Tom Cruise-nak is elege lett Londonból: elköltözött a 16 milliárd forintot élő luxusvillájából a romló közbiztonság miatt

A hollywoodi sztár korábban szívesen sétált és futott a közeli Hyde Parkban, ám úgy látta, Knightsbridge az elmúlt egy-két évben látványos hanyatlásnak indult.
Már a világsztárokat sem kíméli London közbiztonságának látványos romlása. Tom Cruise elhagyta londoni, Knightsbridge-ben található luxuslakását, miután a környéken egymást követték az egyre súlyosabb bűncselekmények – írta meg a The Telegraph, amelyet a hirado.hu szemlézett.
A színész alkalmi használatban lévő ingatlana mintegy 35 millió fontot ér, ami
mai árfolyamon nagyjából 15–16 milliárd forintnak felel meg.
A döntés közvetlen előzménye egy január 20-án történt nappali rablás volt: kalapácsokkal és machetékkel felfegyverzett motorosok támadták meg a Knightsbridge egyik ikonikus épületének földszintjén működő Bucherer Rolex üzletet. A támadók több százezer font értékű luxusórával menekültek el, miközben a biztonsági őrök tehetetlennek bizonyultak. Bár a rendőrség nyomozást indított, eddig senkit nem vettek őrizetbe.
Az eset ráadásul nem elszigetelt.
Néhány héttel korábban egy autóval hajtottak bele a Harrods közelében található Loro Piana luxusüzletbe, ahonnan ruhákat és táskákat zsákmányoltak a támadók, majd még a hatóságok kiérkezése előtt eltűntek.
A Daily Mail értesülései szerint a színészhez közel álló forrás úgy fogalmazott: Cruise-t különösen megrázta az üzlet elleni brutális támadás, amely szerinte világosan megmutatta, mennyire meggyengült a biztonság még a többmillió fontos ingatlanok környékén is. A hollywoodi sztár korábban szívesen sétált és futott a közeli Hyde Parkban, ám úgy látta, Knightsbridge az elmúlt egy-két évben látványos hanyatlásnak indult.
Knightsbridge London egyik legelőkelőbb városrésze, ahol a csillogás, a luxus és az extrém ingatlanárak mellett a kiemelt biztonság eddig alapelvárásnak számított. A közelmúlt eseményei azonban egyre több hírességet késztetnek újragondolásra – Tom Cruise pedig végül úgy döntött, inkább máshol keresi a nyugalmat.
