyelőre ott is marad, mert az Európa-liga nyolcaddöntőjében érdekelt Ferencváros mérkőzését későbbre halasztották a Puskás Akadémia ellen. Az MTK azzal a tudattal léphetett pályára, hogy ebben a fordulóban biztosan nem szorul kieső pozícióba, mivel előzőleg a 11. helyezett DVTK hazai pályán kikapott a sereghajtó Kazincbarcikától.

Zseljko Gavrics és az ETO nem bírt az MTK-val (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Meddő maradt az ETO mezőnyfölénye

A hazai csapat mezőnyfölényével telt el az első félidő, mely során alig akadt helyzet, sőt még kaput eltaláló kísérlet is. Az MTK szervezetten védekezett, a biztonságra helyezte a hangsúlyt, csak néha ment át ellenfele térfelére, a Győr támadásépítésében pedig sok volt a hiba, a pontatlanság és kevés a váratlan elem.

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Nagyobb nyomás alá helyezte a szünet után az MTK-t a Győr, de minél intenzívebben igyekezett támadni, annál jobban beszorította ellenfelét a kapuja elé,

így sok játékos tömörült kis helyen, kevés hely maradt tiszta helyzet kialakítására, a kreativitás pedig továbbra is hiányzott a hazaiak futballjából. Végül nem született gól a találkozón, noha a bajnokság során korábban a Győr idegenben 7-2-re, otthon 3-0-ra verte az MTK-t. Ezúttal meddő volt a fölénye, a fővárosi együttes pedig a hatékony védekezésével rászolgált az egy pontra. 

NÉMETH Hunor
A fegyelmezetten védekező MTK számára ez bravúrpont a javából (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az előző fordulóban is botló, Zalaegerszegen pontot sem szerző ETO így bár minimális előnnyel vezeti a tabellát, a vesztett pontok tekintetében már kétpontos hátrányban van az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárossal szemben, vagyis nehéz helyzetbe hozta magát hét fordulóval a bajnokság vége előtt. Ennek megfelelően a lefújást követően rendkívül csalódottan nyilatkozott a csapatkapitány Vitális Milán, elsősorban a csapat hatékonyságát hiányolva, Borbély Balázs ETO-edző viszont szokásához híven realista és önkritikus volt: 

Nagyon átlagosak voltunk, egész meccsen nem volt meg a megfelelő minőség, nem érdemeltünk győzelmet. Hatékonyságról pedig eleve nem is nagyon beszélhetünk, mert helyzetekig sem igen jutottunk el..."

A kiesés ellen menekülő MTK számára ez viszont bravúrpont a javából, főleg, hogy ezzel egy győzelemnyi távolságra ellépett a teljesen lezüllesztett, a Kazincbarcika után a fő kiesőjelöltté előlépő Diósgyőrtől.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

