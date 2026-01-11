Ft
lars klingbeil dánia grönland Donald Trump egyesült államok

A németek bejelentették, mit tehet és mit nem tehet meg az Egyesült Államok

2026. január 11. 13:00

A nyúl viszi a puskát, az a kérdés, hogy meddig.

2026. január 11. 13:00
null

Grönland jövőjét Grönlandnak és Dániának kell eldöntenie, az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot és a területi szuverenitást – jelentette ki Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter vasárnap, mielőtt Washingtonba utazott.

„Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és Grönland dönthet”

– mondta Kingbeil, aki egyben a német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke is.

A nemzetközi jog alapelvei, mint például a területi szuverenitás és egység tiszteletben tartása, mindenkire vonatkoznak, „beleértve az Egyesült Államokat is” – hangsúlyozta.

„A NATO szövetségeseiként együtt növeljük a biztonságot az Északi-sarkvidéken, nem pedig egymással szemben” 

– tette hozzá.

Grönland, amelynek lakossága kevesebb mint 57 ezer fő, és területének mintegy négyötöde jéggel borított, nagyrészt autonóm, de hivatalosan a NATO-tag Dán Királyság része.

Az Egyesült Államok több ország pénzügyminiszterét meghívta Washingtonba, hogy megvitassák a kiemelten fontos nyersanyagokhoz való hozzáférést.

Klingbeil már korábban jelezte, hogy a tárgyalások során szóba kerülnek az Egyesült Államok grönlandi törekvései is.

Donald Trump amerikai elnök a Grönland fölötti ellenőrzés megszerzésének szükségességét indokolva többször hivatkozott a térség stratégiai jelentőségére

 és az orosz és kínai hajók közelmúltbeli jelenlétére. Nem zárta ki emellett a katonai eszközöket és a gazdasági kényszer alkalmazását sem. „Szeretnék egyezséget kötni, tudják, a könnyebb úton, de ha nem sikerül a könnyebb úton, akkor a nehezebb úton fogjuk megtenni” – hangoztatta pénteken újságíróknak.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

massivement5
2026. január 11. 15:56
Megjöttek a magyar putyinisták, a vörös csillag, a kádárizmus, a Szovjetunió és a Sztálin-szobrok nagy rajongói.
polárüveg
2026. január 11. 15:50
Alkancellár úr, és mi a helyzet az Északi Áramlattal? Ha esetleg nem ébredtek volna még fel, és alvajáróként nyilatkozgatna, a magam részéről egy jó erős dupla kávét szívesen felajánlok ébresztőnek.
cirmos
2026. január 11. 15:38
nehéz lesz a fidesznek a békével kampányolni! de nem is kell, mert az összes békepárti alig várja, hogy újabb háború legyen!
borsos-2
2026. január 11. 15:35
Ha jól figyelünk, látszik a folytonosság. Az USA a saját területén kezdve elindított egy olyan szellemi leépítő hadjáratot, ami a BLM, az LMNOPQ, a woke szarságok elterjesztésével és Európára erőltetésével kinyírta au EU-t. Az USA a központi irányítása miatt hamarabb és fájdalom mentesebben tud visszakozni a libsi fostengerből és az így szerzett előnyével élve azt tesz a világgal, amit akar. Mire Európa erőt tudna felmutatni az offenzív Amerikai terjeszkedéssel szemben, addigra az már le is zárul. Európa totális vereségével....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!