„Ha van vére noÁrnak…” – újabb üzenetet kapott Molnár Áron a profi MMA-harcostól
A „színész” eddig nem reagált a kihívásra.
Mindent bevetnek.
„Azt már megszokhattuk, hogy az RTL jól fizetett sztárjai állandóan hergelnek a kormány ellen. A megszokott véresszájú figurák – Molnár Áron, Nagy Ervin és Vályi Pista – mellett megjelent egy régi harcos is, Árpa Attila.
A színész, rendező tőle szokatlan módon állt bele a kormányba. A Facebook-oldalára kitett egy képet, amivel bebizonyította, hogy ő is beállt a háborúpárti RTL-es hergelők közé.
Egy kis adalék a fröcsögő, magát humorosnak és főként hitelesnek gondoló színész megítéléséhez. Árpa Attila 2018 óta szervezett a lakásán olyan összejöveteleket, ahol vendégeivel közösen drogoztak, elmondásuk szerint azért, hogy közösen ihletet meríthessenek. Beszélgetéseikben a kokaint kódnéven forgatókönyvnek nevezték.
A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott a tárgyaláson:
Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni.
Mint ismert, 2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek. A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt.”
Nyitókép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt