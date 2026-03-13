Ft
03. 13.
péntek
facebook instagram twitter linkedin youtube
molnár áron nagy ervin árpa attila fővárosi főügyészség rtl színész

Árpa Attila durván beszólt Orbánéknak, akcióban az RTL-es különítmény

2026. március 13. 05:55

Mindent bevetnek.

2026. március 13. 05:55
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt már megszokhattuk, hogy az RTL jól fizetett sztárjai állandóan hergelnek a kormány ellen. A megszokott véresszájú figurák – Molnár Áron, Nagy Ervin és Vályi Pista – mellett megjelent egy régi harcos is, Árpa Attila.

A színész, rendező tőle szokatlan módon állt bele a kormányba. A Facebook-oldalára kitett egy képet, amivel bebizonyította, hogy ő is beállt a háborúpárti RTL-es hergelők közé.

Egy kis adalék a fröcsögő, magát humorosnak és főként hitelesnek  gondoló színész megítéléséhez. Árpa Attila 2018 óta szervezett a lakásán olyan összejöveteleket, ahol vendégeivel közösen drogoztak, elmondásuk szerint azért, hogy közösen ihletet meríthessenek. Beszélgetéseikben a kokaint kódnéven forgatókönyvnek nevezték. 

A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott a tárgyaláson:

Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni.

Mint ismert, 2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek. A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt.”

Nyitókép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

 

Szuperszig
2026. március 13. 08:47
Ez is zibu? Vagy csak simán pedó?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 13. 08:26
A drogosok mennybemenetele tart még vagy harminc napig.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. március 13. 07:54
Többségében a "Magyar-Péter", Tv-t nézem, hallgatom, annyira lenyűgöző..! -persze, persze, van aki RTL-nek ismeri... Az a végtelen előnye, hogy a példa ébren tartja a gondolatot, a vágyat, mi lehetne, ha a magyarságnak is juthatna egy ilyen elkötelezett, pártos csatornája... -jó-jó, persze vannak magyar-vonatkozású betétek egyes Tv csatornáknál, kínosan ügyelve a szűkre-szabott korlátokra..! No, de az RTL, Magyar Péter magán Tv-je, az az igazi! Nincs az a zseni, ki felülmúlhatná a mindent tudó, mindenre megoldást találó Magyar Pétert..! A bolsevik-zsidó hagyományoknak megfelelően felejtve az SZDSZ-MSZP-Gyurcsány együttműködés áldásos múltja, melyet, most, Magyar Péter szerepeltetésével óhajtják visszahozni.., a feltételek adottak..! Beérett az oktatás jelmondata: "Minél rosszabb, annál jobb!" A bölcs, tapasztalt, kritikus, a liberalizmussal átitatott gondolkodó fiatalságunkra számítani lehet, mert a "fehér foltjaik" még előttük is takarásban vannak, Jákob báránybőrével!
Válasz erre
2
0
szilvarozsa
2026. március 13. 07:32
Zselé - Magyarellenes Péter - Árpa ... Erősíti a forgatókönyves vonalat.
Válasz erre
3
0
