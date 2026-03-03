Kiderült, miért Tom Cruise a hollywoodi rendezők álma – szivárognak a részletek, kasszasikernek ígérkezik a Top Gun 3

Tom Cruise, a rendezők álma

A vele dolgozó stáb tagjai Tom Cruise zene iránti elkötelezettségét is kiemelik, amely kulcsfontosságú adalékot jelent a kreatív energiái felszínre töréséhez. A Vanilla Sky alatt például óriási szerepe volt a zenének az alakításaiban.

„Tom zenére szeret játszani. Felteszi a Radiohead OK Computer című számát, és előad egy jelenetet. Hatalmas zenerajongó. A Vanilla Sky filmzenéje például tele volt olyan dalokkal, amelyeket mindannyian szerettünk, a teljes stáb reakcióin érezhető volt a pozitív hangulat. Hatalmas különbséget jelentett, valóban felemelő volt ilyen közegben létrehozni a jeleneteket” – emlékezett vissza Cameron Crowe.

A rendező azt is elmesélte, hogy ez a módszer azonban nem mindenkinél vált be: Philip Seymour Hoffman egyáltalán nem reagált jól a felvételek során. „Az első napon betettem az I Wanna Be Your Dog című számot a forgatáson, feltételezve, hogy mindenkinek tetszik így dolgozni. Hoffman azonnal leállította. »Miért gondolod, hogy ez a zene jobb, mint ami a fejemben megy?«” – mosolygott Crowe, aki többet nem indított el dalt a forgatás alatt.