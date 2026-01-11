Trump nem kegyelmez: Szíriára is lecsapott az amerikai hadsereg

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén

az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy

az Egyesült Államok „kiterjeszti” a szíriai kormány támogatását,

és üdvözli a közel-keleti ország „történelmi átalakulását”.