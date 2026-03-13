A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott a tárgyaláson:

Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni.

Mint ismert, 2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek. A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt.”

Nyitókép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt