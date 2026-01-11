Ft
Donald Trump akció iszlám állam egyesült államok Szíria

Trump nem kegyelmez: Szíriára is lecsapott az amerikai hadsereg

2026. január 11. 06:22

Megtorló akció indult.

2026. január 11. 06:22
null

Az Egyesült Államok újabb légicsapást intézett Szíriában az Iszlám Állam ellen szombaton – közölte az amerikai Központi Parancsnokság (USCENTCOM).

A bejelentés szerint 

az amerikai művelet az Iszlám Állam terrorszervezet több célpontja ellen irányult újabb megtorló akcióként 

az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén

 az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy

 az Egyesült Államok „kiterjeszti” a szíriai kormány támogatását,

 és üdvözli a közel-keleti ország „történelmi átalakulását”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. Készítette: Robert Ghement, tulajdonos: MTI/MTVA

Hobby024
2026. január 11. 09:15
Kurva érdekes, hogy az USA békemissziói mindíg oda irányulnak, ahol mindent eláztat az olaj. A varázsszó demokrácia export. A nép nyakán itt mindenütt diktátorok ülnek ! Irak, Irán, Szíria, Venezuela a Gáza alatti mérhetetlen gázmező. Most Venezuele, holnap Gröland, holnapután Nigéria és ha belefér, atommal a világot fenyegető Irán.
Halder_1899
2026. január 11. 09:09
Amúgy voltam ott többször, messze legfejlettebb és legnyugodtabb állam volt. Nem volt európai demokrácia, de ott annyi féle népcsoport és vallás élt együtt, másként nem is ment volna az együtt tartás. BÉKÉBEN ÉLTEK egymás mellett muszlimok és keresztények, egyedül ott, máshol nem. Itt volt messze magasabb szintű élet, szemben a térségbeli többi állammal. Ezt (IS) teljes szétzúzta a nyugat. A pokol jött el, mint a többi helyen, de válszeg ez is volt a cél, Izrael államra kicsit is veszélyt jelentő államok, mind eltűntek a káoszban, vannak véletlenek....
Halder_1899
2026. január 11. 09:04
Most már tényleg járt neki a béke Nobel-díj.
B_kanya
2026. január 11. 08:52
UpSalute 2026. január 11. 07:46 " az Iszlám Állam az iráni rezsimmel meg akarja öletni." Mondjuk nem emlékszem a daesh által Izrael és érdekeltségei ellen elkövetett támadásra... Meg hát al-dzsoláni épp amerikai katonák kivégzésében is benne volt (hogy miért voltak épp ott azok az amcsik, az is kérdés).
