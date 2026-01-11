A németek bejelentették, mit tehet és mit nem tehet meg az Egyesült Államok

Grönland jövőjét Grönlandnak és Dániának kell eldöntenie, az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot és a területi szuverenitást – jelentette ki Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter vasárnap, mielőtt Washingtonba utazott.

„Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és Grönland dönthet”

– mondta Kingbeil, aki egyben a német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke is.