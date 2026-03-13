Hová tud még süllyedni a DVTK?! Az újabb arcpirító égés után a miskolci drukkerek is a sereghajtó Barcikát éltették

S ha azt mondjuk az arcpirító pénteki blama nem győzte meg őket az ellenkezőjéről, akkor nagyon finoman fogalmazunk. A történelmi, 0–4-es égés után (a sereghajtó Barcika ti. először lőtt négyet rövidke NB I-es története során) a DVTK közösségi oldalára záporozó kommentekből szemezgettünk a teljesség igénye nélkül:

Gratulálok Nektek! Örökre beírtátok magatokat a DVTK történelmébe. Büszkék lehettek magatokra!

Kovácsék megfosztották a DVTK-t a saját arculatától, identitásától és helyette létesítettek egy Újpest II-t. Ami jelenleg zajlik Diósgyőrben az a klub több mint 100 éves történelmének, hagyományainak a semmibevétele...

Jó szórakozást kívánunk a másodosztályhoz! Számít ha ott vagy!

A maradék meccsen szerintem játszon egy DVTK szurkolók “all-star” csapat, ugyan az eredmény nem lenne jobb, de bennük legalább látnánk a diósgyőri szívet a pályán…

Ferencvárosi szurkolóként írom,hogy nem ezt érdemelnék a DVTK szurkolói! Remélem maradtok az NB 1 -ben! De gyökeres változásokra van szükség mind a keret és mind a vezetés tekintetében!

Ezen felül szakmai érdekesség egyébként, hogy a harmadik kazincbarcikai gólt szerző Nyíri Vince a szezon egyik legnagyobb gólját lőtte, az pedig