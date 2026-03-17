emmanuel macron egyesült államok washington donald trump

Trump teljesen kiborult a NATO-tagországokra, és belengette, hogy akár ki is léphetnek a szövetségből

Szerinte a NATO „ostoba hibát” követ el azzal, hogy nem áll határozottabban az Egyesült Államok mellé.

null

Donald Trump élesen bírálta a NATO-tagállamokat a Szent Patrik-napi sajtótájékoztatóján, és azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a szövetségből – számolt be az Index.

Az amerikai elnök szerint a legtöbb szövetséges nem hajlandó részt venni az Irán elleni konfliktusban, ami szerinte komoly kérdéseket vet fel a NATO működésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: miközben az Egyesült Államok megvédi partnereit, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

ők semmit nem tesznek értünk, különösen a szükség idején”.

Trump hangsúlyozta, hogy Washington „nem szorul senki segítségére”, ugyanakkor az iráni helyzetet a szövetség számára „nagy tesztnek” nevezte. Szerinte a NATO „ostoba hibát” követ el azzal, hogy nem áll határozottabban az Egyesült Államok mellé.

Akár egyoldalúan is dönthetne a kilépésről

Az elnök a tagság jövőjéről is beszélt: bár konkrét kilépési tervről nem számolt be, jelezte, hogy nincs megelégedve a jelenlegi helyzettel, és akár egyoldalúan is dönthetne a kilépésről. A sajtótájékoztatón Trump más vezetőket is kritizált: bírálta Keir Starmer döntéseit, és odaszúrt Emmanuel Macronnek is. Emellett Ukrajnáról szólva kiemelte, hogy 

amerikai segítség nélkül az ország „egy napig sem bírta volna”.

Trump szerint az iráni konfliktus hamarosan lezárulhat, és ezzel együtt az energiaárak is csökkenésnek indulhatnak.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. március 17. 21:01
Erre várok, de sajnos nem fogja megtenni...
socialismo-e-muerte
2026. március 17. 20:48
Volt egy kiváló gondolkodó - David Graeber - akit kirúgtak a Yale egyetemről, mert nem volt Cancel Culture konform. Sajnos a gondolkodó elhunyt a kovid alatt. De a könyvei megmaradtak. Az egyik ilyen az Adósság 5000 éves története (Debt and the first 5000 years). A szerző ebben taglalja a hitel és a kölcsön különbségeit, a kamat mibenlétét, s hogy mi is fedezi ezen konstrukciókat. A szokásjog. A valamiért valamit elv. A pénz mint olyan nem szerepel itt, sem az arany. Van a földműves akinek földjei és kukoricája van. Van az állattartó akinek jószágai vannak. A kukoricát könnyű (tehát olcsó) tárolni, a húst nem. Nem lehet mindíg olcsó kukoricát enni. Ezért kell a jószágtartónak kukorica akkor is amikor nincs betakarítás. A földműves tud adni kukoricát és ennek fejében húst kapni, aminek magasabb értéke van. A jószágtartó igéri, hogy visszaadja a kukorica értékét húsban. A hízlalási idő miatt ez mindíg egy picit több hús mint kukorica. Ezért létezik a mondás: Több nap mint kolbász.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:47
»survivor 2026. március 17. 20:11 soci- mue Fegyvert eladni NEM kell NATO.... GONDOLKOZZ..« Hallottad már a “STANAG” kifejezést? A fegyveripari közöspiac egyik premisszája. Ebből származik pl. az ú.n. “NATO kaliber”, ami egy “NATO standard”.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:41
Mindjárt értelmet nyer Ugrálna NaTo tagsága. Van kedvöd harcúni? Gyüssz a NaTo-ba? Ha nincs kedvöd, akkó eriggyé innend!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!