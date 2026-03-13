DVTK Kazincbarcika NB I

Hová tud még süllyedni a DVTK?! Az újabb arcpirító égés után a miskolci drukkerek is a sereghajtó Barcikát éltették

2026. március 13. 20:24

Miskolcon írt történelmet az NB I-ben először négyet rúgó Kazincbarcika. A DVTK drukkerei kínjukban már csak nevetni tudnak...

2026. március 13. 20:24
Az NB I 26. fordulójának borsodi kiesési derbijén a hazai pályán játszó Diósgyőr bűnrossz játékkal egy sima négyest kapott a tök utolsó Kazincbarcikától, ezzel továbbra is mindkét csapat a vonal alatt áll. A borzalmas állapotban lévő DVTK éppen a múlt héten váltott edzőt – a párját ritkító módon a klubtörténet során harmadszor is kirúgott Vladimir Radenkovics utódja Nebojsa Vignjevics lett –, ám a másik szerb debütálása pocsékabbra nem is sikeredhetett volna: a miskolci csapatot úgy verte tönkre az NB I-ben 25 kör után 14 ponttal és –31-es gólkülönbséggel álló rivális, hogy a DVTK alapesetben legjobbja, Lamin Colley az első félidőben Karlo Sentic potyagólja után ziccert rontott, a hajrában összehozott egy teljesen felesleges tizenegyest, a fordulás után pedig villámgyorsan kiállíttatta magát.

RADENKOVIC, Vladimir DVTK
Vladimir Radenkovics újbóli elküldése után sem lett jobb a helyzet a DVTK-nál – sőt... (Fotó: MTI/Vajda János)

Minekutána a szezon előtt kinevezett DVTK-sportigazgató, az exújpesti Kovács Zoltán miskolci regnálása alatt gyakorlatilag az összes elérhető, jelenleg vagy valaha lila-fehér kapcsolattal rendelkező embert Diósgyőrbe hozta – a klubvezetéssel együtt ellene is tüntetnek a meccseket jó ideje bojkottáló DVTK-ultrák –, a drukkerek eleve kétkedve fogadták Vignjevics kinevezését.

S ha azt mondjuk az arcpirító pénteki blama nem győzte meg őket az ellenkezőjéről, akkor nagyon finoman fogalmazunk. A történelmi, 0–4-es égés után (a sereghajtó Barcika ti. először lőtt négyet rövidke NB I-es története során) a DVTK közösségi oldalára záporozó kommentekből szemezgettünk a teljesség igénye nélkül:

  • Gratulálok Nektek! Örökre beírtátok magatokat a DVTK történelmébe. Büszkék lehettek magatokra!
  • Kovácsék megfosztották a DVTK-t a saját arculatától, identitásától és helyette létesítettek egy Újpest II-t. Ami jelenleg zajlik Diósgyőrben az a klub több mint 100 éves történelmének, hagyományainak a semmibevétele...
  • Jó szórakozást kívánunk a másodosztályhoz! Számít ha ott vagy!
  • A maradék meccsen szerintem játszon egy DVTK szurkolók “all-star” csapat, ugyan az eredmény nem lenne jobb, de bennük legalább látnánk a diósgyőri szívet a pályán…
  • Ferencvárosi szurkolóként írom,hogy nem ezt érdemelnék a DVTK szurkolói! Remélem maradtok az NB 1 -ben! De gyökeres változásokra van szükség mind a keret és mind a vezetés tekintetében!

Ezen felül szakmai érdekesség egyébként, hogy a harmadik kazincbarcikai gólt szerző Nyíri Vince a szezon egyik legnagyobb gólját lőtte, az pedig 

külön kuriózum, hogy a meccs végén a két tábor együtt ünnepelte a vendégcsapatot: a látottak hatására még a bojkott ellenére kilátogató néhány száz önsrorsrontó miskolci drukker is a Barcikát éltette kínjában...

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

* * * 

