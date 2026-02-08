Vadászgépek kísérték a Wizz Air járatát: az okok egészen elképesztőek

A Wizz Air Londonból Tel Avivba tartó járata miatt kellett a levegőbe emelkedniük az izraeli vadászgépeknek, és még a Ben Gurion Nemzetközi Repülőtér lezárására is sor került vasárnap délután – számolt be az incidensről az Airlive nevű portál.

A hírek szerint a W95302-es járat egyik utasa állítólag a saját személyes WiFi-hotspotjának nevét „terrorist”-ra változtatta, és fenyegető üzeneteket kezdett küldeni a gépen tartózkodóknak.

Miután az incidenst jelentették, a légiirányítók várakozópályára állították a gépet, és riasztották a légierőt. Végül szigorú biztonsági szabályok mellett engedélyezték a leszállást. A gépet a lezárt repülőtér egyik távoli részére irányították, az utasok pedig csak fegyveres kíséret mellett szállhattak le. Miután mindenki elhagyta a gépet, katonák és rendőrök kutatták át a repülőgépet. Végül a repülőn nem találtak semmilyen gyanús tárgyat vagy anyagot, így később a járat visszatérhetett az újranyitott repülőtérről.