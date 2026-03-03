Kiderült, miért Tom Cruise a hollywoodi rendezők álma – szivárognak a részletek, kasszasikernek ígérkezik a Top Gun 3

Oscar-díjat kapott Tom Cruise
A színész nagy sikert aratott megható köszönőbeszédével.
Az amerikai akcióhős ismét magára öltheti Pete Maverick Mitchell szerepét a Top Gun 3-ban! A forgatás előtt kiderült, miért igazán népszerű a rendezők körében Tom Cruise.
Hivatalos: a Paramount Pictures megerősítette, hogy idén ismét mozikba kerül az 1986-os Top Gun. A 40. jubileumra való visszatérés 2026. május 13-án indul, szinte napra pontosan az eredeti, 1986. május 16-i premier évfordulóján – ezzel is szeretnék tesztelni a közönséget és fokozni a várakozást a készülő folytatás előtt.
A Tony Scott rendezte Top Gun valódi kultuszfilmmé válása is ösztönözte a Tom Cruise főszereplésével 2022-re elkészült Top Gun: Maverick című folytatás elkészültét – a négy évvel ezelőtti kirobbanó siker pedig újabb epizódért kiált. A kreatív csapat gőzerővel dolgozik a Top Gun 3 filmötletén, és annyit megígértek, erre most nem kell újabb 36 évet várni.
Sajtóhírek szerint a film leghamarabb 2028-ban kerülhet a mozikba, a várakozás azért is egyre nagyobb, mert az előző rész világszerte több mint 1,4 milliárd dolláros bevételt hozott – és ettől is hasonló kasszasikert várnak az alkotók. A rendező, Joseph Kosinski azt már leleplezte, hogy a főszereplő, Pete Maverick Mitchell egzisztenciális válsága lesz a film központi témája, de a folytatást illetően másról egyelőre nem beszélt. Nem szerette volna, ha minden részlet kiderül, ám annyit elárult, hogy jó úton járnak alkotótársaival.
„Úgy gondolom, megtaláltuk a megfelelő módját, hogy folytassuk a történetet. Valójában a főhős egzisztenciális válsága bontakozik ki benne, és ez túl nagy feladatot jelent Maverick számára. Azt azonban hangsúlyozom, csak akkor vágunk neki a film elkészítésének, ha úgy érezzük, hogy van egy igazán erős történetünk” – erősítette meg Kosinski.
A Top Gun 3 természetesen elképzelhetetlen Tom Cruise nélkül, nem is kellett sokáig győzködni, gyorsan elkötelezte magát a folytatásra a népszerű amerikai csillag, aki a rendezők álmának számít Hollywoodban. Nem csak a rengeteg rajongó és Joseph Kosinski ragaszkodik hozzá, de több, korábbi filmjének rendezője is szép emlékeket őriz a közös munkáról.
Cameron Crowe a
című filmeken dolgozott együtt az amerikai színésszel, aki a felkészültségével maradandó benyomást tett rá. A rendező úgy emlékszik, Tom Cruise a forgatás alatt végig elkötelezett, részletekre odafigyelő munkatársként dolgozott, hozzáállása alapján elnyerhetné Hollywood legprofibb előadóművésze címet. Crowe szerint a filmsztár nemcsak a saját párbeszédeit ismeri, hanem mindenki másét is! Tom Cruise számára a mozi nem csak egy munka, hanem egy mindent elsöprő szenvedély.
„Tom Cruise nem rendező, és ezt rendszeresen hangoztatja is. Pontosan ezért bízik teljes mértékben azokban a rendezőkben, akikkel dolgozik. Inspiráló vele alkotni, nyitott az új ötletekre és remekül beépíti a karaktereibe.
Megérti, átlátja és ismeri mindenki szerepét, bátran fordulhat hozzá az egész csapat. Ez a legfőbb oka, hogy a filmesek szeretnek vele dolgozni.
Szórakoztatóvá teszi a munkafolyamatot” – magyarázta Crowe.
A vele dolgozó stáb tagjai Tom Cruise zene iránti elkötelezettségét is kiemelik, amely kulcsfontosságú adalékot jelent a kreatív energiái felszínre töréséhez. A Vanilla Sky alatt például óriási szerepe volt a zenének az alakításaiban.
„Tom zenére szeret játszani. Felteszi a Radiohead OK Computer című számát, és előad egy jelenetet. Hatalmas zenerajongó. A Vanilla Sky filmzenéje például tele volt olyan dalokkal, amelyeket mindannyian szerettünk, a teljes stáb reakcióin érezhető volt a pozitív hangulat. Hatalmas különbséget jelentett, valóban felemelő volt ilyen közegben létrehozni a jeleneteket” – emlékezett vissza Cameron Crowe.
A rendező azt is elmesélte, hogy ez a módszer azonban nem mindenkinél vált be: Philip Seymour Hoffman egyáltalán nem reagált jól a felvételek során. „Az első napon betettem az I Wanna Be Your Dog című számot a forgatáson, feltételezve, hogy mindenkinek tetszik így dolgozni. Hoffman azonnal leállította. »Miért gondolod, hogy ez a zene jobb, mint ami a fejemben megy?«” – mosolygott Crowe, aki többet nem indított el dalt a forgatás alatt.
Fotó: Angela Weiss/AFP