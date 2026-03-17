Trump teljesen kiborult a NATO-tagországokra, és belengette, hogy akár ki is léphetnek a szövetségből

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Szerinte a NATO „ostoba hibát” követ el azzal, hogy nem áll határozottabban az Egyesült Államok mellé.
Donald Trump élesen bírálta a NATO-tagállamokat a Szent Patrik-napi sajtótájékoztatóján, és azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a szövetségből – számolt be az Index.
Az amerikai elnök szerint a legtöbb szövetséges nem hajlandó részt venni az Irán elleni konfliktusban, ami szerinte komoly kérdéseket vet fel a NATO működésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: miközben az Egyesült Államok megvédi partnereit,
ők semmit nem tesznek értünk, különösen a szükség idején”.
Trump hangsúlyozta, hogy Washington „nem szorul senki segítségére”, ugyanakkor az iráni helyzetet a szövetség számára „nagy tesztnek” nevezte. Szerinte a NATO „ostoba hibát” követ el azzal, hogy nem áll határozottabban az Egyesült Államok mellé.
Az elnök a tagság jövőjéről is beszélt: bár konkrét kilépési tervről nem számolt be, jelezte, hogy nincs megelégedve a jelenlegi helyzettel, és akár egyoldalúan is dönthetne a kilépésről. A sajtótájékoztatón Trump más vezetőket is kritizált: bírálta Keir Starmer döntéseit, és odaszúrt Emmanuel Macronnek is. Emellett Ukrajnáról szólva kiemelte, hogy
amerikai segítség nélkül az ország „egy napig sem bírta volna”.
Trump szerint az iráni konfliktus hamarosan lezárulhat, és ezzel együtt az energiaárak is csökkenésnek indulhatnak.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver