Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tom Cruise színész Hollywood

Kiderült, miért Tom Cruise a hollywoodi rendezők álma – szivárognak a részletek, kasszasikernek ígérkezik a Top Gun 3

2026. március 03. 11:39

Az amerikai akcióhős ismét magára öltheti Pete Maverick Mitchell szerepét a Top Gun 3-ban! A forgatás előtt kiderült, miért igazán népszerű a rendezők körében Tom Cruise.

2026. március 03. 11:39
null
Szabó Péter

Hivatalos: a Paramount Pictures megerősítette, hogy idén ismét mozikba kerül az 1986-os Top Gun. A 40. jubileumra való visszatérés 2026. május 13-án indul, szinte napra pontosan az eredeti, 1986. május 16-i premier évfordulóján – ezzel is szeretnék tesztelni a közönséget és fokozni a várakozást a készülő folytatás előtt.

A Tony Scott rendezte Top Gun valódi kultuszfilmmé válása is ösztönözte a Tom Cruise főszereplésével 2022-re elkészült Top Gun: Maverick című folytatás elkészültét – a négy évvel ezelőtti kirobbanó siker pedig újabb epizódért kiált. A kreatív csapat gőzerővel dolgozik a Top Gun 3 filmötletén, és annyit megígértek, erre most nem kell újabb 36 évet várni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron
Tom Cruise
Tom Cruise újabb nagy dobásra készül: jön a Top Gun 3
Fotó: Jung Yeon-Je/AFP

Sajtóhírek szerint a film leghamarabb 2028-ban kerülhet a mozikba, a várakozás azért is egyre nagyobb, mert az előző rész világszerte több mint 1,4 milliárd dolláros bevételt hozott – és ettől is hasonló kasszasikert várnak az alkotók. A rendező, Joseph Kosinski azt már leleplezte, hogy a főszereplő, Pete Maverick Mitchell egzisztenciális válsága lesz a film központi témája, de a folytatást illetően másról egyelőre nem beszélt. Nem szerette volna, ha minden részlet kiderül, ám annyit elárult, hogy jó úton járnak alkotótársaival.

„Úgy gondolom, megtaláltuk a megfelelő módját, hogy folytassuk a történetet. Valójában a főhős egzisztenciális válsága bontakozik ki benne, és ez túl nagy feladatot jelent Maverick számára. Azt azonban hangsúlyozom, csak akkor vágunk neki a film elkészítésének, ha úgy érezzük, hogy van egy igazán erős történetünk” erősítette meg Kosinski.

Ezt is ajánljuk a témában

Tom Cruise mindent tud a forgatáson – még a többiek szövegét is

A Top Gun 3 természetesen elképzelhetetlen Tom Cruise nélkül, nem is kellett sokáig győzködni, gyorsan elkötelezte magát a folytatásra a népszerű amerikai csillag, aki a rendezők álmának számít Hollywoodban. Nem csak a rengeteg rajongó és Joseph Kosinski ragaszkodik hozzá, de több, korábbi filmjének rendezője is szép emlékeket őriz a közös munkáról.

Cameron Crowe a

  • Jerry Maguire és a
  • Vanilla Sky

című filmeken dolgozott együtt az amerikai színésszel, aki a felkészültségével maradandó benyomást tett rá. A rendező úgy emlékszik, Tom Cruise a forgatás alatt végig elkötelezett, részletekre odafigyelő munkatársként dolgozott, hozzáállása alapján elnyerhetné Hollywood legprofibb előadóművésze címet. Crowe szerint a filmsztár nemcsak a saját párbeszédeit ismeri, hanem mindenki másét is! Tom Cruise számára a mozi nem csak egy munka, hanem egy mindent elsöprő szenvedély.

„Tom Cruise nem rendező, és ezt rendszeresen hangoztatja is. Pontosan ezért bízik teljes mértékben azokban a rendezőkben, akikkel dolgozik. Inspiráló vele alkotni, nyitott az új ötletekre és remekül beépíti a karaktereibe.

Megérti, átlátja és ismeri mindenki szerepét, bátran fordulhat hozzá az egész csapat. Ez a legfőbb oka, hogy a filmesek szeretnek vele dolgozni.

Szórakoztatóvá teszi a munkafolyamatot” – magyarázta Crowe.

Ezt is ajánljuk a témában

Tom Cruise, a rendezők álma

A vele dolgozó stáb tagjai Tom Cruise zene iránti elkötelezettségét is kiemelik, amely kulcsfontosságú adalékot jelent a kreatív energiái felszínre töréséhez. A Vanilla Sky alatt például óriási szerepe volt a zenének az alakításaiban.

„Tom zenére szeret játszani. Felteszi a Radiohead OK Computer című számát, és előad egy jelenetet. Hatalmas zenerajongó. A Vanilla Sky filmzenéje például tele volt olyan dalokkal, amelyeket mindannyian szerettünk, a teljes stáb reakcióin érezhető volt a pozitív hangulat. Hatalmas különbséget jelentett, valóban felemelő volt ilyen közegben létrehozni a jeleneteket” – emlékezett vissza Cameron Crowe.

A rendező azt is elmesélte, hogy ez a módszer azonban nem mindenkinél vált be: Philip Seymour Hoffman egyáltalán nem reagált jól a felvételek során. „Az első napon betettem az I Wanna Be Your Dog című számot a forgatáson, feltételezve, hogy mindenkinek tetszik így dolgozni. Hoffman azonnal leállította. »Miért gondolod, hogy ez a zene jobb, mint ami a fejemben megy?«” – mosolygott Crowe, aki többet nem indított el dalt a forgatás alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Angela Weiss/AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. március 03. 13:51
Szerintem az első hihetetlenül gagyi volt, pedig igen széles az érdeklődési spektrumom. Ez amerikaiaknak biztos nagyon frankó volt, de én untam. A másodikról ezért nincs is infóm, de az is hasonló lehetett.
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2026. március 03. 13:17
Top gun? Az installáció csak bèna , haditengerészeti reklám volt. A folytatás kifejezetten gyenge, alapvető filmes hibákkal. Minek harmadik?
Válasz erre
1
0
europész
2026. március 03. 12:46
Szep volt jo volt.De most mar egy kiegett idosodo szinesznek nez ki.Aztan az lenne jobb ha olyan szereposztast biznanak ra ami a korahoz jobban illik mint az eltulzott fiatalnak tuno de mar letunobe levo szinesz vergodese. Nem jo ha vissza akarjak allitani a korat huszonevesnek.Furcsa szerepei lesznek ha ezen az uton ragad meg.
Válasz erre
0
0
faramuci
2026. március 03. 12:04
A woke,lmbtq Hollywood átka.....a legfiatalabb masculin akcióhőseik is elkerülték az 50-et,utánpótlás nincs is a láthatáron ,mindenki transz cicafiú a szóbajöhető korosztályban. Visszamegyünk a végén az ókorba és ismét "férfiak" játszák majd a női szerepeket is (sajnos hitelesebben ,mint a született nők)😶
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!